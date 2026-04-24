Arne Slot dá notícias sobre a cirurgia de Hugo Ekitike após a operação à ruptura do tendão de Aquiles - o atacante do Liverpool enfrenta um “longo processo de reabilitação”

Slot falou com a imprensa para esclarecer a situação do atacante, enfatizando que, embora o primeiro obstáculo tenha sido superado, o caminho até a recuperação total continua sendo árduo. O holandês fez comparações com outros jogadores que retornaram de ausências prolongadas em plena forma física.

Ao fornecer uma atualização detalhada sobre o estado de Ekitike e as expectativas médicas, Slot disse aos repórteres: “A cirurgia correu bem, mas em um processo de reabilitação tão longo há muitas etapas a serem cumpridas. Os especialistas dirão que isso levará vários meses e, depois, dependerá das etapas. Ainda não sabemos, mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem. A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que estiveram fora por muito tempo.”