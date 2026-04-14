Arne Slot critica o governo britânico pelo atraso na aprovação da Lei de Hillsborough, enquanto o Liverpool comemora o 37º aniversário

Antes do importante confronto do Liverpool contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, em Anfield, Slot aproveitou suas notas no programa oficial para abordar o impasse político em torno da Lei de Hillsborough.

O holandês tem se manifestado abertamente em apoio às famílias enlutadas, questionando por que um “dever de transparência” legal ainda não foi estabelecido pelas autoridades.

A proposta de lei, que visa garantir que órgãos públicos digam a verdade durante inquéritos sobre grandes desastres, tem enfrentado obstáculos significativos. Apesar do ímpeto político inicial, seu andamento estagnou nos últimos meses devido a divergências quanto à inclusão dos serviços de inteligência no âmbito da lei.