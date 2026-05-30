Arne Slot não deixou outra opção ao Liverpool - agora os Reds precisam contratar Andoni Iraola para substituir o técnico campeão que foi demitido, depois de ter desperdiçado de forma imprudente a chance de contratar Xabi Alonso

Para ser justo, havia rumores, na véspera do último jogo do Liverpool numa temporada desastrosa, de que Slot estaria de saída de Anfield, mas eles foram rapidamente desmentidos por jornalistas próximos ao clube.

Após o empate desanimador com o Brentford, que garantiu a classificação dos Reds para a Liga dos Campeões, Slot também parecia um homem que esperava continuar no comando do Liverpool na próxima temporada, ao falar com otimismo sobre o potencial efeito transformador de uma janela de transferências.

Como se viu, a mídia leal ao Liverpool estava simplesmente defendendo a linha oficial, que era a de que Slot merecia mais tempo para reverter a situação. No entanto, a enorme frustração dos torcedores, aliada às conclusões de uma análise interna da temporada, não deixou ao Liverpool absolutamente nenhuma opção a não ser demitir o técnico que conquistou o título em seu primeiro ano no comando.