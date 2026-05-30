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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arne Slot reage à demissão do Liverpool ao comentar o anúncio bombástico dos Reds e enviar uma mensagem aos torcedores insatisfeitos

A. Slot
Liverpool
Premier League

Arne Slot quebrou o silêncio e enviou uma mensagem direta aos torcedores do Liverpool poucos minutos após a confirmação oficial de sua demissão inesperada pelo clube. O técnico holandês deixou o gigante da Premier League após dois anos no cargo, na sequência de uma segunda temporada decepcionante, na qual os Reds não conseguiram conquistar nenhum título.

  • O Reds demite o técnico holandês

    O Liverpool dispensou oficialmente Slot após dois anos no comando do time em Anfield. O clube anunciou a rescisão do contrato em um comunicado conjunto detalhado com a diretoria, descrevendo a demissão como uma decisão extremamente difícil. Embora o técnico holandês tenha conquistado o título da Premier League em sua primeira temporada, uma queda no desempenho fez com que o clube terminasse em quinto lugar e passasse por uma temporada sem títulos.

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  • FBL-ENG-PR-PRESTON-LIVERPOOL-FRIENDLYAFP

    Clube divulga comunicado extenso

    Em comunicado conjunto, o clube e os proprietários elogiaram o impacto de Slot, apesar de sua saída: “A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e — o mais importante de tudo para os torcedores e para nós — bem-sucedida.

    "Assim sendo, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque foi sustentada por uma ética de trabalho, uma dedicação e um nível de especialização que reforçaram ainda mais nossa opinião de que ele é um líder em sua área.

    “A compaixão e a humanidade que demonstrou ao longo desse tempo dizem muito sobre ele como pessoa. Assim sendo, só podemos desejar o melhor a Arne na próxima etapa de sua carreira como técnico, com a expectativa de que ele continue a ter sucesso. Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool permanece intacto e se tornará ainda mais significativo nos anos e décadas que virão.

    "No entanto, a conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que a trajetória da equipe será melhor conduzida por meio de uma mudança de rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Tampouco é um reflexo de seus talentos. Pelo contrário, é um indicativo da necessidade de uma abordagem diferente.

    "Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield.”

  • Slot deixa mensagem de despedida

    Apesar do caráter repentino do anúncio, o técnico que está deixando o cargo expressou imediatamente sua gratidão aos torcedores. Em uma postagem online compartilhada pelo jornalista Fabrizio Romano logo após a confirmação oficial do clube, Slot refletiu sobre sua passagem por Merseyside, afirmando: “Foi uma jornada incrível ao lado do Liverpool. Estou muito grato por termos conseguido conquistar o campeonato na temporada passada.”

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    A diretoria do Anfield procura um sucessor

    O Liverpool precisa agora lidar com uma transição inesperada na comissão técnica, enquanto busca reverter uma trajetória de declínio antes do início da próxima temporada. O ex-técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, surgiu como o principal candidato à vaga após ter conquistado um impressionante sexto lugar com os Cherries. O novo técnico enfrenta um duro desafio para reestruturar o elenco, recuperar o ânimo da equipe e se preparar para um retorno exigente à Liga dos Campeões.