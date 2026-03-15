AFP
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Arne Slot explica a decisão de deixar Mohamed Salah no banco e dar a Rio Ngumoha sua primeira titularidade na Premier League pelo Liverpool
A posição justifica a escolha de um jogador de grande envergadura
Em entrevista à Sky Sports antes do início da partida contra o Tottenham, Arne Slot explicou os motivos por trás da decisão de dar ao jovem Rio Ngumoha sua estreia como titular
.“Por que agora? Porque ele vem treinando conosco durante toda a temporada e não para de melhorar, melhorar, melhorar. Seu tempo de jogo vem aumentando cada vez mais, e normalmente o próximo passo depois disso é ser titular – e hoje é esse dia.
“Em primeiro lugar, porque ele se saiu muito bem contra o Wolverhampton Wanderers e também porque está se desenvolvendo muito bem. Mas, principalmente, é porque o Rio mostrou que está pronto para isso. Agora ele tem que mostrar isso novamente hoje. Acho que o próximo passo para ele era ser titular.”
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A ascensão de Ngumoha
Enquanto Salah começa no banco, todos os olhos estarão voltados para Ngumoha, o talento “especial” que rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida em Anfield. O ponta vem batendo à porta do time titular há semanas, com as lendas do Liverpool Jamie Carragher e Steven Gerrard liderando os apelos por sua inclusão.
Slot já havia dado a entender que esse momento estava chegando, gerenciando cuidadosamente a carga de trabalho do adolescente e esperando o momento certo para lhe dar a primeira chance como titular.
Novas tensões entre Salah e Slot?
É improvável que a decisão de deixar Salah no banco seja bem recebida pelo atacante, que já teve atritos com o técnico em relação ao tempo de jogo. O jogador de 33 anos teve um desentendimento notório com Slot em dezembro, após ter ficado de fora da escalação titular por três partidas consecutivas, o que levou a uma briga pública que exigiu longas negociações para ser resolvida.
Durante esse período de tensão, o egípcio não escondeu sua frustração, afirmando: “Não preciso lutar todos os dias pela minha posição, porque eu a conquistei.” Ele expressou ainda mais sua insatisfação ao alegar que se sentia “jogado para baixo do ônibus” pela diretoria.
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Rotação do elenco e mudanças táticas
Salah não é o único nome de destaque a ficar de fora, já que Hugo Ekitiké e Ibrahima Konaté também vão para o banco como parte da rotação. Com Alexander Isak ainda fora de ação devido a lesão, Slot foi forçado a ser criativo com suas opções de ataque. Isso resultou em um quarteto de ataque flexível, com Cody Gakpo, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai, todos os quais atuaram como “falso nove” nesta temporada.
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