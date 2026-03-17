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Adhe Makayasa

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Arne Slot enfrenta uma tarefa “muito difícil” para reconquistar os torcedores do Liverpool, enquanto Jamie Carragher destaca uma “grande mudança” em Anfield

Jamie Carragher alertou Arne Slot de que ele enfrenta uma tarefa “realmente difícil” para reconquistar a confiança da torcida do Liverpool. A lenda dos Reds observou uma mudança palpável no clima de Anfield, enquanto os torcedores desabafavam suas frustrações durante o decepcionante empate com o Tottenham. Com o Liverpool correndo o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões, a pressão sobre Slot aumenta para que ele prove que é capaz de conduzir o clube neste período turbulento.

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    O descontentamento atinge o auge em Anfield

    O clima no Liverpool atingiu um novo ponto baixo no domingo, quando um gol de empate do Tottenham no final da partida forçou um empate em 1 a 1, deixando os anfitriões na quinta colocação. O resultado deixa os atuais campeões 21 pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, e dois pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Mais preocupante do que a tabela do campeonato, no entanto, foi a reação das arquibancadas; um número significativo de torcedores foi visto se dirigindo para as saídas antes do apito final, enquanto aqueles que permaneceram saudaram o fim da partida com uma salva de vaias dirigidas tanto aos jogadores quanto ao técnico.

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  • Jamie CarragherGetty Images

    Carragher alerta para uma verdadeira desconexão

    Carragher expressou profunda preocupação na Sky Sports com relação à relação tensa entre a comissão técnica e a torcida. Ele sugeriu que, embora as discussões online frequentemente se desviem da experiência real no estádio, as vaias ouvidas no domingo representaram um momento decisivo.

    “É preocupante, em termos do que o Liverpool fará nesta temporada”, observou Carragher. “O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores online e os que vão aos jogos. Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico. As vaias no final foram vaias de verdade, vindas de uma torcida insatisfeita e descontente. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”

  • Jogadores pedem união em meio à fase ruim

    A equipe está sob pressão, mas Dominik Szoboszlai foi um dos que pediram publicamente paciência. Sua cobrança de falta colocou o Liverpool no caminho para conquistar os três pontos contra o Spurs antes do empate de Richarlison no final da partida, e o meio-campista húngaro pediu aos torcedores que continuassem apoiando a equipe após o jogo. Apesar dos recentes sucessos do clube, a falta de consistência e a aparente perda do fator intimidação em Anfield deixaram os torcedores desiludidos com a atual orientação tática.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Uma missão de resgate europeia de alto risco

    O Liverpool precisa deixar de lado seus problemas internos para a partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, na quarta-feira, que pode ser decisiva para o rumo da temporada. A equipe de Slot precisa ter um desempenho impecável para superar a desvantagem de um gol da primeira partida e avançar para as quartas de final. Uma eliminação na competição europeia aumentaria o escrutínio sobre o técnico e afastaria ainda mais uma torcida frustrada.

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