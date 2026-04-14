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Arne Slot critica o governo britânico pelo atraso na aprovação da Lei de Hillsborough, enquanto o Liverpool comemora o 37º aniversário
Slot expressa frustração
Antes do importante confronto do Liverpool contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, em Anfield, Slot aproveitou suas notas no programa oficial para abordar o impasse político em torno da Lei de Hillsborough.
O holandês tem se manifestado abertamente em apoio às famílias enlutadas, questionando por que um “dever de transparência” legal ainda não foi estabelecido pelas autoridades.
A proposta de lei, que visa garantir que órgãos públicos digam a verdade durante inquéritos sobre grandes desastres, tem enfrentado obstáculos significativos. Apesar do ímpeto político inicial, seu andamento estagnou nos últimos meses devido a divergências quanto à inclusão dos serviços de inteligência no âmbito da lei.
- AFP
Uma homenagem comovente aos 97
As declarações de Slot surgem em um momento delicado para o clube de Merseyside, que se prepara para o aniversário oficial em 15 de abril. O técnico enfatizou que a tragédia continua sendo um elemento central da identidade do clube, independentemente de quantos anos tenham se passado desde a fatídica semifinal da FA Cup em 1989.
“Além do jogo em si, esta noite vamos comemorar o 37º aniversário do desastre de Hillsborough”, escreveu o técnico do Liverpool: “Embora quase quatro décadas tenham se passado desde que a tragédia ocorreu, os jogadores e eu estamos plenamente cientes de que tantas pessoas — famílias enlutadas, sobreviventes, torcedores do Liverpool em geral e muitos outros além deles — continuam sendo afetadas pelos terríveis acontecimentos daquele dia. Desde que me tornei técnico, tive a oportunidade de ouvir algumas de suas histórias, e o passar do tempo não as torna menos comoventes.”
Justiça acima das lealdades a clubes
Slot teve o cuidado de salientar que sua posição em relação à Lei de Hillsborough não é meramente um reflexo de seu trabalho em Anfield, mas sim uma convicção fundamental nos direitos humanos.
“Também fui informado sobre a campanha pela Lei de Hillsborough e, depois de ouvir os argumentos e conhecer a história por trás deles, me surpreende que ela ainda não tenha sido aprovada”, disse ele.
“Esta não é uma opinião baseada na minha ligação com o Liverpool FC. É a visão de alguém que acredita que as famílias enlutadas não deveriam ter que lutar e fazer campanha pela verdade sobre como seus entes queridos perderam a vida; isso deveria ser fornecido como algo natural.”
- AFP
Um apelo à ação dirigido ao Governo
O técnico do Liverpool concluiu sua mensagem com um desafio direto ao governo do Reino Unido, sugerindo que a verdadeira homenagem exige mais do que apenas silêncio e cerimônias. Ele argumentou que a maneira mais adequada de honrar a memória das vítimas é oferecer as proteções legais pelas quais suas famílias vêm lutando há décadas.
“Esta noite, vamos lembrar os 97 e prestar homenagem a eles, mas está claro que a melhor maneira de o país honrá-los depois de todo esse tempo seria aprovar a lei que as famílias de Hillsborough e os ativistas estão pedindo”, acrescentou o técnico.