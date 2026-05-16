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Arne Slot diz aos torcedores do Liverpool que eles estão “subestimando” o que ele pode fazer na janela de transferências, ao prometer recuperar os Reds
O Liverpool sofre derrota para o Aston Villa
A goleada por 4 a 2 sofrida contra o Aston Villa marcou a 19ª derrota do Liverpool nesta campanha desastrosa em todas as competições, deixando os torcedores visitantes visivelmente desiludidos. Apesar de terem tido uma semana inteira para se preparar, os jogadores do Merseyside apresentaram um desempenho fraco, marcado por um erro grave do jogador da temporada, Dominik Szoboszlai. As fragilidades defensivas continuam a atormentar o time, que sofreu 52 gols no campeonato, ultrapassando a marca de 50 pela primeira vez em uma temporada de 38 jogos da Premier League.
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A Slot visa a transição de verão
Em entrevista à Sky Sports após a partida, Slot reconheceu a falta de confiança da torcida, mas manteve-se otimista em relação às futuras contratações e ao impacto de um novo começo.
Ele afirmou: “Eu entendo que, neste momento, [os torcedores] não tenham confiança ou muita esperança de que as coisas possam melhorar muito na próxima temporada, mas acho que eles estão subestimando o que uma janela de transferências pode fazer, o que um novo começo pode fazer.
“Sofremos gols demais — mas acho que também não marcamos gols suficientes. Estávamos totalmente no jogo, talvez com chances reais de conseguir um resultado, mas concordo que, depois que o placar ficou 2 a 1, desmoronamos.”
Falhas táticas expostas
Tanto os especialistas quanto os adversários têm destacado a grave falta de organização nas linhas defensivas do Liverpool, especialmente em jogadas ensaiadas, nas quais a equipe sofreu 20 gols sem pênalti — o maior número do campeonato. O ex-zagueiro Jamie Carragher fez uma avaliação contundente e afirmou: “Eles [o Liverpool] são muito fracos com a bola e muito fracos sem a bola.”
Esse sentimento foi compartilhado pelo atacante do Villa, Ollie Watkins, que aproveitou o espaço. Ele disse: “Eles estão desorganizados na defesa e sinto que há muito espaço para eu explorar. Vou ter chances contra eles.”
- AFP
As esperanças de classificação para a Liga dos Campeões estão por um fio
O Liverpool enfrenta uma última rodada tensa contra o Brentford em Anfield, partida que também servirá como uma despedida emocionante para os veteranos Mohamed Salah e Andy Robertson. A classificação para a Liga dos Campeões continua em risco, já que Brighton e Bournemouth têm condições de levar a disputa até o último minuto se garantirem resultados positivos em seus respectivos jogos atrasados. Slot precisa urgentemente motivar sua equipe para garantir uma classificação entre os quatro primeiros antes de iniciar uma janela de transferências de verão crucial, destinada a reformular completamente o elenco.