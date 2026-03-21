Arne Slot dá notícias sobre a lesão de Alexander Isak, enquanto o técnico do Liverpool minimiza as preocupações com a condição física de Hugo Ekitike antes dos confrontos contra o Manchester City e o PSG

Slot destacou que o Liverpool teve que enfrentar o Brighton sem Alisson Becker e Mohamed Salah, ambos lesionados, e afirma não ter certeza de quando o primeiro voltará, mas acalmou um pouco os temores em relação à ausência de Ekitike.

Ele acrescentou: “Alisson definitivamente ficará de fora durante a pausa para os jogos internacionais e vamos ver depois disso. Hugo, acho que ele poderia jogar amanhã se fosse necessário. Foi uma contusão muscular, como vocês chamam aqui, eu acho. O Brighton fez o que esperávamos. Se você enfrenta um time que teve apenas 62 horas de descanso e a primeira coisa que faz é tornar o jogo intenso, disputar os primeiros duelos, disputar duelos difíceis – nada de errado com os duelos, aliás –, mas infelizmente foi uma colisão e isso levou à saída do Hugo. Sim, isso não ajuda nada logo aos dois minutos.

"Temos que continuar sem um dos melhores atacantes que a liga viu nos últimos três ou quatro anos, Alexander Isak, que já está fora durante toda a temporada. Um dos melhores artilheiros que a liga viu nos últimos oito anos, Mo Salah, também está indisponível. E ainda perdemos Hugo Ekitike, que teve um grande impacto nesta temporada, com a sua ausência.

“E então, como tantas [vezes] nesta temporada, você tem que encontrar uma maneira de colocar os jogadores em posições às quais talvez não estejam acostumados e, no primeiro tempo, acho que fizemos isso muito bem. Mas, à medida que o jogo avançava, o Brighton foi ficando cada vez mais forte. Algumas vezes nesta temporada conseguimos talvez fazer algo acontecer com os reservas. Rio [Ngumoha] teve algumas jogadas muito boas, mas durante todo o segundo tempo acho que eles estavam mais perto de marcar o 3 a 1 do que nós estávamos de marcar o 2 a 2.”