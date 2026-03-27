Arne Slot criticou duramente a utilização de Dominik Szoboszlai pelo técnico da Hungria, depois que o dirigente do Liverpool deu a entender que queria que os jogadores fossem poupados durante os jogos pela seleção

Slot manifestou recentemente sua preocupação com as exigências físicas impostas ao seu elenco, instando os técnicos das seleções nacionais a terem cuidado com a carga de trabalho dos jogadores. O holandês está particularmente empenhado em proteger os principais jogadores, incluindo Szoboszlai, contra lesões evitáveis durante a pausa para os jogos internacionais.

Em entrevista ao Match of the Day, Slot afirmou: “Acho que os jogadores precisam de uma pausa mais do que o técnico e, infelizmente, eles têm que continuar jogando. Vamos torcer para que os treinadores das seleções nacionais entendam que, no Liverpool, muitos jogadores têm disputado muitos minutos. Mas acho que outros clubes talvez pudessem ter feito mais rodízio do que eu pude nesta temporada. Então, vamos torcer para que tenhamos treinadores de seleções nacionais que não os coloquem para jogar 180 minutos em dois jogos.”