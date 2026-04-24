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Arne Slot dá notícias sobre a cirurgia de Hugo Ekitike após a operação à ruptura do tendão de Aquiles - o atacante do Liverpool enfrenta um “longo processo de reabilitação”
Ekitike é submetido a uma cirurgia bem-sucedida no tendão de Aquiles
As opções ofensivas do Liverpool sofreram um duro golpe após a notícia de que Ekitike enfrentará pelo menos nove meses de recuperação. O ex-atacante do PSG sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles durante um confronto europeu decisivo contra seu ex-clube no início deste mês. Embora a cirurgia inicial, realizada em abril de 2026, tenha sido considerada um sucesso, o prognóstico médico confirma que ele não participará da próxima Copa do Mundo.
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A Slot concentra-se na recuperação de marcos importantes
Slot falou com a imprensa para esclarecer a situação do atacante, enfatizando que, embora o primeiro obstáculo tenha sido superado, o caminho até a recuperação total continua sendo árduo. O holandês fez comparações com outros jogadores que retornaram de ausências prolongadas em plena forma física.
Ao fornecer uma atualização detalhada sobre o estado de Ekitike e as expectativas médicas, Slot disse aos repórteres: “A cirurgia correu bem, mas em um processo de reabilitação tão longo há muitas etapas a serem cumpridas. Os especialistas dirão que isso levará vários meses e, depois, dependerá das etapas. Ainda não sabemos, mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem. A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que estiveram fora por muito tempo.”
A crise na posição de goleiro afeta a profundidade do elenco
Os Reds estão passando por um período difícil, com vários jogadores importantes indisponíveis, incluindo uma situação complicada na baliza após a lesão no joelho de Giorgi Mamardashvili contra o Everton. Slot também mencionou os problemas musculares recorrentes de Alisson Becker, atribuindo o aumento dessas lesões ao calendário do futebol moderno.
Ao discutir a disponibilidade de seus goleiros e o impacto do atual calendário de jogos na saúde dos jogadores, Slot acrescentou: “Giorgi definitivamente não estará disponível na próxima semana. Ali está perto de voltar a jogar, vamos ver se amanhã é muito cedo ou não. Isso deixa Freddie [Woodman] como uma opção.”
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A atenção volta-se agora para a disputa da Liga dos Campeões
O Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield neste sábado, com Woodman possivelmente como titular caso Alisson não passe no teste físico de última hora. Após a eliminação da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, a equipe de Slot, que ocupa a quinta colocação, precisa garantir um lugar entre os cinco primeiros para se beneficiar da vaga extra de desempenho europeu da Inglaterra. Atualmente com cinco pontos de vantagem sobre o Brighton e um jogo a menos, os Reds precisam que seus jogadores reservas deem o seu melhor durante esta fase de alta pressão para garantir a participação no futebol europeu de elite na próxima temporada.