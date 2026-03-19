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Arne Slot acredita que o PSG “não ficará satisfeito” com o empate contra o Liverpool, enquanto o técnico defende o otimismo diante dos atuais campeões da Liga dos Campeões
Liverpool goleou o Galatasaray
O Liverpool superou o desvantagem da primeira partida e venceu o Galatasaray por 4 a 1 no placar agregado na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, em Anfield. Gols de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah garantiram aos jogadores de Slot uma grande vitória e marcaram o confronto com o atual campeão, o PSG. A equipe de Luis Enrique também chegou às quartas de final da competição de forma impressionante. O PSG venceu o Chelsea em casa e fora, garantindo uma vitória por 8 a 2 no placar agregado sobre os Blues e dando continuidade à defesa do título.
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Slot está confiante de que o PSG “não ficará contente” em enfrentar os Reds
Slot falou sobre a perspectiva de enfrentar o PSG em uma entrevista à TNT Sports após a partida. Ele disse: “Na temporada passada, contra o PSG, fomos completamente dominados fora de casa; fizemos uma ótima partida em Anfield, mas perdemos nos pênaltis. Para ser justo, eles não baixaram o nível. Era quase impossível para eles melhorarem, mas têm sido muito impressionantes até agora. Não acho que eles vão ficar muito felizes em jogar contra a gente depois de ver nosso desempenho hoje à noite, e na temporada passada fomos o único time que levou o jogo para a prorrogação e os pênaltis.”
Slot está entusiasmado com a vitória do Galatasaray
Slot também falou sobre o desempenho de sua equipe contra o Galatasaray e ficou muito satisfeito com a vitória. Ele explicou: “Gostei de quase todos os minutos. Gostei da maneira como jogamos, da forma como pressionamos, da reação da torcida quando o Galatasaray fez o que eu esperava que fizesse. Eles estavam no chão, acenando, tentando acabar com nosso ímpeto, mas a torcida reagiu imediatamente, assim como nossos jogadores. A única coisa de que eu poderia reclamar é que, ao longo desta temporada, criamos muito mais chances do que marcamos, e mesmo hoje ficamos abaixo do nosso xG! Isso é quase impossível [quando se marca quatro gols].
“Pouco antes do intervalo, tivemos o pênalti e, depois, mais algumas chances. Foram tantas oportunidades, e o bom é que tivemos dois tempos muito bons e, em seguida, baixamos a intensidade por uns 10 minutos, que é quando o outro time costuma marcar. Hoje não baixamos o nosso nível de forma alguma. O outro time não teve nenhuma chance, eu acho. Continuamos criando nossas próprias chances, e foi uma boa vitória, um bom desempenho.”
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Estão definidos os quartos de final da Liga dos Campeões
As quartas de final da Liga dos Campeões já estão definidas e apresentam confrontos bastante interessantes. O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid num duelo entre times da La Liga, enquanto a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City significa que o time enfrentará o Bayern de Munique, de Harry Kane. No outro confronto, o Arsenal, líder da Premier League, enfrentará o Sporting de Lisboa.
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