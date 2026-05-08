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Arne Slot acalma os temores sobre as lesões de Ibrahima Konaté e Florian Wirtz, enquanto o técnico do Liverpool dá notícias animadoras sobre Alexander Isak
Isak volta ao time
O Liverpool pode receber Isak de volta ao elenco para o confronto contra o Chelsea, depois que o jogador da seleção sueca ficou de fora da recente derrota para o Manchester United. A ausência do atacante foi sentida durante uma tarde frustrante em Old Trafford, mas Slot confirmou que ele já se juntou novamente ao grupo da equipe principal no AXA Training Centre.
“Alex treinou conosco novamente ontem pela primeira vez. Está tudo bem”, disse Slot aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo. “Ele participou de parte do treino; espero que consiga fazer parte ou tudo hoje, e vamos ver o quanto vamos utilizá-lo.”
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Konate e Wirtz estão liberados para jogar
Havia uma ansiedade crescente entre a torcida de Anfield em relação à condição física de Konate e Wirtz, mas Slot foi rápido em descartar qualquer possibilidade de que eles perdessem os jogos do fim de semana. Apesar de terem faltado a alguns treinos durante a semana, espera-se que ambos estejam na disputa por uma vaga no time titular contra o Chelsea, enquanto o Liverpool busca consolidar sua posição nas competições europeias.
“Ibou teve um motivo pessoal para não treinar na quarta-feira, mas esteve presente ontem e hoje, e Florian não se sentia muito bem, mas também treinou ontem”, explicou Slot. A disponibilidade do pilar da defesa e do meia alemão representa um grande alívio para uma equipe que busca encerrar uma campanha difícil com uma nota positiva.
Aumento surpreendente no número de gols, apesar da ausência de Alisson
Embora as notícias tenham sido positivas para os astros do ataque, Alisson Becker continua fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Giorgi Mamardashvili pode voltar mais cedo do que o previsto para preencher a lacuna. Inicialmente, temia-se que o goleiro georgiano ficasse fora por várias semanas devido a um corte sofrido contra o Everton, mas ele já está de volta aos gramados.
“Alisson ainda não, Giorgi hoje pela primeira vez. Mo está muito, muito perto, assim como Ali”, observou Slot, indicando que, embora Mohamed Salah continue fora por enquanto, a lista de lesionados finalmente está começando a diminuir.
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A classificação para a Liga dos Campeões está ao alcance
O Liverpool entra em campo para o jogo do meio-dia sabendo que uma vitória sobre o Chelsea, que passa por dificuldades — agora sob o comando do técnico interino Calum McFarlane —, garantiria efetivamente a vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. Apesar do desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada como um todo, Slot está determinado a garantir os três pontos necessários para atingir o objetivo mínimo do clube.
“Esta temporada tem sido de tal forma que, mesmo que tenhamos três vitórias e atuações positivas, não acho que alguém vá ver a temporada de forma positiva. É importante conseguirmos pelo menos mais uma vitória, o que pode ser suficiente. Estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível, em termos de desempenho. O lado positivo é que alguns dos jogadores que podem ser realmente importantes para nós estão voltando neste fim de semana ou depois dele. Isso vai nos ajudar. Três vitórias não vão silenciar as críticas. Portanto, precisamos de uma sequência muito mais longa de resultados e desempenhos”, concluiu Slot.