Arne Slot reage à demissão do Liverpool ao comentar o anúncio bombástico dos Reds e enviar uma mensagem aos torcedores insatisfeitos

Em comunicado conjunto, o clube e os proprietários elogiaram o impacto de Slot, apesar de sua saída: “A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e — o mais importante de tudo para os torcedores e para nós — bem-sucedida.

"Assim sendo, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque foi sustentada por uma ética de trabalho, uma dedicação e um nível de especialização que reforçaram ainda mais nossa opinião de que ele é um líder em sua área.

“A compaixão e a humanidade que demonstrou ao longo desse tempo dizem muito sobre ele como pessoa. Assim sendo, só podemos desejar o melhor a Arne na próxima etapa de sua carreira como técnico, com a expectativa de que ele continue a ter sucesso. Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool permanece intacto e se tornará ainda mais significativo nos anos e décadas que virão.

"No entanto, a conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que a trajetória da equipe será melhor conduzida por meio de uma mudança de rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Tampouco é um reflexo de seus talentos. Pelo contrário, é um indicativo da necessidade de uma abordagem diferente.

"Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield.”