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Arne Slot explicou sem rodeios por que poderia ser o “próximo técnico do Tottenham” — e a ex-estrela da Premier League lança um desafio ao Liverpool
Atender às enormes expectativas de Anfield
Essa comparação serve para lembrar que, em um clube da estatura do Liverpool, simplesmente praticar um futebol atraente e manter uma boa classificação no campeonato raramente é suficiente para satisfazer uma torcida acostumada ao domínio sob o comando de Jurgen Klopp. A transição da era Klopp sempre seria o tema mais comentado em Merseyside. Mas, embora muitos esperassem uma queda de rendimento, os Reds conquistaram o título da Premier League na temporada passada. No entanto, como Merson destaca, o verdadeiro teste para um técnico do Liverpool não é apenas vencer jogos, mas levantar um troféu em maio.
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A avaliação contundente de Merson
Merson fez então uma previsão ousada sobre onde o holandês poderia acabar se deixasse Anfield, dizendo à Sky Sports: “Ele terá que ficar entre os quatro primeiros, eu diria; caso contrário, seria o [próximo] técnico do Tottenham.”
“Se ele ganhasse a FA Cup, mas não terminasse entre os classificados para a Liga dos Campeões, isso não faria a menor diferença. Acho que o Liverpool precisa se classificar para a Liga dos Campeões devido à regra do fair play financeiro. Quanto mais você participa da Liga dos Campeões, melhores jogadores você consegue contratar.”
O desafio do legado de Jurgen Klopp
Para evitar a comparação com o “Spurs”, Slot precisa mostrar que écapaz de lidar com a pressão de jogos decisivos. Merson acredita que o padrão foi estabelecido em um nível tão alto que, se não conseguir vencer de forma consistente, os torcedores e a mídia acabarão ficando impacientes com o projeto do holandês.
“Acho que eles precisam contratar um zagueiro central e vão voltar ao topo no ano que vem”, disse ele. “Eles simplesmente não estão em forma este ano, tem sido estranho mesmo, e é difícil quando você ganhou o campeonato como eles ganharam. Eles também estiveram em uma disputa nos últimos dois ou três anos, com a chegada de novos jogadores. Mais uma vez, eles estão jogando pelo Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. Levou tempo para eles se adaptarem, e são jogadores de altíssima qualidade, mas o clube é simplesmente um gigante do futebol.”
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O que vem a seguir para o Liverpool?
O calendário do Liverpool continua exigente, e as expectativas da diretoria são claras: o clube não está em fase de reconstrução, mas sim em fase de conquistas. O Liverpool continua em ação em várias competições, incluindo a busca por um lugar entre os quatro primeiros e a classificação na Liga dos Campeões. O time recebe o Tottenham no domingo e, em seguida, tentará dar a volta por cima ao reverter uma desvantagem de um gol contra o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
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