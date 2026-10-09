Arne Slot consegue novo emprego! Ex-técnico do Liverpool retorna ao futebol quatro meses após saída de Anfield com cargo confirmado

Slot conseguiu seu primeiro cargo desde que foi demitido pelo Liverpool no fim da última temporada. O holandês foi dispensado de suas funções após uma campanha desafiadora em que o Liverpool garantiu por pouco a classificação para a Liga dos Campeões, encerrando sua passagem por Merseyside.

Em vez de voltar diretamente ao banco de reservas, o ex-técnico do AZ Alkmaar foi nomeado para o Grupo de Observadores Técnicos da Uefa. Ele se junta a um seleto painel encarregado de analisar partidas continentais e acompanhar evoluções táticas nas principais competições de clubes da Europa.

Antes de aceitar o cargo na Uefa, Slot foi fortemente ligado à vaga aberta na seleção da Holanda. No entanto, ele se afastou da possibilidade de assumir a equipe nacional, insistindo que seu foco principal continua sendo retornar ao comando de um clube em um futuro próximo.

Ao abordar as ligações anteriores com o cargo na Holanda, Slot falou à Voetbal International para esclarecer a situação. "Essa especulação está incorreta. Simplesmente nunca chegamos a esse estágio das conversas", explicou.



