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Arne Slot dá a entender que o Liverpool pode buscar um tipo “diferente” de jogador para substituir Mohamed Salah, enquanto o técnico dos Reds explica os planos de transferências para o verão
O Reds se prepara para grandes saídas
O Liverpool voltou sua atenção para a janela de transferências de verão após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Slot confirmou que a substituição de Salah e Robertson tornou-se a prioridade imediata do clube, depois que os dois jogadores anunciaram que deixariam o time ao término de seus contratos. Embora o clube tenha gasto a quantia recorde de 450 milhões de libras no verão passado, o técnico indicou que é improvável que haja uma renovação semelhante do elenco durante a próxima janela de transferências.
- AFP
Slot explica sua filosofia de negociação
O técnico principal enfatizou que o Liverpool continua sendo um “clube que realiza trocas”, mas insistiu que o número total de contratações seria menor do que nos anos anteriores. Ele destacou que o perfil tático do sucessor de Salah continuava sendo um ponto-chave de discussão para a equipe de recrutamento.
Ao delinear a abordagem financeira do clube e as áreas específicas que requerem atenção antes do início da nova temporada, Slot disse: “No verão passado, fizemos muitas contratações e foi por isso que negociamos tanto. Nas quatro janelas de transferências em que estou aqui, tivemos um gasto líquido de 150 milhões de libras, e isso mostra que tipo de clube somos. Sabemos que Robbo e Mo vão sair, o que significa substituir dois jogadores, mas também sabemos que Kostas Tsimikas volta [do empréstimo à Roma].
“Portanto, o primeiro objetivo é ver como vamos agir na posição do Mo: se queremos substituí-lo por um jogador semelhante ou se vamos fazer isso de maneira diferente. Quanto ao resto, não acho que, neste momento, haja chance de outros jogadores saírem.
"É claro que há a situação contratual do [Ibrahima Konaté]. Não penso em números. Penso em áreas. Já sabemos que alguns jogadores vão sair. Vamos ver o que acontece no verão. Vocês sabem que somos um clube que faz trocas, então vamos primeiro ver o que realmente vai acontecer no verão; só assim saberemos melhor quem contratar. Talvez não haja tanta necessidade de fazer muitas trocas se não precisarmos trazer muitos jogadores.”
O futuro parece promissor
Apesar da recente derrota por 4 a 0 no placar agregado para o PSG, Slot argumentou que os dados de desempenho subjacentes mostram que sua equipe ainda pode competir com a elite europeia. Ele citou as vitórias em casa sobre o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Arsenal como prova da força e do potencial atuais do elenco.
Refletindo sobre a evolução da equipe e por que o futuro continua promissor em Anfield, o técnico dos Reds acrescentou: “Para quem assistiu ao jogo contra o PSG, em casa, é justo dizer que, para mim, o futuro parece brilhante. Conseguimos ter mais posse de bola, 21 chutes e geramos um número maior de Gols Esperados contra uma equipe acostumada a dominar a posse de bola.
“Mesmo que se leve em conta que Hugo [Ekitike] teve que sair aos 30 minutos e Alex [Isak] no intervalo, se você os visse jogando os 90 minutos em sua melhor forma, essa equipe já demonstrou que pode competir com os melhores da Europa.”
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Derby de Merseyside na Hill Dickinson
O Liverpool viajará ao Estádio Hill Dickinson, do Everton, neste domingo, para um clássico crucial de Merseyside, com o objetivo de garantir uma classificação entre os cinco primeiros. O time sofreu um grande revés com a ausência prolongada de Ekitike, que rompeu o tendão de Aquiles durante a partida contra o PSG. Slot precisou encontrar soluções ofensivas sem o atacante lesionado para garantir a classificação para a Liga dos Campeões antes que a janela de transferências de verão comece oficialmente.