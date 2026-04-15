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Arne Slot admite que a lesão de Hugo Ekitike “não parece nada boa” e explica a substituição de Alexander Isak no intervalo da derrota do Liverpool para o PSG na Liga dos Campeões
Slot teme o pior para Ekitike
A noite tomou um rumo devastador para o Liverpool quando Ekitike caiu sem sofrer contato enquanto corria. O atacante, que chegou do Eintracht Frankfurt por 95 milhões de euros no verão passado, recebeu atendimento médico prolongado em campo antes de ser retirado de maca.
“Hugo, todos nós vimos no vídeo e nos clipes, isso não parece nada bom”, disse Slot após a partida. “Durante 88 minutos [antes] desta noite, jogamos com Florian [Wirtz], Alex e Hugo. Acrescentamos cerca de 27 minutos a isso hoje à noite e ficaria surpreso se acrescentássemos mais minutos a isso nesta temporada. O lado bom é que Alex está de volta.”
O zagueiro Ibrahima Konate ecoou as preocupações do técnico, afirmando que estava rezando pelo companheiro de equipe durante o que descreveu como uma situação “muito grave”.
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A substituição de Isak explicada por Slot
Enquanto a saída de Ekitike foi forçada, a substituição de Isak no intervalo foi uma decisão tática previamente planejada. O jogador da seleção sueca estava fazendo sua primeira partida como titular em quatro meses, após uma lesão prolongada na perna e no tornozelo, mas teve dificuldades para se envolver no jogo, registrando apenas cinco toques na bola antes de ser substituído por Slot no intervalo.
“Não acho que isso fosse realista”, explicou Slot sobre a possibilidade de pedir a Isak para jogar além dos 45 minutos. “Eu disse antes do jogo que, se chegássemos à prorrogação e ele jogasse o segundo tempo e mais 45 minutos, haveria apenas dois minutos de intervalo antes do início da prorrogação de meia hora. Como já tivemos que fazer a primeira substituição no primeiro tempo, não quis fazer a segunda substituição cinco minutos após o intervalo. Por isso o tirei no intervalo.”
Defendendo a contratação mais cara da história do futebol britânico
Apesar de seu impacto limitado com a bola, Slot não hesitou em defender o desempenho de seu atacante de 125 milhões de libras. “Ele esteve duas vezes perto de marcar um gol e é por isso que se escala um atacante do nível dele”, insistiu o técnico do Liverpool. “É bom tê-lo de volta. Ele estava pronto e, se eu achasse que não estava, não o teria escalado. Se compararmos o nosso desempenho de hoje com o da semana passada, acho justo dizer que ele estava totalmente pronto para jogar; caso contrário, não seria possível fazer um primeiro tempo como o que fizemos.”
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A eliminação da Liga dos Campeões agrava a situação
A derrota por 2 a 0 para os campeões franceses pôs fim à trajetória do Liverpool nas competições europeias. Com Ekitike possivelmente fora do restante da temporada, o peso de marcar gols recairá agora fortemente sobre Isak e o restante do ataque dos Reds. Slot continua esperançoso de que o retorno de Isak à boa forma compense a perda de Ekitike, embora a gravidade da lesão do francês continue sendo a principal preocupação da equipe médica. O Liverpool realizará agora novas avaliações para confirmar a extensão da lesão, mas o clima em torno do clube permanece sombrio, já que a equipe lida com a eliminação europeia e a perda de um de seus ativos mais caros.