Arne Slot dá a entender que o Liverpool pode buscar um tipo “diferente” de jogador para substituir Mohamed Salah, enquanto o técnico dos Reds explica os planos de transferências para o verão

O técnico principal enfatizou que o Liverpool continua sendo um “clube que realiza trocas”, mas insistiu que o número total de contratações seria menor do que nos anos anteriores. Ele destacou que o perfil tático do sucessor de Salah continuava sendo um ponto-chave de discussão para a equipe de recrutamento.

Ao delinear a abordagem financeira do clube e as áreas específicas que requerem atenção antes do início da nova temporada, Slot disse: “No verão passado, fizemos muitas contratações e foi por isso que negociamos tanto. Nas quatro janelas de transferências em que estou aqui, tivemos um gasto líquido de 150 milhões de libras, e isso mostra que tipo de clube somos. Sabemos que Robbo e Mo vão sair, o que significa substituir dois jogadores, mas também sabemos que Kostas Tsimikas volta [do empréstimo à Roma].

“Portanto, o primeiro objetivo é ver como vamos agir na posição do Mo: se queremos substituí-lo por um jogador semelhante ou se vamos fazer isso de maneira diferente. Quanto ao resto, não acho que, neste momento, haja chance de outros jogadores saírem.

"É claro que há a situação contratual do [Ibrahima Konaté]. Não penso em números. Penso em áreas. Já sabemos que alguns jogadores vão sair. Vamos ver o que acontece no verão. Vocês sabem que somos um clube que faz trocas, então vamos primeiro ver o que realmente vai acontecer no verão; só assim saberemos melhor quem contratar. Talvez não haja tanta necessidade de fazer muitas trocas se não precisarmos trazer muitos jogadores.”