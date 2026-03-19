Arne Slot acredita que o PSG “não ficará satisfeito” com o empate contra o Liverpool, enquanto o técnico defende o otimismo diante dos atuais campeões da Liga dos Campeões

Slot também falou sobre o desempenho de sua equipe contra o Galatasaray e ficou muito satisfeito com a vitória. Ele explicou: “Gostei de quase todos os minutos. Gostei da maneira como jogamos, da forma como pressionamos, da reação da torcida quando o Galatasaray fez o que eu esperava que fizesse. Eles estavam no chão, acenando, tentando acabar com nosso ímpeto, mas a torcida reagiu imediatamente, assim como nossos jogadores. A única coisa de que eu poderia reclamar é que, ao longo desta temporada, criamos muito mais chances do que marcamos, e mesmo hoje ficamos abaixo do nosso xG! Isso é quase impossível [quando se marca quatro gols].

“Pouco antes do intervalo, tivemos o pênalti e, depois, mais algumas chances. Foram tantas oportunidades, e o bom é que tivemos dois tempos muito bons e, em seguida, baixamos a intensidade por uns 10 minutos, que é quando o outro time costuma marcar. Hoje não baixamos o nosso nível de forma alguma. O outro time não teve nenhuma chance, eu acho. Continuamos criando nossas próprias chances, e foi uma boa vitória, um bom desempenho.”