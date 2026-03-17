Arne Slot dá notícias animadoras sobre a recuperação física de Alexander Isak, mas ressalta que o atacante ainda não está pronto para voltar contra o Liverpool

Isak está finalmente perto de retornar ao time titular do Liverpool, mas Slot confirmou que a contratação mais cara da história do clube ainda ficará afastado dos gramados por pelo menos mais uma semana. O atacante de 25 anos tem sido uma grande perda para os Reds desde que sofreu uma lesão grave durante a vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, em dezembro.

O sueco sofreu uma fratura na fíbula esquerda e uma lesão no tornozelo após uma forte entrada do zagueiro do Spurs, Micky van de Ven. Após passar por uma cirurgia e perder 20 partidas, Isak foi visto de volta aos gramados no AXA Training Centre nesta semana, gerando esperança de que seu retorno fosse iminente. No entanto, Slot se apressou em moderar as expectativas antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.