Arne Slot diz aos torcedores do Liverpool que eles estão “subestimando” o que ele pode fazer na janela de transferências, ao prometer recuperar os Reds

Em entrevista à Sky Sports após a partida, Slot reconheceu a falta de confiança da torcida, mas manteve-se otimista em relação às futuras contratações e ao impacto de um novo começo.

Ele afirmou: “Eu entendo que, neste momento, [os torcedores] não tenham confiança ou muita esperança de que as coisas possam melhorar muito na próxima temporada, mas acho que eles estão subestimando o que uma janela de transferências pode fazer, o que um novo começo pode fazer.

“Sofremos gols demais — mas acho que também não marcamos gols suficientes. Estávamos totalmente no jogo, talvez com chances reais de conseguir um resultado, mas concordo que, depois que o placar ficou 2 a 1, desmoronamos.”