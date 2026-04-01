Arne Slot confirma boas notícias sobre lesões no Liverpool, com Mohamed Salah e Alexander Isak prestes a retornarem

Isak está finalmente se aproximando de seu tão esperado retorno aos gramados após um longo período de afastamento. O jogador da seleção sueca está fora de ação desde dezembro, após sofrer uma fratura na perna durante uma partida da Premier League contra o Tottenham, mas sua recuperação chegou agora a um ponto decisivo.

Antes da lesão, Isak havia disputado 16 partidas em todas as competições pelo Liverpool, marcando apenas três gols e dando uma única assistência durante sua temporada de estreia. No entanto, a maré parece estar mudando para o astro sueco. Ao comentar sobre o progresso do atacante, Slot disse: “Acho que Alex está em uma situação muito boa, porque a Suécia se classificou para a Copa do Mundo ontem à noite e, além disso, ele vai treinar com o grupo novamente pela primeira vez amanhã. Se você trabalhou tão duro por três, quatro meses ou algo assim e depois volta aos treinos com a equipe, isso é muito bom para todos. Então, Alex está, nesse sentido, em uma boa fase.

“É claro que é apenas sua primeira sessão, após três ou quatro meses [fora], com a equipe, mas é bom tê-lo de volta porque todos sabemos quem contratamos e contratamos um atacante incrível. Então, tê-lo de volta em um time que costuma criar muitas chances — e talvez não imediatamente desde o primeiro momento em que ele puder começar —, mas tê-lo de volta nos últimos dois meses é, eu acho, muito útil para nós.”