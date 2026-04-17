Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arne Slot dá a entender que o Liverpool pode buscar um tipo “diferente” de jogador para substituir Mohamed Salah, enquanto o técnico dos Reds explica os planos de transferências para o verão

Mercado da bola
A. Slot
M. Salah
Everton x Liverpool
Everton
Liverpool
Premier League

Arne Slot deu uma importante atualização sobre a estratégia de contratações do Liverpool para o verão, enquanto o clube se prepara para as saídas de grande repercussão de Mohamed Salah e Andy Robertson. O técnico dos Reds admitiu que a diretoria deve decidir se vai contratar um jogador com perfil semelhante ao de Salah ou se vai adaptar sua abordagem tática com um tipo diferente de atacante.

  • O Reds se prepara para grandes saídas

    O Liverpool voltou sua atenção para a janela de transferências de verão após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Slot confirmou que a substituição de Salah e Robertson tornou-se a prioridade imediata do clube, depois que os dois jogadores anunciaram que deixariam o time ao término de seus contratos. Embora o clube tenha gasto a quantia recorde de 450 milhões de libras no verão passado, o técnico indicou que é improvável que haja uma renovação semelhante do elenco durante a próxima janela de transferências.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-FACUP-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Slot explica sua filosofia de negociação

    O técnico principal enfatizou que o Liverpool continua sendo um “clube que realiza trocas”, mas insistiu que o número total de contratações seria menor do que nos anos anteriores. Ele destacou que o perfil tático do sucessor de Salah continuava sendo um ponto-chave de discussão para a equipe de recrutamento.

    Ao delinear a abordagem financeira do clube e as áreas específicas que requerem atenção antes do início da nova temporada, Slot disse: “No verão passado, fizemos muitas contratações e foi por isso que negociamos tanto. Nas quatro janelas de transferências em que estou aqui, tivemos um gasto líquido de 150 milhões de libras, e isso mostra que tipo de clube somos. Sabemos que Robbo e Mo vão sair, o que significa substituir dois jogadores, mas também sabemos que Kostas Tsimikas volta [do empréstimo à Roma].

    “Portanto, o primeiro objetivo é ver como vamos agir na posição do Mo: se queremos substituí-lo por um jogador semelhante ou se vamos fazer isso de maneira diferente. Quanto ao resto, não acho que, neste momento, haja chance de outros jogadores saírem.

    "É claro que há a situação contratual do [Ibrahima Konaté]. Não penso em números. Penso em áreas. Já sabemos que alguns jogadores vão sair. Vamos ver o que acontece no verão. Vocês sabem que somos um clube que faz trocas, então vamos primeiro ver o que realmente vai acontecer no verão; só assim saberemos melhor quem contratar. Talvez não haja tanta necessidade de fazer muitas trocas se não precisarmos trazer muitos jogadores.”

  • O futuro parece promissor

    Apesar da recente derrota por 4 a 0 no placar agregado para o PSG, Slot argumentou que os dados de desempenho subjacentes mostram que sua equipe ainda pode competir com a elite europeia. Ele citou as vitórias em casa sobre o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Arsenal como prova da força e do potencial atuais do elenco.

    Refletindo sobre a evolução da equipe e por que o futuro continua promissor em Anfield, o técnico dos Reds acrescentou: “Para quem assistiu ao jogo contra o PSG, em casa, é justo dizer que, para mim, o futuro parece brilhante. Conseguimos ter mais posse de bola, 21 chutes e geramos um número maior de Gols Esperados contra uma equipe acostumada a dominar a posse de bola.

    “Mesmo que se leve em conta que Hugo [Ekitike] teve que sair aos 30 minutos e Alex [Isak] no intervalo, se você os visse jogando os 90 minutos em sua melhor forma, essa equipe já demonstrou que pode competir com os melhores da Europa.”

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Derby de Merseyside na Hill Dickinson

    O Liverpool viajará ao Estádio Hill Dickinson, do Everton, neste domingo, para um clássico crucial de Merseyside, com o objetivo de garantir uma classificação entre os cinco primeiros. O time sofreu um grande revés com a ausência prolongada de Ekitike, que rompeu o tendão de Aquiles durante a partida contra o PSG. Slot precisou encontrar soluções ofensivas sem o atacante lesionado para garantir a classificação para a Liga dos Campeões antes que a janela de transferências de verão comece oficialmente.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV