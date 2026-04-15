Arne Slot admite que a lesão de Hugo Ekitike “não parece nada boa” e explica a substituição de Alexander Isak no intervalo da derrota do Liverpool para o PSG na Liga dos Campeões

A noite tomou um rumo devastador para o Liverpool quando Ekitike caiu sem sofrer contato enquanto corria. O atacante, que chegou do Eintracht Frankfurt por 95 milhões de euros no verão passado, recebeu atendimento médico prolongado em campo antes de ser retirado de maca.

“Hugo, todos nós vimos no vídeo e nos clipes, isso não parece nada bom”, disse Slot após a partida. “Durante 88 minutos [antes] desta noite, jogamos com Florian [Wirtz], Alex e Hugo. Acrescentamos cerca de 27 minutos a isso hoje à noite e ficaria surpreso se acrescentássemos mais minutos a isso nesta temporada. O lado bom é que Alex está de volta.”

O zagueiro Ibrahima Konate ecoou as preocupações do técnico, afirmando que estava rezando pelo companheiro de equipe durante o que descreveu como uma situação “muito grave”.