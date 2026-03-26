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Arne Slot corre o risco de ser demitido? David Ornstein revela a posição do Liverpool sobre o técnico criticado
A diretoria do Liverpool mantém sua confiança em Arne Slot
Em entrevista ao podcast The Athletic FC, Ornstein esclareceu a posição atual do clube, afirmando: “Todas as nossas informações, apesar das notícias em contrário, indicam que o Liverpool continua com Arne Slot; não há qualquer intenção de trocar de treinador. O clube está fazendo planos com ele e sua prioridade, seu foco, é proporcionar-lhe um elenco capaz de garantir o sucesso.”
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Como lidar com a queda no desempenho
No entanto, Ornstein não hesitou em reconhecer que a atual campanha ficou aquém das expectativas para os campeões da Premier League de 2024-25. O Liverpool enfrentou vários desafios dentro e fora de campo, o que levou a atuações irregulares que o deixaram lutando por uma classificação entre os cinco primeiros. Embora o técnico esteja naturalmente sob os holofotes durante esses períodos, o clube acredita que fatores externos devem ser considerados antes de se tomar qualquer decisão drástica.
“Não estou aqui para defender Arne Slot; a temporada do Liverpool tem sido ruim para os padrões do clube, tanto em termos de desempenho quanto de resultados, e ele está no centro disso”, acrescentou Ornstein. “Mas, se você analisar a variedade de fatores dentro e fora de campo, é impressionante, e não me surpreende que o Liverpool queira dar mais tempo a ele.”
Rumores contraditórios vindos da Alemanha
A notícia serve como uma resposta direta às informações vindas da Alemanha, que sugeriam que o ex-técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, estava sendo cotado como substituto. O jornal *Bild* afirmou que Slot estava prestes a ser demitido e que Alonso, um dos favoritos da torcida desde sua época como jogador em Merseyside, “deveria chegar” neste verão.
No entanto, Ornstein insiste que Slot continua sendo parte integrante da visão de longo prazo do clube, especialmente devido ao seu sucesso na campanha anterior. “Arne Slot tem o perfil – como não podemos esquecer que vimos na última temporada, quando ele levou o Liverpool ao título da liga – que eles querem para dirigir o clube”, observou ele. “Portanto, ele também terá um papel fundamental nas decisões de contratação.”
- AFP
O foco continua em várias frentes
Com importantes jogos à vista, incluindo o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e a partida das quartas de final da FA Cup contra o Manchester City, o Liverpool teme comprometer sua temporada ao gerar incertezas.
Embora a pressão continue alta, com o Liverpool também correndo o risco de ficar fora dos quatro primeiros colocados da Premier League, a orientação da diretoria, por enquanto, é clara. É mais provável que qualquer avaliação definitiva do trabalho de Slot ocorra após o apito final da atual temporada, permitindo que o clube analise o conjunto de seu trabalho longe da pressão do final da temporada.