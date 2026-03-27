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Arne Slot criticou duramente a utilização de Dominik Szoboszlai pelo técnico da Hungria, depois que o dirigente do Liverpool deu a entender que queria que os jogadores fossem poupados durante os jogos pela seleção
O apelo da Slot pela proteção dos jogadores
Slot manifestou recentemente sua preocupação com as exigências físicas impostas ao seu elenco, instando os técnicos das seleções nacionais a terem cuidado com a carga de trabalho dos jogadores. O holandês está particularmente empenhado em proteger os principais jogadores, incluindo Szoboszlai, contra lesões evitáveis durante a pausa para os jogos internacionais.
Em entrevista ao Match of the Day, Slot afirmou: “Acho que os jogadores precisam de uma pausa mais do que o técnico e, infelizmente, eles têm que continuar jogando. Vamos torcer para que os treinadores das seleções nacionais entendam que, no Liverpool, muitos jogadores têm disputado muitos minutos. Mas acho que outros clubes talvez pudessem ter feito mais rodízio do que eu pude nesta temporada. Então, vamos torcer para que tenhamos treinadores de seleções nacionais que não os coloquem para jogar 180 minutos em dois jogos.”
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Rossi rebate o técnico do Anfield
Rossi rejeitou as sugestões de Slot, considerando-as uma interferência desnecessária, e insistiu que Szoboszlai continua sendo fundamental para os próximos amistosos contra a Eslovênia e a Grécia. O técnico italiano enfatizou que não deixaria o meio-campista de fora para atender às exigências do Liverpool, ressaltando que nunca comenta as escolhas de Slot para a equipe.
“Nunca falei pessoalmente com Slot”, disse Rossi ao Blikk. “Portanto, nunca tive voz ativa sobre quando o técnico do Liverpool, por exemplo, escalaria Szoboszlai como zagueiro. Mas também esperaria que ele não interferisse no meu trabalho. Se Dominik quiser descansar, é claro que eu o deixaria. Mas todos sabem o quanto a camisa da seleção é importante para ele, como capitão da equipe. O que é importante para nós agora é encerrar essas duas partidas com um bom resultado.”
Szoboszlai no centro da disputa entre clube e seleção
A tensão entre o clube e a seleção nacional decorre do imenso esforço físico de Szoboszlai desde que se juntou aos Reds. Sob o comando de Slot, o jogador de 25 anos se consolidou como um dos jogadores mais esforçados da Premier League. As estatísticas frequentemente mostram que o ex-jogador do RB Leipzig lidera a equipe em distância percorrida e sprints de alta intensidade, o que o torna um jogador em alto risco de esgotamento ou fadiga muscular durante as pausas no meio da temporada.
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Grande pressão sobre Szoboszlai
A importância de Szoboszlai para os Reds é ressaltada pela sua enorme carga de trabalho nesta temporada. Ele acumulou 3.848 minutos em 43 partidas em todas as competições pelo Liverpool, contribuindo com 12 gols e oito assistências. Esse desgaste físico surge em um momento crítico, já que o Liverpool luta para garantir uma classificação entre os cinco primeiros e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O clube ocupa atualmente a quinta posição, cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado.