Slot atribuiu a sua incapacidade de escalar um time completo às lesões recorrentes, mas elogiou o empenho dos jogadores, apesar da falta de eficiência na finalização. Embora pretenda reconstruir o elenco nesta entressafra, a prioridade imediata continua sendo garantir os três pontos nas duas últimas partidas para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.

O técnico dos Reds acrescentou: “Diferente em termos de resultados, diferente na aparência das coisas, mas nem sempre é tão simples assim, porque às vezes você sabe o que precisa fazer, mas nem sempre é possível conseguir exatamente o que deseja. Para nós, para mim, está muito claro o que está faltando nesta temporada e estamos tentando com os jogadores que temos agora, porque uma das coisas que nos falta são jogadores em boa forma física. Mas os jogadores que temos disponíveis agora, acho que, assim como na semana passada e nesta semana, mostraram no segundo tempo que querem dar tudo de si e tentaram pressionar, mas não foi o suficiente na semana passada e não foi o suficiente nesta semana para marcar aquele gol, que talvez merecêssemos, se considerarmos onde o jogo foi disputado.”