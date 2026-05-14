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Arne Slot confirma que Mohamed Salah deve retornar após lesão para a viagem do Liverpool ao Aston Villa, mas Florian Wirtz é dúvida devido a uma indisposição
Triplo impulso para a boa forma
As opções ofensivas e defensivas do Liverpool foram reforçadas com a notícia de que Salah está apto para viajar para West Midlands após se recuperar de uma lesão muscular. O retorno do jogador da seleção egípcia coincide com notícias positivas sobre Ibrahima Konaté, que retomou os treinos completos após um pequeno susto durante a vitória do último fim de semana sobre o Chelsea. Além disso, o goleiro Alisson Becker voltou aos treinos da equipe principal, embora sua participação ainda dependa de uma avaliação de última hora para determinar se ele está pronto para a ação competitiva.
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Slot dá notícias sobre o elenco
Ao falar com a imprensa durante a coletiva pré-jogo desta manhã, Slot destacou as diferentes situações de disponibilidade dos jogadores do elenco para a penúltima partida fora de casa. Slot confirmou: "Mo estará disponível amanhã por apenas alguns minutos, mas esperamos que possa entrar em campo.
"Ibou [Konate] está bem, treinou conosco. Alisson treinou conosco novamente, vamos ver como ele estará amanhã, se já está pronto ou se precisa esperar mais uma semana."
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Preocupação com doenças tardias
Embora o retorno de jogadores experientes traga otimismo, a disponibilidade de Wirtz, contratado no verão de 2025, é incerta devido a um problema de saúde que tem prejudicado sua preparação. Slot deu mais detalhes sobre o estado do jogador da seleção alemã e disse: “É uma infecção estomacal, então vamos ver como ele está para amanhã. Ele está tomando antibióticos. Vamos ver se ele está pronto para jogar amanhã.”
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A vaga entre os quatro primeiros está em jogo
Caso Wirtz fique de fora, o Liverpool perderá um importante elemento criativo contra o Villa, que também luta por um lugar entre os quatro primeiros. Os Reds garantirão a classificação para a Liga dos Campeões e praticamente assegurarão o quarto lugar se vencerem o Villa, já que as duas equipes estão empatadas com 59 pontos cada. O quinto lugar também seria suficiente para garantir uma vaga na principal competição europeia, mas, neste momento, o Bournemouth ainda poderia, matematicamente, entrar na disputa e roubar essa vaga.