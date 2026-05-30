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Iraola Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Arne Slot não deixou outra opção ao Liverpool - agora os Reds precisam contratar Andoni Iraola para substituir o técnico campeão que foi demitido, depois de ter desperdiçado de forma imprudente a chance de contratar Xabi Alonso

Opinion
Liverpool
A. Slot
A. Iraola
Premier League
X. Alonso
Especiais e Opinião

A notícia da tarde de sábado de que o Liverpool havia demitido Arne Slot foi, sem dúvida, um choque — não porque fosse uma decisão errada, mas porque pouquíssimas pessoas realmente acreditavam que eles tomariam essa medida. Depois de terem sido obrigados a assistir a uma das piores campanhas de defesa do título da história da Premier League, os torcedores dos Reds haviam perdido tanta confiança no clube quanto no técnico.

Para ser justo, havia rumores, na véspera do último jogo do Liverpool numa temporada desastrosa, de que Slot estaria de saída de Anfield, mas eles foram rapidamente desmentidos por jornalistas próximos ao clube.

Após o empate desanimador com o Brentford, que garantiu a classificação dos Reds para a Liga dos Campeões, Slot também parecia um homem que esperava continuar no comando do Liverpool na próxima temporada, ao falar com otimismo sobre o potencial efeito transformador de uma janela de transferências.

Como se viu, a mídia leal ao Liverpool estava simplesmente defendendo a linha oficial, que era a de que Slot merecia mais tempo para reverter a situação. No entanto, a enorme frustração dos torcedores, aliada às conclusões de uma análise interna da temporada, não deixou ao Liverpool absolutamente nenhuma opção a não ser demitir o técnico que conquistou o título em seu primeiro ano no comando.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Sem respostas

    Nas próximas horas, dias e semanas, muitos comentaristas irão, sem dúvida, argumentar que Slot foi injustiçado; que a magnitude de sua conquista na temporada 2024-25 foi minimizada. No entanto, a verdadeira questão não é se ele deveria ter sido demitido, mas se o Liverpool deveria ter agido mais cedo.

    É compreensível que Richard Hughes e companhia se tenham sentido compelidos a apoiar o seu treinador. Mas já era claro desde novembro que Slot não fazia a menor ideia de como travar a dramática queda do Liverpool para a mediocridade.

    Em meio à pior sequência de resultados do clube em 71 anos, ele repetidamente destacou os problemas de sua equipe — mas sem nunca apresentar soluções duradouras. O Liverpool continuava levando gols em jogadas ensaiadas e sendo despedaçado nas transições no final da temporada. Não havia ocorrido nenhuma melhora perceptível em seu desempenho.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Baixa da qualidade

    Também ficou dolorosamente claro, nos últimos meses de uma campanha catastrófica, que o clima no vestiário estava péssimo. Mohamed Salah não era o único jogador insatisfeito do elenco.

    O jogador local Curtis Jones mal comemorou o que provavelmente será seu último gol pelo Liverpool, contra o Brentford, enquanto o capitão Virgil van Dijk parecia desolado ao sentar-se sozinho no gramado de Anfield após a partida, visivelmente perplexo com a rapidez com que os Reds se desintegraram desde que conquistaram o campeonato no ano passado.

    Como sempre, é preciso reconhecer que talvez nunca saibamos exatamente o quanto os jogadores foram afetados pela morte de seu querido companheiro de equipe Diogo Jota no verão passado — uma perda incompreensível que Slot lidou e sempre mencionou com grande dignidade. No entanto, como disse Alexis Mac Allister, o falecimento de Jota não poderia ser usado como desculpa ou explicação para as dificuldades do Liverpool durante a temporada.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Toque suave

    A equipe de Slot simplesmente não parecia capaz de lidar com o aumento repentino do contato físico da Premier League. À medida que desperdiçava uma infinidade de pontos e sofria uma sucessão aparentemente interminável de lesões, o Liverpool parecia fraco tanto mental quanto fisicamente.

    Tornou-se um time fácil de enfrentar, “um time contra o qual é fácil jogar”, como disse o ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, o time que todos queriam enfrentar quando precisavam desesperadamente de uma vitória.

    E o pior é que Slot se mostrou totalmente incapaz de fazer algo a respeito, tornando sua demissão, infelizmente, inevitável.

    Se ele tivesse sido autorizado a continuar, há uma chance muito real de que o Liverpool tivesse acabado na situação de Erik ten Hag e perdido uma segunda temporada consecutiva — depois de ter falhado tolamente em salvar a campanha atual ao não demitir Slot em janeiro e substituí-lo por Xabi Alonso quando tiveram a chance.

  • Arne SlotGetty Images

    A emoção em detrimento das evidências

    Quando o Liverpool perdeu para o Bournemouth em 24 de janeiro, após quatro empates consecutivos na Premier League, Alonso já estava disponível, tendo sido demitido de forma insensata pelo Real Madrid 12 dias antes.

