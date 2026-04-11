Arne Slot afirma que a conquista do título da Premier League de 2024-25 pelo Liverpool “adiou” a reconstrução e que os Reds haviam chegado ao “fim do ciclo” da era Jurgen Klopp

Slot revelou que as discussões sobre a renovação do elenco já haviam começado muito antes de sua chegada a Merseyside, mas o sucesso do Liverpool na última temporada alterou o cronograma desses planos.

“Essa é uma das coisas em que estamos de acordo – não agora, mas há um ano e meio”, disse Slot, conforme citado pelo The Guardian. “É normal no futebol que haja ciclos. Estou muito feliz que Mo e Robbo tenham trabalhado com todas as contratações que fizemos no verão passado, porque eles puderam ver o que o clube significa para eles e o quanto trabalham duro.”

“É um processo normal em clubes de sucesso, ou em qualquer clube, que haja um fim para um ciclo. Isso não é novidade para nós. O bom é que talvez tenhamos adiado esse ciclo com a última temporada.”