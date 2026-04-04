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Arne Slot não tem "remorso" pela desavença com Mohamed Salah antes da saída da lenda do Liverpool
Slot mantém suas decisões táticas
Salah acusou o clube de “tê-lo jogado aos leões” durante uma sequência em que a equipe perdeu nove das 12 partidas disputadas. No entanto, o técnico do Liverpool permanece firme em suas decisões táticas, apesar de uma ruptura pública em seu relacionamento durante um difícil período no inverno. Essa decisão levou o atacante a divulgar um vídeo nas redes sociais confirmando que a atual temporada será a última dele em Merseyside, encerrando uma passagem lendária de nove anos que rendeu dois títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões.
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Abordando as especulações sobre a saída
Slot foi rápido em descartar a ideia de que alguns jogos no banco determinassem o futuro de Salah. “Olho para trás, para esta temporada, e penso que tomei algumas decisões que poderiam ter sido melhores, mas não estou falando sobre esse assunto específico com o Mo”, disse Slot antes do confronto dos Reds pelas quartas de final da FA Cup contra o Manchester City. “Não me arrependo de muitas coisas que fiz durante um pouco mais de um ano e meio juntos. Mais uma vez, a suposição de que, se ele não está jogando, quer sair — essa é a suposição que está sendo feita —, então ele já teria saído há um ano e meio.”
"Lembro-me do jogo fora de casa contra o West Ham, quando ele não estava jogando (sob o comando de Jurgen Klopp em 2024). Eu não estava lá. Ele não decidiu sair. A suposição é que, se você não joga nessas partidas e de repente quer sair, é uma suposição e talvez seja verdade ou talvez não. Mas a história mostra que ele não fez isso anteriormente e teve uma ótima temporada depois disso.”
A privacidade em detrimento das revelações bombásticas
A decisão de Salah de anunciar sua saída por meio de um vídeo nas redes sociais pegou muitos torcedores de surpresa, mas Slot deu a entender que o diálogo interno foi muito mais aprofundado. O holandês manteve sigilo sobre os detalhes de suas conversas particulares, optando por respeitar as razões pessoais do jogador para seguir em frente.
“Quando coisas como essa são anunciadas ao mundo exterior, não acho que seja uma surpresa para vocês saber que há muitas discussões e conversas acontecendo entre ele, seu agente, o clube, eu e ele, antes que isso venha a público. Mas, como sempre disse, e não vou mudar o que foi dito entre nós dois, ou entre ele e o clube, isso é algo que não vou compartilhar. Se ele quiser compartilhar suas razões para ter feito isso, a decisão é dele, mas não cabe a mim falar por ele”, acrescentou o técnico do Liverpool.
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Direito de decidir sobre o seu futuro
Apesar do atrito público, Slot elogiou tudo o que o atacante conquistou no clube — ele é o terceiro na lista de maiores artilheiros da história do clube, com 255 gols. Com dois títulos da Premier League e uma taça da Liga dos Campeões em seu palmarés, Salah se despede como um dos maiores jogadores a vestir a camisa vermelha, e o técnico acredita que ele conquistou o direito de sair nos seus próprios termos.
“Acho que Mo conquistou totalmente o direito de decidir quando achar que deve sair. E ele fez tantas coisas por este clube. Ele tem que tomar sua própria decisão, e foi isso que ele fez. Depois daquele incidente a que você se refere [em Leeds] — que são incidentes que acontecem em todo o mundo quase todos os dias quando se trata de futebol —, você sabe o que aconteceu depois? Ele foi para a Copa Africana das Nações e, quando voltou da Copa Africana das Nações, jogou todas as partidas. O único que pode falar sobre isso é o próprio Mo. Então, você está agora partindo do pressuposto de que ele quer sair porque ficou fora por seis dias. Mas isso não precisa ser verdade”, concluiu Slot.