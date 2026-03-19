Arne Slot dá notícias sobre a lesão de Mohamed Salah depois que o craque do Liverpool pediu para ser substituído na goleada contra o Galatasaray

Slot falou sobre Salah após a vitória e disse aos repórteres: “Ele estava pedindo para ser substituído, não porque achasse que já tinha marcado gols suficientes, mas porque sentiu algo. Então, vamos ver como ele estará no fim de semana e depois disso.”

O técnico do Liverpool também elogiou Salah pelo gol, acrescentando: “Diz muito sobre ele o fato de ter marcado esse gol depois de perder um pênalti pouco antes do intervalo. Isso às vezes pode ser difícil para um jogador ou para uma equipe, então parabéns à equipe pela forma como voltamos no segundo tempo, porque tivemos muitos contratempos nesta temporada, tivemos muitos primeiros ou segundos tempos em que criamos chance após chance após chance sem fazer jus ao nosso desempenho, e por isso não marcamos.

“Então, Mo e a equipe voltaram para o segundo tempo da maneira que voltaram. Ele deu a primeira assistência para Hugo, uma assistência excelente, e depois marcou um gol característico, dos muitos que ele já marcou neste estádio e por este clube, entrando na área e acertando o ângulo superior. Isso mostra a força mental dele, mas definitivamente também da equipe, porque adversidade é algo que podemos mencionar quando se trata desta temporada.”