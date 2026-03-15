Arne Slot explica a decisão de deixar Mohamed Salah no banco e dar a Rio Ngumoha sua primeira titularidade na Premier League pelo Liverpool

Em entrevista à Sky Sports antes do início da partida contra o Tottenham, Arne Slot explicou os motivos por trás da decisão de dar ao jovem Rio Ngumoha sua estreia como titular

.“Por que agora? Porque ele vem treinando conosco durante toda a temporada e não para de melhorar, melhorar, melhorar. Seu tempo de jogo vem aumentando cada vez mais, e normalmente o próximo passo depois disso é ser titular – e hoje é esse dia.

“Em primeiro lugar, porque ele se saiu muito bem contra o Wolverhampton Wanderers e também porque está se desenvolvendo muito bem. Mas, principalmente, é porque o Rio mostrou que está pronto para isso. Agora ele tem que mostrar isso novamente hoje. Acho que o próximo passo para ele era ser titular.”