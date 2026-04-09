Arne Slot explica por que não colocou Mohamed Salah em campo contra o PSG, apesar do fraco desempenho ofensivo do Liverpool

A decisão de deixar Salah totalmente de fora foi particularmente surpreendente, considerando que Slot utilizou outros cinco reservas, incluindo Alexander Isak, que havia retornado recentemente de uma fratura na perna que o deixou afastado dos gramados por quase quatro meses, e Trey Nyoni, de 18 anos. No entanto, o técnico manteve sua lógica, alegando que forçar Salah a desempenhar funções defensivas na área do Liverpool, que estava sob forte pressão, teria sido um desperdício do talento e da forma física do atacante, tendo em vista a agenda nacional lotada.

“Acho que, na parte final da partida, para nós era mais uma questão de sobreviver do que de ter qualquer chance de marcar”, disse Slot quando questionado sobre a decisão. “Sim, nunca se sabe, porque na temporada passada marcamos cinco minutos antes do fim, com Harvey Elliott, quando tirei o Mo. Mas acho que foram uns 20 a 25 minutos em que ficamos apenas defendendo.

E o Mo tem tanta qualidade, mas para ele passar 20 a 25 minutos defendendo dentro da própria área, acho que é melhor ele poupar energia para os muitos jogos que estão por vir nas próximas semanas.”