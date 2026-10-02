Arne Slot no Tottenham? Ex-técnico do Liverpool é cotado para retorno CHOCANTE à Premier League

Slot está buscando ativamente um novo cargo de treinador e, segundo informações, está aberto a retornar à Premier League. O holandês está sem clube desde deixar o Liverpool um ano depois de conquistar o título da liga de 2024-25, e está ansioso por um novo desafio.

De acordo com o Soccernews, Slot agora está firmemente no radar do Tottenham. O clube londrino vive um início horrível em sua nova campanha doméstica, deixando seu atual treinador travando uma batalha desesperada para salvar o próprio cargo.

Apesar de ter gastado mais de € 366 milhões em contratações de peso no verão, como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savinho, o Tottenham segue em profunda crise. A equipe ocupa atualmente a lanterna da tabela, com apenas dois pontos em cinco partidas.