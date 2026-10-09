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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Arne Slot consegue novo emprego! Ex-técnico do Liverpool retorna ao futebol quatro meses após saída de Anfield com cargo confirmado

A. Slot
Liverpool
Liga dos Campeões
Premier League
Feyenoord
Eredivisie

O ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, retornou oficialmente ao mundo do futebol apenas quatro meses após sua saída de Anfield. O holandês, que deixou Merseyside após uma difícil defesa do título da Premier League, aceitou um cargo prestigioso que o manterá envolvido no mais alto nível da competição europeia.

  • Slot garante cargo de observador da Uefa

    Slot conseguiu seu primeiro cargo desde que foi demitido pelo Liverpool no fim da última temporada. O holandês foi dispensado de suas funções após uma campanha desafiadora em que o Liverpool garantiu por pouco a classificação para a Liga dos Campeões, encerrando sua passagem por Merseyside.

    Em vez de voltar diretamente ao banco de reservas, o ex-técnico do AZ Alkmaar foi nomeado para o Grupo de Observadores Técnicos da Uefa. Ele se junta a um seleto painel encarregado de analisar partidas continentais e acompanhar evoluções táticas nas principais competições de clubes da Europa.

    Antes de aceitar o cargo na Uefa, Slot foi fortemente ligado à vaga aberta na seleção da Holanda. No entanto, ele se afastou da possibilidade de assumir a equipe nacional, insistindo que seu foco principal continua sendo retornar ao comando de um clube em um futuro próximo.

    Ao abordar as ligações anteriores com o cargo na Holanda, Slot falou à Voetbal International para esclarecer a situação. "Essa especulação está incorreta. Simplesmente nunca chegamos a esse estágio das conversas", explicou.


  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    UEFA destaca o sucesso do Liverpool

    Ao confirmar sua nomeação, a Uefa detalhou as responsabilidades exatas que Slot assumirá ao lado de seus pares. A entidade afirmou que o grupo monitorará as competições europeias com "estatísticas e assistência de vídeo, permitindo-lhes produzir relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos mais recentes no treinamento, que são compartilhados com a comunidade do futebol para oferecer um retrato dinâmico do estado do jogo."

    A entidade que governa o futebol europeu também elogiou o histórico do holandês, acrescentando: "Slot construiu seu nome no Feyenoord, chegando à final da Conference League da Uefa em 2022 e conquistando um título da Eredivisie e a Copa da Holanda nas duas campanhas seguintes.

    "Ele se juntou ao Liverpool em 2024 e imediatamente guiou o clube ao seu segundo título da Premier League em cinco anos antes de deixar Anfield neste verão."


  • Juntando-se a um painel repleto de estrelas enquanto Xavi assume o comando da seleção da Holanda

    Slot se junta a um elenco estrelado de observadores técnicos, com vários rostos conhecidos do futebol inglês. O painel da Uefa inclui os ex-técnicos do Liverpool Rafa Benitez e Roy Hodgson, ao lado do ex-goleiro dos Reds David James. O ex-técnico da Inglaterra Gareth Southgate e o ex-treinador do Everton Sean Dyche também fazem parte do seleto grupo.

    Enquanto Slot analisa jogos europeus, a seleção holandesa seguiu um caminho diferente. Após a busca da KNVB, a lenda do Barcelona Xavi foi nomeado o novo técnico da Holanda, assinando um contrato de longo prazo que vai até o fim da Copa do Mundo de 2030.

    Apesar de não ter ficado com o cargo na seleção, Slot segue firme em sua preferência pela rotina diária do futebol doméstico. "Neste estágio da minha carreira, prefiro me ver no campo de treinamento com meus jogadores todos os dias, algo que simplesmente não é possível da mesma forma com uma seleção", admitiu. "Tenho muito respeito pela seleção e pela KNVB e só posso ser positivo sobre a forma profissional como as conversas aconteceram naquela semana. Por enquanto, acredito que o futebol de clubes ainda tem muito a me oferecer."


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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    À espera do retorno perfeito ao clube

    Slot agora vai se concentrar em suas funções na Uefa, acompanhando jogos europeus de alto nível para fornecer análises táticas. Esse papel o mantém fortemente envolvido com a elite do futebol enquanto aguarda o surgimento da oportunidade certa para voltar a assumir um cargo de treinador. Tendo conquistado a Premier League e a Eredivisie, o técnico de 48 anos não ficará sem pretendentes.

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