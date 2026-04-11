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Arne Slot afirma que a conquista do título da Premier League de 2024-25 pelo Liverpool “adiou” a reconstrução e que os Reds haviam chegado ao “fim do ciclo” da era Jurgen Klopp
Slot admite que o Liverpool está entrando em uma fase de transição no final do ciclo
Slot reconheceu que o Liverpool está atravessando o fim de um ciclo após a era de enorme sucesso sob o comando de Klopp. Apesar de ter conquistado a Premier League na última temporada, o técnico holandês acredita que esse sucesso apenas adiou um inevitável período de transição que agora está tomando forma em Anfield. Essa mudança tem se tornado cada vez mais evidente com as saídas iminentes de figuras-chave. Andy Robertson e Mohamed Salah deixarão o clube a título gratuito neste verão, juntando-se a uma longa lista de jogadores influentes que formaram a espinha dorsal da equipe campeã de Klopp.
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Slot explica por que o cronograma da reconstrução mudou
Slot revelou que as discussões sobre a renovação do elenco já haviam começado muito antes de sua chegada a Merseyside, mas o sucesso do Liverpool na última temporada alterou o cronograma desses planos.
“Essa é uma das coisas em que estamos de acordo – não agora, mas há um ano e meio”, disse Slot, conforme citado pelo The Guardian. “É normal no futebol que haja ciclos. Estou muito feliz que Mo e Robbo tenham trabalhado com todas as contratações que fizemos no verão passado, porque eles puderam ver o que o clube significa para eles e o quanto trabalham duro.”
“É um processo normal em clubes de sucesso, ou em qualquer clube, que haja um fim para um ciclo. Isso não é novidade para nós. O bom é que talvez tenhamos adiado esse ciclo com a última temporada.”
A diretoria do Liverpool está unida em torno de um projeto de longo prazo
Apesar de o Liverpool ter sofrido 17 derrotas nesta temporada, Slot insiste que continua contando com forte apoio do diretor esportivo Richard Hughes e do grupo proprietário Fenway Sports Group. Segundo o técnico, as conversas com a diretoria do clube têm se concentrado em compreender os desafios da transição, em vez de atribuir culpas pelos resultados decepcionantes.
“Não se trata de eles dizerem todos os dias: ‘Nós te apoiamos, nós te apoiamos’”, explicou Slot. “Trata-se de conversar sobre o que vemos acontecendo e, às vezes, nem sempre é necessário dizer: ‘Estou te apoiando’, mas você consegue sentir esse apoio. Todos veem o que está acontecendo diante dos nossos olhos e estamos todos alinhados no que estamos vendo. Estamos definitivamente alinhados no que estamos vendo e nas razões para isso.”
- AFP
E agora?
O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Premier League, com 49 pontos em 31 partidas, seis pontos atrás do terceiro colocado, o Manchester United. O time enfrenta agora o Fulham antes de voltar sua atenção para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.