Arne Slot muda de ideia e se corrige após reclamar do tamanho do elenco do Liverpool

Arne Slot voltou atrás em sua avaliação sobre o elenco do Liverpool depois de ter dito, de forma curiosa, que o time não tinha boas opções no banco - mesmo após o clube ter sido o que mais gastou entre todos os ingleses na última janela de transferências. Depois de conquistar a Premier League na temporada passada, os Reds reformularam boa parte do elenco, mas vivem uma crise preocupante na campanha 2025/26

  • Liverpool vive momento complicado

    Depois de uma arrancada com sete vitórias seguidas em todas as competições, o Liverpool agora atravessa uma fase desastrosa: perdeu seis dos últimos sete jogos, incluindo quatro seguidos na Premier League. A única exceção foi a goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. E a sequência difícil continua — o time de Arne Slot enfrenta o Aston Villa neste sábado (1º).

    Na próxima semana, os Reds recebem o Real Madrid pela Liga dos Campeões, em um reencontro com Trent Alexander-Arnold. Em seguida, encaram o rival Manchester City fora de casa, antes da pausa para a Data Fifa de novembro. Com quatro derrotas consecutivas na liga, o Liverpool caiu para a sétima posição, sete pontos atrás do líder Arsenal e atrás do Manchester United após nove rodadas.

    Slot recua e elogia elenco

    Durante a derrota para o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa, Slot havia dito que precisou escalar jovens por falta de opções no elenco principal, afirmando ter apenas “15 ou 16 jogadores disponíveis”. O técnico justificou as rotações para evitar novas lesões, lembrando que o clube já sofreu com problemas físicos em outras ocasiões.

    “Todo mundo pode ter sua opinião, mas é o elenco que temos. Não é normal o Liverpool perder cinco de seis jogos. Não temos 25 jogadores prontos, como as pessoas pensam. São cerca de 20, e com quatro lesionados, a margem é pequena”, explicou o treinador.

    Mesmo assim, Slot mudou o tom recentemente e afirmou estar satisfeito com o grupo. “Não nos falta nada. Estou totalmente feliz com o elenco e com a qualidade que temos”, disse.

  • Cargo de Slot segue seguro

    Apesar da má fase, o Liverpool não deve demitir o técnico. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria mantém “total confiança” em Slot e acredita que ele é capaz de recolocar o time nos trilhos. O repórter da BBC Sport Phil McNulty também reforçou que “não há chance” de o treinador perder o emprego neste momento.

    Slot responde a rumores de demissão

    Arne Slot comentou sobre as especulações de que poderia ser demitido do Liverpool. O técnico deixou claro que não está preocupado com o cargo e garantiu que sente o apoio da diretoria e do clube neste momento difícil.

    "Eu me sinto apoiado não apenas agora, mas também quando as coisas vão bem", afirmou. "Sempre defendi a ideia de ter um elenco com cerca de 20 ou 21 jogadores prontos para jogar. Quando se tem mais que isso, já é um desafio montar a equipe — e, mesmo assim, é preciso manter todos em boa forma."

    O Liverpool volta a campo neste sábado, em Anfield, para enfrentar o Aston Villa.

