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Arne Slot no Tottenham? Ex-técnico do Liverpool é cotado para retorno CHOCANTE à Premier League
Slot mira retorno à Premier League
Slot está buscando ativamente um novo cargo de treinador e, segundo informações, está aberto a retornar à Premier League. O holandês está sem clube desde deixar o Liverpool um ano depois de conquistar o título da liga de 2024-25, e está ansioso por um novo desafio.
De acordo com o Soccernews, Slot agora está firmemente no radar do Tottenham. O clube londrino vive um início horrível em sua nova campanha doméstica, deixando seu atual treinador travando uma batalha desesperada para salvar o próprio cargo.
Apesar de ter gastado mais de € 366 milhões em contratações de peso no verão, como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savinho, o Tottenham segue em profunda crise. A equipe ocupa atualmente a lanterna da tabela, com apenas dois pontos em cinco partidas.
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De Zerbi à beira do abismo
De Zerbi está sob enorme pressão após ficar 13 pontos atrás dos líderes da liga nas primeiras semanas. O italiano assinou um contrato de longo prazo até 2031, mas a crescente insatisfação gerou intensa especulação sobre seu futuro imediato.
Demitir De Zerbi custaria ao Tottenham uma penalidade financeira significativa, mas a diretoria sabe que os resultados precisam melhorar rapidamente. Essa situação desesperadora inevitavelmente levou Slot a ser apontado como o homem ideal para salvar a temporada que está se desmoronando.
A rejeição da Holanda explicada
Antes de Xavi Hernandez ser nomeado como o novo técnico da Holanda, Slot era amplamente considerado o candidato dos sonhos para o prestigiado cargo na seleção. No entanto, ele rapidamente tratou de encerrar os rumores generalizados de que teria desistido por divergências financeiras.
Em entrevista ao Algemeen Dagblad, Slot esclareceu sua posição sobre a vaga na seleção nacional. Ele rechaçou com firmeza essas alegações da imprensa, classificando-as como completamente falsas.
"Nas últimas semanas, e particularmente nos últimos dias, surgiram várias reportagens sobre a vaga na seleção holandesa, sugerindo que eu havia me retirado do processo após longas negociações sobre questões como salário e duração do contrato", explicou. "Essa especulação está incorreta. Simplesmente nunca chegamos a essa fase das conversas."
Ao explicar sua decisão recente de recusar o cargo na seleção da Holanda, ele afirmou: "Neste estágio da minha carreira, prefiro estar no campo de treino todos os dias com meus jogadores, algo que simplesmente não é possível da mesma forma em uma seleção. Esse foi, e continua sendo, o único motivo pelo qual escolhi não dar continuidade às conversas nem entrar em negociações sobre como poderia ser um possível contrato."
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Uma tarefa monumental pela frente
Agora, o Tottenham precisa decidir se apoia publicamente De Zerbi ou se corta as perdas e faz uma abordagem oficial por Slot. O clube londrino ganhou uma reputação notória, nos últimos anos, de ser um ambiente difícil para técnicos terem sucesso.
Se Slot receber formalmente a oferta pelo cargo e aceitar o desafio, ele terá pela frente uma tarefa monumental de reconstrução. Ele precisará rapidamente unir um elenco que vem rendendo abaixo do esperado, integrar suas caras novas contratações e restaurar a confiança de uma torcida frustrada.
Por enquanto, Slot segue esperando o seu momento, com paciência, à espera da oportunidade certa surgir. Se esse desafio assustador estará, no fim das contas, no norte de Londres, ainda será visto nas próximas semanas ou meses.
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