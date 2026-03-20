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Arne Slot confirma a lesão de Mohamed Salah; estrela do Liverpool fica de fora do confronto contra o Brighton
Uma enorme lacuna no ataque dos Reds
O Liverpool sofreu um revés significativo antes de sua viagem ao Amex Stadium para o confronto de sábado pela Premier League contra o Seagulls. Salah foi forçado a sair de campo no segundo tempo da vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e os exames iniciais confirmaram os temores do clube de Merseyside. O jogador de 31 anos foi oficialmente descartado para a partida deste fim de semana.
- AFP
Slot traz novidades sobre fitness
O técnico holandês falou com a imprensa para esclarecer a situação do seu emblemático ponta. Ele admitiu que o tipo de lesão era incomum para um jogador com a resistência de Salah, mas confirmou que o egípcio não viajaria com o time para a costa sul.
“De fato, [é] incomum. Por isso, acho que vocês podem imaginar o resultado. Portanto, [ele] não estará disponível para amanhã”, explicou Slot. “O lado positivo para o Liverpool e para nós é que entramos em uma pausa para os jogos internacionais. O lado negativo para o Egito é que ele não poderá ir para lá.”
“Também esperamos, com base no que Mo demonstrou no passado, que ele consiga se recuperar mais rápido do que outros jogadores em situações semelhantes, pois ele cuida muito bem do seu corpo. A história mostra que ele pode voltar mais cedo do que alguns outros. Mas são apenas duas semanas até voltarmos a jogar, então vamos torcer para que, nesse período, ele consiga se recuperar.”
Gomez também está fora do Liverpool
A onda de lesões não se limita ao ataque, já que o zagueiro Joe Gomez continua sendo uma grande dúvida. Embora tenha sido escalado para o banco na vitória sobre o Galatasaray no meio da semana, ele nunca esteve em condições de entrar em campo e continua se recuperando de uma contusão.
“Joe estava no banco, mas não pôde entrar. Tentamos adiar isso o máximo possível”, acrescentou o técnico. “Ele já havia me dito antes do início da partida que não se sentia bem. Eu disse: ‘Tudo bem, vamos esperar até o intervalo [e] um milagre pode acontecer — talvez precisemos de você na prorrogação’. Ele pode estar disponível amanhã, mas definitivamente não para começar.”
- AFP
E agora?
Com a ausência de Salah, vários jogadores disputarão uma vaga na equipe titular contra o Brighton. Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Cody Gakpo e Florian Wirtz podem atuar nessa posição. Após a partida contra o Seagulls, os Reds se prepararão para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da FA Cup.
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