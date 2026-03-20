Arne Slot confirma a lesão de Mohamed Salah; estrela do Liverpool fica de fora do confronto contra o Brighton

O técnico holandês falou com a imprensa para esclarecer a situação do seu emblemático ponta. Ele admitiu que o tipo de lesão era incomum para um jogador com a resistência de Salah, mas confirmou que o egípcio não viajaria com o time para a costa sul.

“De fato, [é] incomum. Por isso, acho que vocês podem imaginar o resultado. Portanto, [ele] não estará disponível para amanhã”, explicou Slot. “O lado positivo para o Liverpool e para nós é que entramos em uma pausa para os jogos internacionais. O lado negativo para o Egito é que ele não poderá ir para lá.”

“Também esperamos, com base no que Mo demonstrou no passado, que ele consiga se recuperar mais rápido do que outros jogadores em situações semelhantes, pois ele cuida muito bem do seu corpo. A história mostra que ele pode voltar mais cedo do que alguns outros. Mas são apenas duas semanas até voltarmos a jogar, então vamos torcer para que, nesse período, ele consiga se recuperar.”