Arne Slot confirma que Giorgi Mamardashvili foi levado ao hospital após sofrer uma lesão preocupante na vitória do Liverpool no clássico contra o Everton

O goleiro se lesionou na jogada que resultou no gol de empate do Everton, deixando Slot preocupado com a condição física de seu atual goleiro titular, enquanto o goleiro número 1 do clube, Alisson Becker, continua sua recuperação fora de campo.

Ao dar uma atualização sobre o estado do goleiro após o apito final, Slot confirmou as medidas médicas imediatas tomadas. “Ele foi levado ao hospital”, disse o holandês aos repórteres. “Pareceu-me, e foi também o que me disseram, que se trata de um ferimento aberto. Não será uma lesão de longa duração, vamos ver se ele estará disponível na próxima semana.”