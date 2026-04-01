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أليكسندر إيزاكAFP
Khaled Mahmoud

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Arne Slot confirma boas notícias sobre lesões no Liverpool, com Mohamed Salah e Alexander Isak prestes a retornarem

M. Salah
A. Isak
A. Slot
Liverpool
Manchester City x Liverpool
Manchester City
Copa da Inglaterra
A. Becker
F. Chiesa
J. Frimpong

O Liverpool recebeu duas boas notícias importantes antes do confronto das quartas de final da FA Cup contra o Manchester City, neste sábado. O técnico Arne Slot confirmou que tanto Mohamed Salah — que já anunciou que deixará o clube no final da temporada — quanto Alexander Isak devem retornar aos treinos da equipe nesta semana.

  • Slot dá notícias sobre a condição física de Isak

    Isak está finalmente se aproximando de seu tão esperado retorno aos gramados após um longo período de afastamento. O jogador da seleção sueca está fora de ação desde dezembro, após sofrer uma fratura na perna durante uma partida da Premier League contra o Tottenham, mas sua recuperação chegou agora a um ponto decisivo.

    Antes da lesão, Isak havia disputado 16 partidas em todas as competições pelo Liverpool, marcando apenas três gols e dando uma única assistência durante sua temporada de estreia. No entanto, a maré parece estar mudando para o astro sueco. Ao comentar sobre o progresso do atacante, Slot disse: “Acho que Alex está em uma situação muito boa, porque a Suécia se classificou para a Copa do Mundo ontem à noite e, além disso, ele vai treinar com o grupo novamente pela primeira vez amanhã. Se você trabalhou tão duro por três, quatro meses ou algo assim e depois volta aos treinos com a equipe, isso é muito bom para todos. Então, Alex está, nesse sentido, em uma boa fase.

    “É claro que é apenas sua primeira sessão, após três ou quatro meses [fora], com a equipe, mas é bom tê-lo de volta porque todos sabemos quem contratamos e contratamos um atacante incrível. Então, tê-lo de volta em um time que costuma criar muitas chances — e talvez não imediatamente desde o primeiro momento em que ele puder começar —, mas tê-lo de volta nos últimos dois meses é, eu acho, muito útil para nós.”

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Salah está pronto para o confronto contra o City

    Enquanto Isak está afastado há muito tempo, a recente lesão muscular de Salah causou nova preocupação em Anfield. O craque egípcio perdeu o confronto contra o Brighton e foi dispensado da seleção, mas Slot revelou que a mentalidade de elite do atacante acelerou seu retorno.

    “Outro exemplo do que o torna especial, porque no momento em que se lesionou, houve uma situação em que pensaram: ‘Acho que ele não vai estar disponível para o jogo contra o City’. Mas Mo olhou para mim e disse: ‘Acho que vou estar disponível para o jogo contra o City’”, disse Slot aos repórteres. “Ele cuida tanto do seu corpo há tanto tempo que se recupera muito rápido. Então, ele vai treinar com a equipe novamente amanhã e, se tudo correr bem, estará disponível para estar conosco no City.”


  • Atualização sobre as lesões de Alisson e Frimpong

    Nem tudo foram boas notícias para os Reds, já que o goleiro Alisson Becker “ficará afastado por mais algum tempo” após se retirar da seleção brasileira, e persistem as preocupações em relação a Jeremie Frimpong após um contratempo com a seleção holandesa. Slot explicou que a retirada de Frimpong da seleção foi por precaução, mas acrescentou que ele “fará um exame” para verificar se o problema é grave.


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    Chiesa está de volta ao time para o confronto contra o City

    Por outro lado, Federico Chiesa está de volta ao grupo após retomar os treinos hoje, com Slot confirmando que ele “estará disponível para o jogo do fim de semana”. Apesar das preocupações defensivas, o retorno de Salah e Isak representa um grande impulso moral e tático para o time, que se aproxima da reta final da temporada.

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