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Arne Slot ouviu que tomou a decisão certa ao deixar Mohamed Salah no banco, já que o próprio atacante do Liverpool “não consegue acreditar” que está perdendo tantas chances claras de gol
Estrela egípcia em busca de regularidade
O craque do Liverpool tem enfrentado críticas incomuns após uma série de atuações atípicas na frente do gol. Apesar de seu status de lenda do clube, a falta de produtividade de Salah — com apenas 10 gols em 35 partidas em todas as competições nesta temporada — gerou um debate sobre se ele deve continuar sendo titular indiscutível. Klopp decidiu deixar o astro egípcio no banco na derrota por 2 a 0 do Liverpool para o PSG na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, levantando questões sobre o papel do jogador, que deixará o clube neste verão.
- AFP
Allardyce apoia a decisão de Slot
Allardyce acredita que Slot deve priorizar os resultados em detrimento da reputação e apoia a decisão ousada do técnico de deixar Salah no banco. Em entrevista à BOYLE Sports, Allardyce disse: “Na verdade, acho que é mais difícil para Arne Slot deixar Mohamed Salah de fora agora que todos sabem que ele vai sair, mas ele precisa fazer o que acredita ser certo para a equipe, já que ele próprio está sob pressão.
“Se ele acha que Salah não está contribuindo o suficiente, então — como com qualquer outro jogador — ele precisa tomar a decisão de deixá-lo no banco, porque é ele quem vai arcar com a responsabilidade. Dá para ver isso no rosto de Salah; ele não consegue acreditar nas chances que está perdendo. Aquela que ele perdeu contra o Manchester City no fim de semana passado — em 99 de cada 100 vezes no passado, ele teria marcado. Ele apenas hesitou por mais um ou dois segundos, e o zagueiro conseguiu bloquear. Depois, ele perdeu um pênalti no segundo tempo. Quando fica tão ruim assim, é realmente um problema para a confiança dele. Aquele pênalti foi como um passe para trás para o goleiro.”
Uma fase de baixa que se arrasta em Anfield
A preocupação do Liverpool é que essa queda de rendimento pareça ser mais do que um simples tropeço temporário. Allardyce observou que os gols característicos que os torcedores esperavam ver — especificamente a habilidade de Salah de cortar para dentro e acertar o ângulo superior — praticamente desapareceram nesta temporada.
“Ele não está com a mentalidade de marcar gols e, infelizmente, isso já dura há muito, muito tempo”, acrescentou. “Aquela jogada em que ele corta pelo lado esquerdo e curva a bola no ângulo superior, acho que só vi isso uma ou duas vezes nesta temporada – antes, víamos dez delas por ano.”
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E agora?
A derrota para o PSG deixa o Liverpool com uma tarefa difícil pela frente na partida de volta, em Anfield, na próxima semana. Mas, antes disso, a equipe de Slot enfrentará o Fulham na Premier League, onde ocupa a quinta posição na tabela, seis pontos atrás do quarto colocado, o Manchester United. Já Salah buscará voltar ao time titular e causar um impacto significativo em ambas as partidas.