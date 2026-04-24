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FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arne Slot dá notícias sobre a cirurgia de Hugo Ekitike após a operação à ruptura do tendão de Aquiles - o atacante do Liverpool enfrenta um “longo processo de reabilitação”

H. Ekitike
Liverpool
A. Slot
A. Becker
Liverpool x Crystal Palace
Premier League

O técnico do Liverpool, Arne Slot, confirmou que Hugo Ekitike passou por uma cirurgia bem-sucedida após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles na partida contra o Paris Saint-Germain. O atacante francês agora terá que ficar afastado dos gramados por um longo período, já que a lesão o deixa oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026 e de grande parte da próxima temporada.

  • Ekitike é submetido a uma cirurgia bem-sucedida no tendão de Aquiles

    As opções ofensivas do Liverpool sofreram um duro golpe após a notícia de que Ekitike enfrentará pelo menos nove meses de recuperação. O ex-atacante do PSG sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles durante um confronto europeu decisivo contra seu ex-clube no início deste mês. Embora a cirurgia inicial, realizada em abril de 2026, tenha sido considerada um sucesso, o prognóstico médico confirma que ele não participará da próxima Copa do Mundo.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    A Slot concentra-se na recuperação de marcos importantes

    Slot falou com a imprensa para esclarecer a situação do atacante, enfatizando que, embora o primeiro obstáculo tenha sido superado, o caminho até a recuperação total continua sendo árduo. O holandês fez comparações com outros jogadores que retornaram de ausências prolongadas em plena forma física.

    Ao fornecer uma atualização detalhada sobre o estado de Ekitike e as expectativas médicas, Slot disse aos repórteres: “A cirurgia correu bem, mas em um processo de reabilitação tão longo há muitas etapas a serem cumpridas. Os especialistas dirão que isso levará vários meses e, depois, dependerá das etapas. Ainda não sabemos, mas o primeiro e mais importante passo é que a cirurgia correu bem. A recuperação vai demorar muito tempo, mas ele voltará mais forte, como todos os outros que estiveram fora por muito tempo.”

  • A crise na posição de goleiro afeta a profundidade do elenco

    Os Reds estão passando por um período difícil, com vários jogadores importantes indisponíveis, incluindo uma situação complicada na baliza após a lesão no joelho de Giorgi Mamardashvili contra o Everton. Slot também mencionou os problemas musculares recorrentes de Alisson Becker, atribuindo o aumento dessas lesões ao calendário do futebol moderno.

    Ao discutir a disponibilidade de seus goleiros e o impacto do atual calendário de jogos na saúde dos jogadores, Slot acrescentou: “Giorgi definitivamente não estará disponível na próxima semana. Ali está perto de voltar a jogar, vamos ver se amanhã é muito cedo ou não. Isso deixa Freddie [Woodman] como uma opção.”

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    A atenção volta-se agora para a disputa da Liga dos Campeões

    O Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield neste sábado, com Woodman possivelmente como titular caso Alisson não passe no teste físico de última hora. Após a eliminação da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, a equipe de Slot, que ocupa a quinta colocação, precisa garantir um lugar entre os cinco primeiros para se beneficiar da vaga extra de desempenho europeu da Inglaterra. Atualmente com cinco pontos de vantagem sobre o Brighton e um jogo a menos, os Reds precisam que seus jogadores reservas deem o seu melhor durante esta fase de alta pressão para garantir a participação no futebol europeu de elite na próxima temporada.

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