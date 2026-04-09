Arne Slot ouviu que tomou a decisão certa ao deixar Mohamed Salah no banco, já que o próprio atacante do Liverpool “não consegue acreditar” que está perdendo tantas chances claras de gol

Allardyce acredita que Slot deve priorizar os resultados em detrimento da reputação e apoia a decisão ousada do técnico de deixar Salah no banco. Em entrevista à BOYLE Sports, Allardyce disse: “Na verdade, acho que é mais difícil para Arne Slot deixar Mohamed Salah de fora agora que todos sabem que ele vai sair, mas ele precisa fazer o que acredita ser certo para a equipe, já que ele próprio está sob pressão.

“Se ele acha que Salah não está contribuindo o suficiente, então — como com qualquer outro jogador — ele precisa tomar a decisão de deixá-lo no banco, porque é ele quem vai arcar com a responsabilidade. Dá para ver isso no rosto de Salah; ele não consegue acreditar nas chances que está perdendo. Aquela que ele perdeu contra o Manchester City no fim de semana passado — em 99 de cada 100 vezes no passado, ele teria marcado. Ele apenas hesitou por mais um ou dois segundos, e o zagueiro conseguiu bloquear. Depois, ele perdeu um pênalti no segundo tempo. Quando fica tão ruim assim, é realmente um problema para a confiança dele. Aquele pênalti foi como um passe para trás para o goleiro.”