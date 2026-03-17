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Arne Slot dá notícias animadoras sobre a recuperação física de Alexander Isak, mas ressalta que o atacante ainda não está pronto para voltar contra o Liverpool
Isak está prestes a retornar após cirurgia na perna
Isak está finalmente perto de retornar ao time titular do Liverpool, mas Slot confirmou que a contratação mais cara da história do clube ainda ficará afastado dos gramados por pelo menos mais uma semana. O atacante de 25 anos tem sido uma grande perda para os Reds desde que sofreu uma lesão grave durante a vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, em dezembro.
O sueco sofreu uma fratura na fíbula esquerda e uma lesão no tornozelo após uma forte entrada do zagueiro do Spurs, Micky van de Ven. Após passar por uma cirurgia e perder 20 partidas, Isak foi visto de volta aos gramados no AXA Training Centre nesta semana, gerando esperança de que seu retorno fosse iminente. No entanto, Slot se apressou em moderar as expectativas antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.
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Slot divulga cronograma para seu retorno
Em declarações à imprensa na terça-feira, o técnico do Liverpool explicou que, embora ver Isak de volta aos gramados seja um marco importante, ele ainda não está pronto para disputar minutos em partidas oficiais. Slot confirmou que o atacante não participará da segunda partida da competição europeia nem da próxima viagem da Premier League à Costa Sul.
“Alex não está disponível para amanhã”, confirmou Slot. “Mas o fato de você vê-lo em campo mostra que ele está cada vez mais perto de se juntar a nós novamente.” Quando questionado sobre uma data específica, o holandês acrescentou: “Na verdade, não. Ele também não estará disponível para sábado (fora de casa contra o Brighton). Enquanto você não treinar com a equipe, ainda não está pronto para jogar.”
A adaptação à intensidade da Premier League
Slot fez questão de destacar as exigências físicas do retorno ao futebol de alto nível após uma ausência tão longa. Depois de passar meses treinando individualmente com a equipe médica, Isak agora precisa fazer a transição entre os exercícios individuais e os treinos com contato total antes de poder ser considerado para a escalação de uma partida.
“Como todos sabemos, se você passou meses fazendo apenas sessões individuais, treinar com a equipe é um grande salto”, observou Slot. “Quando você treina com a equipe, jogar com a intensidade da Premier League ou da Liga dos Campeões é um grande salto.”
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O que vem por aí para o Liverpool?
O Liverpool, que ocupa a quinta posição na tabela da Premier League à medida que uma difícil defesa do título chega ao fim, volta à competição europeia na quarta-feira, quando enfrenta o Galatasaray, gigante turco, na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Slot está perdendo por 1 a 0 no placar agregado e tem muito trabalho pela frente para chegar às quartas de final.
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