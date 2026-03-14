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Arne Slot faz um comentário curioso sobre o “melhor clube para se passar por dificuldades” ao se pronunciar, como técnico do Liverpool, sobre as especulações de que deveria ser demitido
A pressão aumenta sobre Slot após o marco alcançado
O marco foi oficialmente alcançado na noite de terça-feira, durante a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray na Liga dos Campeões, um resultado que deixou o clima em Merseyside ainda mais pesado. Ironicamente, o recorde de Slot de 62 vitórias em seus primeiros 100 jogos o coloca empatado com o lendário Sir Kenny Dalglish no número de vitórias nesse período, mas não há comemorações no AXA Training Centre neste momento, já que a pressão sobre seu cargo atinge o auge.
O contraste entre a campanha de estreia de Slot e sua atual fase ruim é gritante, levando a rumores sobre sua adequação a longo prazo para o cargo. Depois de conduzir o Liverpool a uma vitória dominante no título da Premier League na temporada passada, terminando com 10 pontos de vantagem e quatro jogos de antecedência, as coisas parecem ter desandado durante um segundo ano difícil, que viu o clube cair para a sexta posição na tabela.
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Uma confissão curiosa sobre a vida em Anfield
Ao abordar o crescente alvoroço em torno de seu futuro e os apelos de alguns setores por uma mudança na liderança, Slot fez uma avaliação sincera e um tanto incomum de sua situação. Ele disse: “Pode parecer estranho se eu falar apenas coisas positivas, porque esta temporada não foi só positiva”, admitiu o técnico durante a coletiva de imprensa pré-jogo.
“O apoio que sempre senti — não estou falando das redes sociais, que não acompanho muito —, mas o apoio que senti da torcida da casa, da torcida visitante, das pessoas dentro do estádio, da diretoria. O que fizemos aqui juntos para alcançar o que alcançamos está na minha cabeça e na minha memória como algo muito especial. Estamos passando por dificuldades agora, isso também é muito óbvio. Este é provavelmente o melhor clube para se passar por dificuldades.”
Slot sente o apoio do povo
Apesar da posição precária na tabela, Slot insiste que o ambiente interno no Liverpool continua solidário, contrastando com as reações mais voláteis encontradas na internet. Ele acredita que a cultura única do clube oferece uma rede de segurança que incentiva o trabalho árduo em vez do medo, mesmo quando os resultados em campo não estão atendendo aos altos padrões esperados pela torcida de Anfield.
Ele disse: “Este clube sempre demonstrou, em diferentes momentos, que todos estão ao seu lado. Você se esforça ainda mais. É um clube fantástico para se trabalhar por causa das instalações, das pessoas, dos torcedores; nem tudo é negativo quando não temos o desempenho que queremos.”
- AFP
Concentrando-se no privilégio que é ter esse trabalho
Enquanto os Reds buscam dar uma reviravolta na temporada, Slot afirma que a pressão do cargo no Liverpool é um fardo que ele continua mais do que feliz em carregar. Embora o comentário de que este é o “melhor clube para se passar por dificuldades” possa causar espanto entre os torcedores que exigem sucesso imediato, o holandês insiste que sua admiração pela instituição não diminuiu durante esta fase difícil. “Ainda é um ótimo lugar para se estar. Melhor ainda se você ganhar o campeonato! Mesmo em uma temporada como esta, ainda é um privilégio”, concluiu Slot.
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