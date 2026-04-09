Getty/GOAL
Traduzido por
Arne Slot explica por que não colocou Mohamed Salah em campo contra o PSG, apesar do fraco desempenho ofensivo do Liverpool
Slot prioriza a sobrevivência em detrimento dos objetivos, com Salah no banco
Em uma decisão que surpreendeu muitos torcedores do Liverpool, o técnico holandês optou por manter um artilheiro prolífico no banco enquanto sua equipe lutava para criar oportunidades significativas na capital francesa. Os Reds foram derrotados por 2 a 0, mas, em vez de colocar o “Rei Egípcio” em campo para buscar um gol fora de casa tão importante, Slot deu a entender que o jogo já havia passado do ponto em que atacar fosse uma estratégia viável.
- AFP
Por que Slot deixou Salah no banco?
A decisão de deixar Salah totalmente de fora foi particularmente surpreendente, considerando que Slot utilizou outros cinco reservas, incluindo Alexander Isak, que havia retornado recentemente de uma fratura na perna que o deixou afastado dos gramados por quase quatro meses, e Trey Nyoni, de 18 anos. No entanto, o técnico manteve sua lógica, alegando que forçar Salah a desempenhar funções defensivas na área do Liverpool, que estava sob forte pressão, teria sido um desperdício do talento e da forma física do atacante, tendo em vista a agenda nacional lotada.
“Acho que, na parte final da partida, para nós era mais uma questão de sobreviver do que de ter qualquer chance de marcar”, disse Slot quando questionado sobre a decisão. “Sim, nunca se sabe, porque na temporada passada marcamos cinco minutos antes do fim, com Harvey Elliott, quando tirei o Mo. Mas acho que foram uns 20 a 25 minutos em que ficamos apenas defendendo.
E o Mo tem tanta qualidade, mas para ele passar 20 a 25 minutos defendendo dentro da própria área, acho que é melhor ele poupar energia para os muitos jogos que estão por vir nas próximas semanas.”
Van Dijk admite que foi uma noite difícil
A abordagem tática tem sido alvo de críticas, com os Reds parecendo carecer de ambição, apesar do que está em jogo nas quartas de final europeias. O capitão do clube, Virgil van Dijk, não negou a realidade do desempenho, reconhecendo que a equipe passou quase toda a noite na defensiva contra o time avassalador de Luis Enrique.
Após a derrota, o capitão disse: “Foi difícil. Um trabalho árduo, como era de se esperar. Acho que defendemos com muitos jogadores ao redor da área... Obviamente, não estou nada feliz por perder aqui; a única coisa positiva é que temos outro jogo para disputar na próxima semana. Mas agora, obviamente, temos pouco tempo para nos recuperar e o Fulham também está nos esperando.”
- AFP
Um grande desafio em Anfield
O resultado de 2 a 0 significa que o Liverpool precisa realizar mais uma famosa reviravolta europeia em Merseyside se quiser chegar às semifinais. Depois de não ter conseguido acertar nenhum chute a gol no Parc des Princes, a pressão recairá sobre Klopp para reintegrar Salah e reencontrar o brilho ofensivo da equipe. Antes de se concentrar em reverter o déficit na Liga dos Campeões, o Liverpool precisa voltar sua atenção para a Premier League e o confronto contra o Fulham. Com a disputa pelas cinco primeiras posições esquentando, Slot espera que sua decisão de poupar as energias de Salah traga resultados positivos na reta final do campeonato nacional, antes que os parisienses cheguem a Anfield na próxima semana.