Arne Slot enfrenta uma tarefa “muito difícil” para reconquistar os torcedores do Liverpool, enquanto Jamie Carragher destaca uma “grande mudança” em Anfield

Carragher expressou profunda preocupação na Sky Sports com relação à relação tensa entre a comissão técnica e a torcida. Ele sugeriu que, embora as discussões online frequentemente se desviem da experiência real no estádio, as vaias ouvidas no domingo representaram um momento decisivo.

“É preocupante, em termos do que o Liverpool fará nesta temporada”, observou Carragher. “O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores online e os que vão aos jogos. Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico. As vaias no final foram vaias de verdade, vindas de uma torcida insatisfeita e descontente. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”