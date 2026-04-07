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Arne Slot continua confiante de que o Liverpool pode “dar trabalho” ao PSG, após ver pontos positivos na goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City
Ganhando confiança com o colapso do Etihad
Slot falou com a imprensa em Paris antes da primeira partida das quartas de final, poucos dias após a eliminação da equipe da FA Cup no fim de semana. O técnico se recusou a deixar que o placar final de 4 a 0 ofuscasse os momentos da partida em que sua equipe conseguiu igualar o ritmo dos anfitriões. Quando questionado sobre o que o faz acreditar que o time pode se recuperar, o treinador destacou os primeiros minutos da partida. “Os primeiros 35 minutos me dão muita confiança de que somos capazes de enfrentar de igual para igual uma equipe que, junto com o Paris Saint-Germain, é para mim uma das duas melhores – ou a melhor – em jogo aberto. As equipes mais difíceis de enfrentar em jogo aberto, devido à sua qualidade e à forma como são comandadas”, disse ele.
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Slot defende o Reds após a derrota na FA Cup
Ao comentar sobre a goleada sofrida, Slot insistiu que o resultado não refletiu o jogo como um todo e destacou um problema recorrente. “A resposta é muito simples: os primeiros 35 minutos, porque não é o primeiro revés que sofremos, perder por 4 a 0; não é a primeira vez que há 10, 15 ou 20 minutos de uma partida em que não jogamos nosso melhor futebol e somos imediatamente punidos com um gol”, afirmou. Fornecendo mais contexto para o colapso, ele acrescentou: “Às vezes é um, às vezes são dois e, nessa situação, foram quatro – as únicas quatro chances que cedemos na partida, aliás.”
O PSG é um desafio diferente, afirma Slot
Embora estivesse satisfeito com a exibição inicial, o técnico alertou seus jogadores de que a equipe de Luis Enrique representa um desafio tático completamente diferente, já que os atuais campeões da Liga dos Campeões chegam a esta partida com uma sequência de quatro vitórias consecutivas. “Não podemos comparar o Paris Saint-Germain com o City de forma absoluta, porque quando tivemos o controle e a posse de bola nos primeiros 35 minutos, isso também teve a ver com o City se manter mais posicional, sem ser tão agressivo contra nós, enquanto o Paris Saint-Germain tem mostrado nas últimas temporadas, desde que Luis Enrique está aqui, que não dá nem um segundo de tempo para você ter a bola confortavelmente nos pés. É pressão, pressão, pressão, pressão, pressão a cada segundo do jogo”, observou. Para superar isso, Slot apela ao DNA do clube, afirmando: “Acho que a resposta está na história do Liverpool. Este clube sempre mostrou que, em momentos difíceis, se levanta novamente.”
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O que vem a seguir para o Liverpool?
Após a devastadora eliminação da FA Cup, a Liga dos Campeões é agora o único título pelo qual o Liverpool disputa nesta temporada. No entanto, o time também enfrenta uma batalha monumental na Premier League para garantir a classificação para a principal competição europeia do próximo ano.
Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela, com 49 pontos após 31 partidas, cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e seis atrás do Manchester United, terceiro. Com Chelsea e Brentford logo atrás, com 48 e 46 pontos, respectivamente, o time tem um final de temporada difícil no campeonato nacional, além da crucial disputa de duas partidas na Europa, para tentar salvar sua campanha turbulenta.