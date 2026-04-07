Arne Slot continua confiante de que o Liverpool pode “dar trabalho” ao PSG, após ver pontos positivos na goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City

Após a devastadora eliminação da FA Cup, a Liga dos Campeões é agora o único título pelo qual o Liverpool disputa nesta temporada. No entanto, o time também enfrenta uma batalha monumental na Premier League para garantir a classificação para a principal competição europeia do próximo ano.

Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela, com 49 pontos após 31 partidas, cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e seis atrás do Manchester United, terceiro. Com Chelsea e Brentford logo atrás, com 48 e 46 pontos, respectivamente, o time tem um final de temporada difícil no campeonato nacional, além da crucial disputa de duas partidas na Europa, para tentar salvar sua campanha turbulenta.