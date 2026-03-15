Arne Slot explicou sem rodeios por que poderia ser o “próximo técnico do Tottenham” — e a ex-estrela da Premier League lança um desafio ao Liverpool

Para evitar a comparação com o “Spurs”, Slot precisa mostrar que écapaz de lidar com a pressão de jogos decisivos. Merson acredita que o padrão foi estabelecido em um nível tão alto que, se não conseguir vencer de forma consistente, os torcedores e a mídia acabarão ficando impacientes com o projeto do holandês.

“Acho que eles precisam contratar um zagueiro central e vão voltar ao topo no ano que vem”, disse ele. “Eles simplesmente não estão em forma este ano, tem sido estranho mesmo, e é difícil quando você ganhou o campeonato como eles ganharam. Eles também estiveram em uma disputa nos últimos dois ou três anos, com a chegada de novos jogadores. Mais uma vez, eles estão jogando pelo Liverpool, um dos maiores clubes do mundo. Levou tempo para eles se adaptarem, e são jogadores de altíssima qualidade, mas o clube é simplesmente um gigante do futebol.”