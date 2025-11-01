Arne Slot muda de ideia e se corrige após reclamar do tamanho do elenco do Liverpool
Liverpool vive momento complicado
Depois de uma arrancada com sete vitórias seguidas em todas as competições, o Liverpool agora atravessa uma fase desastrosa: perdeu seis dos últimos sete jogos, incluindo quatro seguidos na Premier League. A única exceção foi a goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. E a sequência difícil continua — o time de Arne Slot enfrenta o Aston Villa neste sábado (1º).
Na próxima semana, os Reds recebem o Real Madrid pela Liga dos Campeões, em um reencontro com Trent Alexander-Arnold. Em seguida, encaram o rival Manchester City fora de casa, antes da pausa para a Data Fifa de novembro. Com quatro derrotas consecutivas na liga, o Liverpool caiu para a sétima posição, sete pontos atrás do líder Arsenal e atrás do Manchester United após nove rodadas.
Slot recua e elogia elenco
Durante a derrota para o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa, Slot havia dito que precisou escalar jovens por falta de opções no elenco principal, afirmando ter apenas “15 ou 16 jogadores disponíveis”. O técnico justificou as rotações para evitar novas lesões, lembrando que o clube já sofreu com problemas físicos em outras ocasiões.
“Todo mundo pode ter sua opinião, mas é o elenco que temos. Não é normal o Liverpool perder cinco de seis jogos. Não temos 25 jogadores prontos, como as pessoas pensam. São cerca de 20, e com quatro lesionados, a margem é pequena”, explicou o treinador.
Mesmo assim, Slot mudou o tom recentemente e afirmou estar satisfeito com o grupo. “Não nos falta nada. Estou totalmente feliz com o elenco e com a qualidade que temos”, disse.
Cargo de Slot segue seguro
Apesar da má fase, o Liverpool não deve demitir o técnico. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria mantém “total confiança” em Slot e acredita que ele é capaz de recolocar o time nos trilhos. O repórter da BBC Sport Phil McNulty também reforçou que “não há chance” de o treinador perder o emprego neste momento.
Slot responde a rumores de demissão
Arne Slot comentou sobre as especulações de que poderia ser demitido do Liverpool. O técnico deixou claro que não está preocupado com o cargo e garantiu que sente o apoio da diretoria e do clube neste momento difícil.
"Eu me sinto apoiado não apenas agora, mas também quando as coisas vão bem", afirmou. "Sempre defendi a ideia de ter um elenco com cerca de 20 ou 21 jogadores prontos para jogar. Quando se tem mais que isso, já é um desafio montar a equipe — e, mesmo assim, é preciso manter todos em boa forma."
O Liverpool volta a campo neste sábado, em Anfield, para enfrentar o Aston Villa.