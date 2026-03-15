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Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Arne Slot explicou sem rodeios por que poderia ser o “próximo técnico do Tottenham” — e a ex-estrela da Premier League lança um desafio ao Liverpool

O ex-jogador do Arsenal e atual comentarista Paul Merson fez uma avaliação direta dos desafios que Arne Slot enfrenta no Liverpool. Embora o ex-técnico do Feyenoord tenha começado com o pé direito na Premier League, Merson acredita que o período de tolerância concedido a ele será extremamente curto se os títulos não vierem. Merson sugeriu que, sem troféus, Slot corre o risco de ser visto da mesma forma que os treinadores que tiveram dificuldades para deixar um impacto duradouro no Tottenham Hotspur.

  • Atender às enormes expectativas de Anfield

    Essa comparação serve para lembrar que, em um clube da estatura do Liverpool, simplesmente praticar um futebol atraente e manter uma boa classificação no campeonato raramente é suficiente para satisfazer uma torcida acostumada ao domínio sob o comando de Jurgen Klopp. A transição da era Klopp sempre seria o tema mais comentado em Merseyside. Mas, embora muitos esperassem uma queda de rendimento, os Reds conquistaram o título da Premier League na temporada passada. No entanto, como Merson destaca, o verdadeiro teste para um técnico do Liverpool não é apenas vencer jogos, mas levantar um troféu em maio.

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  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    A avaliação contundente de Merson

    Merson fez então uma previsão ousada sobre onde o holandês poderia acabar se deixasse Anfield, dizendo à Sky Sports: “Ele terá que ficar entre os quatro primeiros, eu diria; caso contrário, seria o [próximo] técnico do Tottenham.”

    “Se ele ganhasse a FA Cup, mas não terminasse entre os classificados para a Liga dos Campeões, isso não faria a menor diferença. Acho que o Liverpool precisa se classificar para a Liga dos Campeões devido à regra do fair play financeiro. Quanto mais você participa da Liga dos Campeões, melhores jogadores você consegue contratar.”

  • O desafio do legado de Jurgen Klopp

    Para evitar a comparação com o “Spurs”, Slot precisa mostrar que écapaz de lidar com a pressão de jogos decisivos. Merson acredita que o padrão foi estabelecido em um nível tão alto que, se não conseguir vencer de forma consistente, os torcedores e a mídia acabarão ficando impacientes com o projeto do holandês.

    “Acho que eles precisam contratar um zagueiro central e vão voltar ao topo no ano que vem”, disse ele. “Eles simplesmente não estão em forma este ano, tem sido estranho mesmo, e é difícil quando você ganhou o campeonato como eles ganharam. Eles também estiveram em uma disputa nos últimos dois ou três anos, com a chegada de novos jogadores. Mais uma vez, eles estão jogando pelo Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. Levou tempo para eles se adaptarem, e são jogadores de altíssima qualidade, mas o clube é simplesmente um gigante do futebol.”

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Liverpool?

    O calendário do Liverpool continua exigente, e as expectativas da diretoria são claras: o clube não está em fase de reconstrução, mas sim em fase de conquistas. O Liverpool continua em ação em várias competições, incluindo a busca por um lugar entre os quatro primeiros e a classificação na Liga dos Campeões. O time recebe o Tottenham no domingo e, em seguida, tentará dar a volta por cima ao reverter uma desvantagem de um gol contra o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

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