Arne Slot já estaria "em negociações" para assumir um cargo importante na Europa poucos minutos após ter sido demitido do Liverpool

Em uma reviravolta surpreendente, Slot teria surgido como o principal candidato para assumir o comando do AC Milan poucos minutos após a oficialização de sua saída do Liverpool. Apesar de um final difícil em sua passagem por Anfield, o holandês continua sendo muito bem visto no continente, e os Rossoneri estão ansiosos para contratá-lo antes que surjam outros interessados.

De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, Slot já é o principal alvo para suceder Massimiliano Allegri no San Siro. Allegri foi demitido após uma campanha desastrosa que levou o gigante italiano a terminar em quinto lugar na Série A, ficando de fora da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo. Relatos sugerem que as negociações entre o Milan e os representantes de Slot já estão em andamento.