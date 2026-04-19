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Arne Slot confirma que Giorgi Mamardashvili foi levado ao hospital após sofrer uma lesão preocupante na vitória do Liverpool no clássico contra o Everton
Mamardashvili vai ao hospital
O goleiro se lesionou na jogada que resultou no gol de empate do Everton, deixando Slot preocupado com a condição física de seu atual goleiro titular, enquanto o goleiro número 1 do clube, Alisson Becker, continua sua recuperação fora de campo.
Ao dar uma atualização sobre o estado do goleiro após o apito final, Slot confirmou as medidas médicas imediatas tomadas. “Ele foi levado ao hospital”, disse o holandês aos repórteres. “Pareceu-me, e foi também o que me disseram, que se trata de um ferimento aberto. Não será uma lesão de longa duração, vamos ver se ele estará disponível na próxima semana.”
- AFP
Caos no Goodison Park
A lesão ocorreu durante uma jogada frenética no segundo tempo. Quando Beto avançava para empatar para os Toffees, Mamardashvili sofreu uma forte colisão num momento crucial, que o deixou incapaz de continuar. O georgiano vinha apresentando um desempenho sólido na ausência de Alisson, mas o impacto com Beto e o zagueiro Andrew Robertson deixou-o visivelmente em sofrimento.
Após vários minutos de atendimento em campo, foi tomada a decisão de usar uma maca, o que gerou receios de uma longa ausência durante uma fase decisiva da campanha da Premier League. Apesar do contratempo, o Liverpool conseguiu marcar o gol da vitória com Virgil van Dijk já nos acréscimos.
A estreia inesperada de Woodman
Com Mamardashvili impossibilitado de terminar a partida, Slot foi obrigado a recorrer ao terceiro goleiro, Freddie Woodman. O jogador de 29 anos, que chegou a Anfield no verão, foi lançado no calor do clássico de Merseyside para sua estreia na Premier League. Foi um batismo de fogo para o ex-jogador do Preston North End, que até então havia atuado apenas em uma derrota na Carabao Cup.
Woodman mostrou-se seguro durante o tempo em que esteve em campo, mantendo o gol invicto enquanto os Reds pressionavam em busca do gol da vitória no final da partida.
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A classificação para a Liga dos Campeões está à vista
O momento em que a lesão ocorreu está longe de ser ideal para o Liverpool, que ocupa a quinta posição na tabela da Premier League e continua firmemente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O time está apenas três pontos atrás do Manchester United e do Aston Villa, com uma sequência exigente de jogos pela frente que colocará à prova a profundidade do elenco de Slot.
O Liverpool deve receber o Crystal Palace em Anfield no próximo fim de semana, antes de uma viagem de grande importância para enfrentar o Manchester United.