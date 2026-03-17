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Arne Slot enfrenta uma tarefa “muito difícil” para reconquistar os torcedores do Liverpool, enquanto Jamie Carragher destaca uma “grande mudança” em Anfield
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O descontentamento atinge o auge em Anfield
O clima no Liverpool atingiu um novo ponto baixo no domingo, quando um gol de empate do Tottenham no final da partida forçou um empate em 1 a 1, deixando os anfitriões na quinta colocação. O resultado deixa os atuais campeões 21 pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, e dois pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Mais preocupante do que a tabela do campeonato, no entanto, foi a reação das arquibancadas; um número significativo de torcedores foi visto se dirigindo para as saídas antes do apito final, enquanto aqueles que permaneceram saudaram o fim da partida com uma salva de vaias dirigidas tanto aos jogadores quanto ao técnico.
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Carragher alerta para uma verdadeira desconexão
Carragher expressou profunda preocupação na Sky Sports com relação à relação tensa entre a comissão técnica e a torcida. Ele sugeriu que, embora as discussões online frequentemente se desviem da experiência real no estádio, as vaias ouvidas no domingo representaram um momento decisivo.
“É preocupante, em termos do que o Liverpool fará nesta temporada”, observou Carragher. “O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores online e os que vão aos jogos. Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico. As vaias no final foram vaias de verdade, vindas de uma torcida insatisfeita e descontente. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”
Jogadores pedem união em meio à fase ruim
A equipe está sob pressão, mas Dominik Szoboszlai foi um dos que pediram publicamente paciência. Sua cobrança de falta colocou o Liverpool no caminho para conquistar os três pontos contra o Spurs antes do empate de Richarlison no final da partida, e o meio-campista húngaro pediu aos torcedores que continuassem apoiando a equipe após o jogo. Apesar dos recentes sucessos do clube, a falta de consistência e a aparente perda do fator intimidação em Anfield deixaram os torcedores desiludidos com a atual orientação tática.
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Uma missão de resgate europeia de alto risco
O Liverpool precisa deixar de lado seus problemas internos para a partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, na quarta-feira, que pode ser decisiva para o rumo da temporada. A equipe de Slot precisa ter um desempenho impecável para superar a desvantagem de um gol da primeira partida e avançar para as quartas de final. Uma eliminação na competição europeia aumentaria o escrutínio sobre o técnico e afastaria ainda mais uma torcida frustrada.
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