No entanto, Ornstein não hesitou em reconhecer que a atual campanha ficou aquém das expectativas para os campeões da Premier League de 2024-25. O Liverpool enfrentou vários desafios dentro e fora de campo, o que levou a atuações irregulares que o deixaram lutando por uma classificação entre os cinco primeiros. Embora o técnico esteja naturalmente sob os holofotes durante esses períodos, o clube acredita que fatores externos devem ser considerados antes de se tomar qualquer decisão drástica.

“Não estou aqui para defender Arne Slot; a temporada do Liverpool tem sido ruim para os padrões do clube, tanto em termos de desempenho quanto de resultados, e ele está no centro disso”, acrescentou Ornstein. “Mas, se você analisar a variedade de fatores dentro e fora de campo, é impressionante, e não me surpreende que o Liverpool queira dar mais tempo a ele.”







