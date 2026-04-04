Arne Slot não tem "remorso" pela desavença com Mohamed Salah antes da saída da lenda do Liverpool

Slot foi rápido em descartar a ideia de que alguns jogos no banco determinassem o futuro de Salah. “Olho para trás, para esta temporada, e penso que tomei algumas decisões que poderiam ter sido melhores, mas não estou falando sobre esse assunto específico com o Mo”, disse Slot antes do confronto dos Reds pelas quartas de final da FA Cup contra o Manchester City. “Não me arrependo de muitas coisas que fiz durante um pouco mais de um ano e meio juntos. Mais uma vez, a suposição de que, se ele não está jogando, quer sair — essa é a suposição que está sendo feita —, então ele já teria saído há um ano e meio.”

"Lembro-me do jogo fora de casa contra o West Ham, quando ele não estava jogando (sob o comando de Jurgen Klopp em 2024). Eu não estava lá. Ele não decidiu sair. A suposição é que, se você não joga nessas partidas e de repente quer sair, é uma suposição e talvez seja verdade ou talvez não. Mas a história mostra que ele não fez isso anteriormente e teve uma ótima temporada depois disso.”