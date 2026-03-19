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Arne Slot dá notícias sobre a lesão de Mohamed Salah depois que o craque do Liverpool pediu para ser substituído na goleada contra o Galatasaray
Salah brilha na vitória do Liverpool
Salah marcou seu 50º gol na Liga dos Campeões na vitória do Liverpool por 4 a 0 sobre o Galatasaray nesta quarta-feira. O “Rei” egípcio do Liverpool finalizou com um chute com efeito característico para fechar o placar e garantir a vaga nas quartas de final contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. No entanto, Salah não terminou a partida, pois pediu para ser substituído logo após marcar o gol, após aparentemente ter sofrido uma contusão.
- AFP
Slot dá notícias sobre a lesão de Salah
Slot falou sobre Salah após a vitória e disse aos repórteres: “Ele estava pedindo para ser substituído, não porque achasse que já tinha marcado gols suficientes, mas porque sentiu algo. Então, vamos ver como ele estará no fim de semana e depois disso.”
O técnico do Liverpool também elogiou Salah pelo gol, acrescentando: “Diz muito sobre ele o fato de ter marcado esse gol depois de perder um pênalti pouco antes do intervalo. Isso às vezes pode ser difícil para um jogador ou para uma equipe, então parabéns à equipe pela forma como voltamos no segundo tempo, porque tivemos muitos contratempos nesta temporada, tivemos muitos primeiros ou segundos tempos em que criamos chance após chance após chance sem fazer jus ao nosso desempenho, e por isso não marcamos.
“Então, Mo e a equipe voltaram para o segundo tempo da maneira que voltaram. Ele deu a primeira assistência para Hugo, uma assistência excelente, e depois marcou um gol característico, dos muitos que ele já marcou neste estádio e por este clube, entrando na área e acertando o ângulo superior. Isso mostra a força mental dele, mas definitivamente também da equipe, porque adversidade é algo que podemos mencionar quando se trata desta temporada.”
Nova função para Salah?
Slot também foi questionado sobre sua decisão de escalar Salah em uma função mais "avançada" contra o Galatasaray e compartilhou suas reflexões: "A ideia não se resumia apenas ao Mo, mas envolvia muitos fatores. A gente sempre tenta preparar a equipe de forma a ajudá-la durante a partida. Mas acho que esta noite não se trata de tática, e sim, principalmente, do trabalho que eles realizaram e do apoio que receberam da torcida. E, claro, a tática pode ajudar. Mas esse ritmo de trabalho, essa intensidade, essa combinação de jogadas são sempre mais importantes do que a tática. Infelizmente, já usamos essa tática antes – fora de casa contra o Frankfurt, fora de casa contra o Inter de Milão e em alguns outros jogos –, mas, nesta temporada, geralmente temos um jogador lesionado e não conseguimos repeti-la, porque ficamos sem um determinado tipo de jogador em uma determinada posição.
“Então, já usamos essa tática antes, mas, infelizmente, mesmo hoje à noite o Joe Gomez não pôde jogar, o que não ajudou muito, é claro, quando tive que tirar o Jeremie Frimpong, mas o Curtis [Jones] mais uma vez fez um ótimo trabalho. Esta tem sido a nossa temporada: toda vez que achamos que encontramos o sistema ou achamos que encontramos o estilo certo de jogo, alguém se lesiona e então não temos um jogador com o mesmo perfil, então temos que nos adaptar e mudar de novo. Mas isso faz parte do trabalho de um treinador, então não dá para reclamar disso.”
- Getty Images Sport
E agora?
O Liverpool enfrentará o PSG nas quartas de final em abril, e o vencedor dessa disputa enfrentará o Real Madrid ou o Bayern de Munique nas semifinais. Antes disso, o Liverpool enfrenta o Brighton na Premier League e o Manchester City nas quartas de final da FA Cup.
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