    Na época, foi fácil para os jornalistas que dependiam do clube para ter acesso às informações descartarem obedientemente os apelos para que os Reds demitissem Slot e contratassem Alonso como uma reação tipicamente impulsiva dos “E-Reds”, um termo pejorativo para a parcela mais impaciente da torcida online do clube.

    Foi repetidamente apontado que o Liverpool não tinha o hábito de demitir treinadores — e especialmente aqueles que haviam conquistado um campeonato na temporada anterior. Slot aparentemente ainda tinha muito crédito acumulado, e o argumento era que os torcedores deveriam se sentir em dívida com o treinador por lhes ter proporcionado um dos melhores dias de suas vidas.

    No entanto, a emoção nunca deveria ter prevalecido sobre as evidências. Quer estivessem sentados na Kop ou no sofá, os torcedores podiam ver com seus próprios olhos que o Liverpool estava perdido porque Slot havia sido desmascarado. Ele deveria ter sido ajudado na janela de transferências de inverno ou demitido naquele momento — mas o clube não fez nada, e uma temporada que poderia ter sido salva foi deixada à deriva rumo a essa conclusão inevitável e bastante triste.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sem paciência

    O Liverpool pode ter cumprido o “mínimo exigido” para esta temporada ao se classificar para a Liga dos Campeões, mas só conseguiu isso graças à vaga extra atribuída à Premier League no meio da campanha. Ficou também dolorosamente claro, durante o penúltimo jogo em casa, que Slot havia perdido a confiança da torcida.

    No meio do segundo tempo de um empate desastroso contra o Chelsea, clube em crise, o técnico foi vaiado por tirar Rio Ngumoha. Slot explicou depois que o adolescente estava reclamando de cãibras, mas o simples fato de os torcedores se sentirem compelidos não apenas a questionar a decisão, mas a repreendê-la abertamente, deixou claro que eles não confiam mais no julgamento do holandês. Na opinião deles, era perfeitamente plausível que ele tirasse de campo seu atacante mais perigoso em vez do consistentemente inconsistente Cody Gakpo.

    Assim, quando Salah efetivamente minou a pouca credibilidade que Slot ainda tinha aos olhos dos torcedores ao escolher um momento indigno, mas muito oportuno, para jogar seu técnico para baixo do ônibus antes do jogo contra o Brentford, lamentando que o Liverpool tivesse abandonado o “futebol heavy metal” em favor do equivalente tático do Coldplay, ficou claro que os dias do técnico de 47 anos estavam contados.

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    Oportunidade perdida

    A questão agora, é claro, é o que vai acontecer a seguir? Se o Liverpool não tivesse passado mais de seis meses em negação, poderia ter mudado completamente o clima em torno de Anfield ao contratar Alonso — que não é apenas um dos favoritos da torcida, mas também um dos jovens treinadores mais promissores do futebol atual.

    O clube teve ampla oportunidade de nomear um técnico que, sem dúvida, teria tirado o melhor proveito de seus ex-jogadores do Bayern Leverkusen, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, mas, em vez disso, inexplicavelmente esperou até o final da temporada para tomar uma decisão sobre a gestão. Há, portanto, um risco muito real de que sejam brutalmente punidos por sua procrastinação.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    O salvador?

    No entanto, nem tudo está perdido. Apesar de ter sido abordado pelo AC Milan no início desta semana, Andoni Iraola ainda está disponível — e isso, segundo consta, porque o espanhol soube da possível vaga em Anfield.

    O fato de Iraola ser associado ao Liverpool não é, obviamente, nenhuma surpresa, já que ele foi levado para o Bournemouth por Hughes — e fez um trabalho incrível no Vitality Stadium, que culminou na classificação do clube para as competições europeias pela primeira vez na história, ao terminar em sexto lugar na Premier League desta temporada — apesar de ter perdido praticamente toda a sua defesa no verão passado.

    Iraola obviamente não é Alonso. Ele não tem nem de longe a mesma conexão com o Liverpool ou com seus torcedores. No entanto, ele é um excelente técnico, com experiência comprovada na Premier League, conhecido por tirar o máximo proveito dos recursos à sua disposição — ao mesmo tempo em que consegue fazer com que sua equipe pratique um futebol atraente e ofensivo.

    Nesse sentido, Iraola seria recebido de braços abertos pela torcida, que só quer voltar a se divertir assistindo ao time; ter algo pelo qual se animar depois de uma exibição sombria e desmoralizante atrás da outra sob o comando de Slot.

    Os torcedores do Liverpool ficaram perigosamente desiludidos com a inatividade incompreensível e as péssimas decisões dentro e fora de campo na última temporada. Os proprietários cometeram um grave erro ao demorar tanto para demitir Slot. Agora é imperativo que contratem Iraola o mais rápido possível para, pelo menos, dar um passo em direção à reparação da relação tensa — se não rompida — entre aqueles que apoiam o clube e aqueles que o administram.