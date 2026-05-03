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Arne Slot afirma que o VAR tem prejudicado o Liverpool durante toda a temporada, após o polêmico gol de Benjamin Sesko na derrota para o Manchester United
Slot critica o "padrão" do VAR
Slot acredita que houve uma clara tendência nas decisões da arbitragem a prejudicar sua equipe ao longo de toda a temporada, após o United garantir a vitória por 3 a 2. Os anfitriões conseguiram a primeira dobradinha contra o Liverpool no campeonato desde a temporada 2015-16. Um momento decisivo ocorreu quando Sesko marcou, apesar de a bola parecer ter tocado levemente em sua mão. Após uma longa análise do VAR, o gol foi validado. “Se foi um toque [de Sesko], o que eu acredito que tenha sido — em um esporte com bola, ela tem uma certa curva e muda de trajetória —, deve ter havido contato; então, deveríamos debater se isso é suficiente para anular um gol”, disse Slot aos repórteres. “Acho que não é surpresa para ninguém nesta temporada que, quando há uma intervenção do VAR, ela seja contra nós. Tem sido assim a temporada toda.”
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As comparações com a Europa alimentam a frustração
O técnico aproveitou a polêmica em Old Trafford para destacar queixas anteriores, citando inconsistências gritantes durante partidas da Liga dos Campeões. Ele continua perplexo com o fato de incidentes semelhantes terem sido julgados de forma diferente. “Lembro-me do jogo em casa contra o PSG, quando foi marcado um pênalti por um leve toque em [Alexis] Mac Allister; o VAR interveio e não foi pênalti”, explicou o holandês. “Na semana passada, o PSG recebeu um. Desta vez, o árbitro interrompeu a partida quando um jogador do United se machucou fora do campo, mas na semana passada o jogo continuou quando nosso goleiro estava no chão precisando de atendimento médico.”
Erros defensivos assombram os Reds
Apesar da raiva contra os árbitros, o técnico do Liverpool se recusou a isentar totalmente seu time de responsabilidade. Os visitantes reagiram com coragem depois de estarem perdendo por dois gols, mas acabaram saindo de mãos vazias devido ao gol da vitória de Kobbie Mainoo no final da partida. Slot reconheceu que seus jogadores precisam melhorar a concentração. “Mas o segundo gol [de Sesko] não foi marcado por causa da mão — perdemos porque perdemos a bola em uma posição idiota, então temos que olhar primeiro para nós mesmos”, admitiu. “Esse é um padrão constante ao longo da temporada, mas também há um padrão de que levamos gols ridículos.”
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A disputa pela Liga dos Campeões
O Liverpool precisa agora conquistar três pontos nos jogos restantes contra o Chelsea, o Aston Villa e o Brentford para garantir uma classificação entre os cinco primeiros. Slot está plenamente ciente do que está em jogo e espera uma reação imediata, exigindo que seus jogadores eliminem esses erros defensivos recorrentes para salvar as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões.