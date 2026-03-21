Getty Images Sport
Traduzido por
Arne Slot dá notícias sobre a lesão de Alexander Isak, enquanto o técnico do Liverpool minimiza as preocupações com a condição física de Hugo Ekitike antes dos confrontos contra o Manchester City e o PSG
Slot espera que Isak volte em breve
O Liverpool sofreu um duplo revés no sábado, quando Ekitike foi substituído logo nos primeiros 10 minutos, e os Reds acabaram perdendo a partida por 2 a 1, um duro golpe para suas ambições de classificação para a Liga dos Campeões. Ekitike pareceu sofrer uma contusão na coxa em uma disputa com James Milner, mas os Reds podem ficar um pouco aliviados ao saber que Isak está de volta; o jogador da seleção sueca não joga pelo clube desde o confronto com o Spurs em dezembro, quando fraturou a perna. No entanto, ele pode agora fazer seu tão esperado retorno contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões no mês que vem, após a pausa para os jogos internacionais.
Slot disse: “Alex estará disponível [para o PSG], sim. A questão é o que você entende por ‘estar pronto’.
“Se você quer o jogador que atuou exatamente há um ano contra nós na final da Carabao Cup e foi muito superior a nós naquele dia, então eu diria que tenho minhas dúvidas sobre isso após sete ou oito meses fora.
“Mas espero poder utilizá-lo por alguns minutos. O que exatamente vou conseguir com isso, não posso dizer, porque ele ainda não treinou com a equipe nem uma única vez.”
- (C)Getty Images
Técnico do Liverpool minimiza preocupações com Ekitike
Slot destacou que o Liverpool teve que enfrentar o Brighton sem Alisson Becker e Mohamed Salah, ambos lesionados, e afirma não ter certeza de quando o primeiro voltará, mas acalmou um pouco os temores em relação à ausência de Ekitike.
Ele acrescentou: “Alisson definitivamente ficará de fora durante a pausa para os jogos internacionais e vamos ver depois disso. Hugo, acho que ele poderia jogar amanhã se fosse necessário. Foi uma contusão muscular, como vocês chamam aqui, eu acho. O Brighton fez o que esperávamos. Se você enfrenta um time que teve apenas 62 horas de descanso e a primeira coisa que faz é tornar o jogo intenso, disputar os primeiros duelos, disputar duelos difíceis – nada de errado com os duelos, aliás –, mas infelizmente foi uma colisão e isso levou à saída do Hugo. Sim, isso não ajuda nada logo aos dois minutos.
"Temos que continuar sem um dos melhores atacantes que a liga viu nos últimos três ou quatro anos, Alexander Isak, que já está fora durante toda a temporada. Um dos melhores artilheiros que a liga viu nos últimos oito anos, Mo Salah, também está indisponível. E ainda perdemos Hugo Ekitike, que teve um grande impacto nesta temporada, com a sua ausência.
“E então, como tantas [vezes] nesta temporada, você tem que encontrar uma maneira de colocar os jogadores em posições às quais talvez não estejam acostumados e, no primeiro tempo, acho que fizemos isso muito bem. Mas, à medida que o jogo avançava, o Brighton foi ficando cada vez mais forte. Algumas vezes nesta temporada conseguimos talvez fazer algo acontecer com os reservas. Rio [Ngumoha] teve algumas jogadas muito boas, mas durante todo o segundo tempo acho que eles estavam mais perto de marcar o 3 a 1 do que nós estávamos de marcar o 2 a 2.”
"Não é fácil" resolver a fase atual do Reds
O Liverpool vem enfrentando dificuldades e não venceu nenhuma das últimas três partidas da Premier League, e Slot reconhece que tem um desafio pela frente para trazer o time de volta ao seu nível habitual.
Ele acrescentou: “Sim, isso não é fácil, embora tenhamos conquistado uma grande vitória [contra o Galatasaray] durante a semana. Acho que não dá para comparar o jogo fora de casa contra o Brighton com o jogo fora de casa contra o Wolves. Não dá para comparar um jogo que deveríamos ter vencido em termos de criação de chances e todos os outros indicadores do futebol com um jogo como este. Jogar fora contra o Brighton é um jogo difícil para qualquer time, [não apenas] para nós, mas para qualquer time que venha aqui, especialmente se você, como nós, não puder contar com alguns jogadores muito importantes. Estamos falando da posição de camisa 9, mas, mais uma vez, tive que fazer uma substituição e colocar um lateral que não está acostumado a jogar nessa posição. É claro que, olhando agora para a tabela do campeonato, essa derrota dói muito e deve nos afetar profundamente.
“Mas o principal problema é que estamos nesta posição porque perdemos pontos contra o Wolves no último minuto com um chute desviado há uma semana – não há uma semana, porque tivemos que jogar no domingo, não no sábado, mas no domingo, depois na quarta-feira e depois no sábado. Não como todas as outras equipes da Liga dos Campeões, que jogam no domingo, mas tivemos que jogar no sábado, no jogo mais cedo. Aquele gol na semana passada [contra o Tottenham] aos 90 minutos é, eu diria, um problema ainda maior do que a derrota fora de casa contra o Brighton.”
- AFP
E agora?
O Liverpool enfrenta o Manchester City nas quartas de final da FA Cup após a pausa para os jogos internacionais, antes de enfrentar o PSG naquele que poderá ser o jogo de retorno de Isak. A equipe só volta a jogar na Premier League no dia 11 de abril, quando recebe o Fulham em Anfield.
Publicidade