O marco foi oficialmente alcançado na noite de terça-feira, durante a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray na Liga dos Campeões, um resultado que deixou o clima em Merseyside ainda mais pesado. Ironicamente, o recorde de Slot de 62 vitórias em seus primeiros 100 jogos o coloca empatado com o lendário Sir Kenny Dalglish no número de vitórias nesse período, mas não há comemorações no AXA Training Centre neste momento, já que a pressão sobre seu cargo atinge o auge.

O contraste entre a campanha de estreia de Slot e sua atual fase ruim é gritante, levando a rumores sobre sua adequação a longo prazo para o cargo. Depois de conduzir o Liverpool a uma vitória dominante no título da Premier League na temporada passada, terminando com 10 pontos de vantagem e quatro jogos de antecedência, as coisas parecem ter desandado durante um segundo ano difícil, que viu o clube cair para a sexta posição na tabela.