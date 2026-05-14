Ao falar com a imprensa durante a coletiva pré-jogo desta manhã, Slot destacou as diferentes situações de disponibilidade dos jogadores do elenco para a penúltima partida fora de casa. Slot confirmou: "Mo estará disponível amanhã por apenas alguns minutos, mas esperamos que possa entrar em campo.

"Ibou [Konate] está bem, treinou conosco. Alisson treinou conosco novamente, vamos ver como ele estará amanhã, se já está pronto ou se precisa esperar mais uma semana."