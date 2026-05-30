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Arne Slot já estaria "em negociações" para assumir um cargo importante na Europa poucos minutos após ter sido demitido do Liverpool
Gigantes europeus agem rapidamente para contratar Slot
Em uma reviravolta surpreendente, Slot teria surgido como o principal candidato para assumir o comando do AC Milan poucos minutos após a oficialização de sua saída do Liverpool. Apesar de um final difícil em sua passagem por Anfield, o holandês continua sendo muito bem visto no continente, e os Rossoneri estão ansiosos para contratá-lo antes que surjam outros interessados.
De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, Slot já é o principal alvo para suceder Massimiliano Allegri no San Siro. Allegri foi demitido após uma campanha desastrosa que levou o gigante italiano a terminar em quinto lugar na Série A, ficando de fora da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo. Relatos sugerem que as negociações entre o Milan e os representantes de Slot já estão em andamento.
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Fim de uma era em Anfield
Slot foi demitido do cargo de técnico do Liverpool no sábado, após duas temporadas no comando. O clube divulgou um comunicado extenso confirmando a notícia e agradecendo ao técnico de 47 anos por suas contribuições. Os proprietários do Liverpool não hesitaram em reconhecer as circunstâncias difíceis que Slot enfrentou, especialmente a forma como ele conduziu o clube durante o luto após a trágica morte de Diogo Jota no verão passado.
Durante sua passagem por Merseyside, Slot comandou 113 partidas, registrando 66 vitórias, 18 empates e 29 derrotas. Sua maior conquista, sem dúvida, veio na temporada 2024-25, quando ele arquitetou a conquista do título da Premier League — apenas o segundo troféu do clube em 35 anos. No entanto, esse sucesso não foi suficiente para salvá-lo, já que o relacionamento com a torcida começou a se deteriorar.
A tensão tática e a postura de Salah
A alegria da conquista do título durou pouco, já que Slot teve dificuldades para manter o ritmo nesta temporada. Os torcedores ficaram cada vez mais frustrados com um estilo de jogo considerado conservador e “chato”, que contrastava fortemente com a abordagem de alta intensidade de seu antecessor. As tensões chegaram ao ponto de Mohamed Salah, que decidiu deixar o clube neste verão após um rompimento em seu relacionamento com Slot, pedir publicamente o retorno ao “futebol heavy metal” que se tornou a identidade do clube sob o comando de Jürgen Klopp.
Com o clima em torno do AXA Training Centre ficando cada vez mais tenso, o clube sentiu que uma mudança era necessária para reacender o ânimo do elenco para a próxima temporada.
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A disputa pela vaga no comando do Liverpool
Enquanto Slot se prepara para uma possível transferência para a Itália, o foco em Anfield mudou para quem irá substituí-lo. O técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, que está de saída, é o grande favorito para o cargo. A reputação de Iraola disparou depois de levar os Cherries a um histórico sexto lugar em 2026, garantindo pela primeira vez a participação na Liga Europa para o clube da costa sul.
Embora Iraola esteja na frente na disputa, o Liverpool mantém suas opções em aberto. O técnico do Lens, Pierre Sage, Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Sebastian Hoeness, do Stuttgart, estariam todos na lista de candidatos do clube.