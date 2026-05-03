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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Arne Slot aponta o craque do Manchester United que “causou problemas” ao Liverpool repetidamente na derrota em Old Trafford

A. Slot
Manchester United
Liverpool
B. Fernandes
Manchester United x Liverpool
Premier League

O técnico do Liverpool, Arne Slot, destacou o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, por seu papel decisivo na dolorosa derrota por 3 a 2 sofrida pelo atual campeão no Old Trafford no domingo. Apesar de terem protagonizado uma reação animada para empatar a partida, falhas defensivas acabaram permitindo que os rivais conquistassem uma vitória no final da partida e garantissem uma vaga na Liga dos Campeões.

  • Os Red Devils castigam o Liverpool nas jogadas de contra-ataque

    Slot assistiu à 11ª derrota de sua equipe na liga nesta temporada, no Old Trafford, no domingo, ao perder por 3 a 2 para um United em grande fase. Os visitantes reagiram com garra após ficarem dois gols atrás, devido aos gols marcados no início da partida por Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Os gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo empataram o jogo, mas Kobbie Mainoo marcou o gol da vitória aos 77 minutos. O resultado garantiu a classificação do United para a Liga dos Campeões e assegurou que o time terminará quase certamente acima do Liverpool, apenas 12 meses depois que o clube de Anfield conquistou o título da Premier League.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Slot elogia Fernandes

    Ao analisar os aspectos táticos da partida, Slot foi sincero quanto à incapacidade de sua equipe de lidar com o meia português. “Não conseguimos controlar os pontos fortes deles”, disse Slot. “Estávamos cientes disso: jogadas ensaiadas e contra-ataques. É preciso saber onde perder a bola quando se joga contra o United. Eles são muito fortes quando jogam pelo meio. Têm tantos jogadores rápidos, como o Bruno Fernandes, capazes de causar danos na transição, e foi exatamente isso que aconteceu no segundo gol.”

  • Um pesadelo recorrente para os campeões

    Apesar da frustração com o resultado final, Slot admitiu que o desmoronamento após chegar ao empate em 2 a 2 foi, de certa forma, característico da temporada da equipe. “É assim que as coisas acontecem. Estávamos perdendo por 2 a 0, recuperamos no segundo tempo para 2 a 2 e então nos desconcentramos e levamos o gol imediatamente”, comentou. “Acho que ninguém esperava que perdêssemos aquele jogo depois do 2 a 2. Ou talvez esperassem, depois de toda a nossa temporada. Como já mostrei tantas vezes nesta temporada, quando estamos jogando bem ou achamos que podemos vencer, nos desconcentramos. Tivemos muita posse de bola, e um dos pontos fortes deles também é a defesa. Tentei jogar um pouco mais pelas laterais com os alas. Focamos demais no meio no primeiro tempo, onde eles podem contra-atacar. Os mesmos problemas continuam surgindo, o que não é uma grande surpresa, já que não temos muito tempo para corrigir isso durante a temporada.”

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    Buscando soluções para problemas sistêmicos

    Olhando para o futuro, Slot sabe que não há solução rápida para os problemas sistêmicos que afetam o elenco. O Liverpool se prepara para disputar três partidas cruciais nas rodadas restantes da Premier League para garantir sua vaga na Liga dos Campeões: recebe o Chelsea em Anfield, viaja para enfrentar o Aston Villa e encerra a temporada contra o Brentford. Os Reds estão atualmente em quarto lugar na classificação, com 58 pontos, empatados com o quinto colocado, o Aston Villa, e apenas seis pontos à frente do sexto colocado, o Bournemouth, que está fora das vagas de classificação para a Liga dos Campeões, tornando cada ponto nas próximas partidas crucial.

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