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Arne Slot reage à demissão do Liverpool ao comentar o anúncio bombástico dos Reds e enviar uma mensagem aos torcedores insatisfeitos
O Reds demite o técnico holandês
O Liverpool dispensou oficialmente Slot após dois anos no comando do time em Anfield. O clube anunciou a rescisão do contrato em um comunicado conjunto detalhado com a diretoria, descrevendo a demissão como uma decisão extremamente difícil. Embora o técnico holandês tenha conquistado o título da Premier League em sua primeira temporada, uma queda no desempenho fez com que o clube terminasse em quinto lugar e passasse por uma temporada sem títulos.
- AFP
Clube divulga comunicado extenso
Em comunicado conjunto, o clube e os proprietários elogiaram o impacto de Slot, apesar de sua saída: “A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e — o mais importante de tudo para os torcedores e para nós — bem-sucedida.
"Assim sendo, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque foi sustentada por uma ética de trabalho, uma dedicação e um nível de especialização que reforçaram ainda mais nossa opinião de que ele é um líder em sua área.
“A compaixão e a humanidade que demonstrou ao longo desse tempo dizem muito sobre ele como pessoa. Assim sendo, só podemos desejar o melhor a Arne na próxima etapa de sua carreira como técnico, com a expectativa de que ele continue a ter sucesso. Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool permanece intacto e se tornará ainda mais significativo nos anos e décadas que virão.
"No entanto, a conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que a trajetória da equipe será melhor conduzida por meio de uma mudança de rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Tampouco é um reflexo de seus talentos. Pelo contrário, é um indicativo da necessidade de uma abordagem diferente.
"Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield.”
Slot deixa mensagem de despedida
Apesar do caráter repentino do anúncio, o técnico que está deixando o cargo expressou imediatamente sua gratidão aos torcedores. Em uma postagem online compartilhada pelo jornalista Fabrizio Romano logo após a confirmação oficial do clube, Slot refletiu sobre sua passagem por Merseyside, afirmando: “Foi uma jornada incrível ao lado do Liverpool. Estou muito grato por termos conseguido conquistar o campeonato na temporada passada.”
- AFP
A diretoria do Anfield procura um sucessor
O Liverpool precisa agora lidar com uma transição inesperada na comissão técnica, enquanto busca reverter uma trajetória de declínio antes do início da próxima temporada. O ex-técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, surgiu como o principal candidato à vaga após ter conquistado um impressionante sexto lugar com os Cherries. O novo técnico enfrenta um duro desafio para reestruturar o elenco, recuperar o ânimo da equipe e se preparar para um retorno exigente à Liga dos Campeões.