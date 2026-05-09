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Arne Slot promete reconquistar a torcida do Liverpool após ser vaiado durante o frustrante empate contra o Chelsea
Decepção em Anfield, com vaias ecoando
As dificuldades recentes do Liverpool continuaram no sábado, quando o time empatou de forma decepcionante em 1 a 1 contra o Chelsea, um resultado que deixou a torcida em Anfield inquieta. Ao soar o apito final, ouviram-se vaias vindas das arquibancadas, refletindo um crescente sentimento de inquietação em relação ao rumo atual da equipe.
O desempenho foi particularmente preocupante, considerando que o Chelsea — time que havia perdido todas as seis partidas da Premier League antes do confronto de hoje e que percorreu o menor número de quilômetros na liga nesta temporada — superou em velocidade e em esforço os jogadores de Slot. A falta de controle no segundo tempo lançou mais dúvidas sobre se o elenco está se adaptando às exigências táticas do técnico holandês, cujo futuro a longo prazo está se tornando tema de intenso debate entre os torcedores.
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Arne Slot responde às críticas
Na coletiva de imprensa pós-jogo, perguntaram diretamente a Slot se ele mantém “total confiança” de que poderá reconquistar a confiança de uma torcida que parece estar perdendo a paciência. O técnico manteve-se firme em sua resposta, embora tenha reconhecido que a percepção do público durante uma campanha difícil não muda da noite para o dia.
Slot respondeu: “Sim, tenho. Não nesta temporada, aliás. Nesta temporada, eles terão sua opinião e ela não vai mudar. Mas se conseguirmos ter o verão que estamos planejando, então estou 100% convencido de que seremos um time diferente na próxima temporada do que somos agora.”
Abordando as limitações atuais do elenco
Slot atribuiu a sua incapacidade de escalar um time completo às lesões recorrentes, mas elogiou o empenho dos jogadores, apesar da falta de eficiência na finalização. Embora pretenda reconstruir o elenco nesta entressafra, a prioridade imediata continua sendo garantir os três pontos nas duas últimas partidas para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
O técnico dos Reds acrescentou: “Diferente em termos de resultados, diferente na aparência das coisas, mas nem sempre é tão simples assim, porque às vezes você sabe o que precisa fazer, mas nem sempre é possível conseguir exatamente o que deseja. Para nós, para mim, está muito claro o que está faltando nesta temporada e estamos tentando com os jogadores que temos agora, porque uma das coisas que nos falta são jogadores em boa forma física. Mas os jogadores que temos disponíveis agora, acho que, assim como na semana passada e nesta semana, mostraram no segundo tempo que querem dar tudo de si e tentaram pressionar, mas não foi o suficiente na semana passada e não foi o suficiente nesta semana para marcar aquele gol, que talvez merecêssemos, se considerarmos onde o jogo foi disputado.”
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Um caminho difícil pela frente para o técnico
Apesar do otimismo, Slot enfrenta um grande desafio para reverter a situação. Embora o técnico tenha destacado o domínio na posse de bola, ele admitiu que o controle nem sempre se traduz em sucesso na finalização. “Para mim, o jogo se desenrolou principalmente no segundo tempo no campo adversário, e isso é algo que vimos muitas vezes nesta temporada, mas também vimos muitas vezes nesta temporada que ser a equipe dominante não leva a chance após chance após chance”, concluiu Slot.
Com um investimento colossal de 460 milhões de libras na janela de transferências do verão passado, muitos torcedores questionam se uma nova onda de contratações será a solução para os problemas atuais. Embora as lesões tenham contribuído, a falta de uma identidade clara em campo continua sendo uma grande preocupação, enquanto o Liverpool busca evitar uma queda permanente na mediocridade.