Arne Slot afirma que o VAR tem prejudicado o Liverpool durante toda a temporada, após o polêmico gol de Benjamin Sesko na derrota para o Manchester United

Slot acredita que houve uma clara tendência nas decisões da arbitragem a prejudicar sua equipe ao longo de toda a temporada, após o United garantir a vitória por 3 a 2. Os anfitriões conseguiram a primeira dobradinha contra o Liverpool no campeonato desde a temporada 2015-16. Um momento decisivo ocorreu quando Sesko marcou, apesar de a bola parecer ter tocado levemente em sua mão. Após uma longa análise do VAR, o gol foi validado. “Se foi um toque [de Sesko], o que eu acredito que tenha sido — em um esporte com bola, ela tem uma certa curva e muda de trajetória —, deve ter havido contato; então, deveríamos debater se isso é suficiente para anular um gol”, disse Slot aos repórteres. “Acho que não é surpresa para ninguém nesta temporada que, quando há uma intervenção do VAR, ela seja contra nós. Tem sido assim a temporada toda.”