Arne Slot muda de ideia e se corrige após reclamar do tamanho do elenco do Liverpool

Depois de uma arrancada com sete vitórias seguidas em todas as competições, o Liverpool agora atravessa uma fase desastrosa: perdeu seis dos últimos sete jogos, incluindo quatro seguidos na Premier League. A única exceção foi a goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. E a sequência difícil continua — o time de Arne Slot enfrenta o Aston Villa neste sábado (1º).

Na próxima semana, os Reds recebem o Real Madrid pela Liga dos Campeões, em um reencontro com Trent Alexander-Arnold. Em seguida, encaram o rival Manchester City fora de casa, antes da pausa para a Data Fifa de novembro. Com quatro derrotas consecutivas na liga, o Liverpool caiu para a sétima posição, sete pontos atrás do líder Arsenal e atrás do Manchester United após nove rodadas.