Arne Slot aponta o craque do Manchester United que “causou problemas” ao Liverpool repetidamente na derrota em Old Trafford

Apesar da frustração com o resultado final, Slot admitiu que o desmoronamento após chegar ao empate em 2 a 2 foi, de certa forma, característico da temporada da equipe. “É assim que as coisas acontecem. Estávamos perdendo por 2 a 0, recuperamos no segundo tempo para 2 a 2 e então nos desconcentramos e levamos o gol imediatamente”, comentou. “Acho que ninguém esperava que perdêssemos aquele jogo depois do 2 a 2. Ou talvez esperassem, depois de toda a nossa temporada. Como já mostrei tantas vezes nesta temporada, quando estamos jogando bem ou achamos que podemos vencer, nos desconcentramos. Tivemos muita posse de bola, e um dos pontos fortes deles também é a defesa. Tentei jogar um pouco mais pelas laterais com os alas. Focamos demais no meio no primeiro tempo, onde eles podem contra-atacar. Os mesmos problemas continuam surgindo, o que não é uma grande surpresa, já que não temos muito tempo para corrigir isso durante a temporada.”