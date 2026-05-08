Arne Slot acalma os temores sobre as lesões de Ibrahima Konaté e Florian Wirtz, enquanto o técnico do Liverpool dá notícias animadoras sobre Alexander Isak

O Liverpool entra em campo para o jogo do meio-dia sabendo que uma vitória sobre o Chelsea, que passa por dificuldades — agora sob o comando do técnico interino Calum McFarlane —, garantiria efetivamente a vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. Apesar do desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada como um todo, Slot está determinado a garantir os três pontos necessários para atingir o objetivo mínimo do clube.

“Esta temporada tem sido de tal forma que, mesmo que tenhamos três vitórias e atuações positivas, não acho que alguém vá ver a temporada de forma positiva. É importante conseguirmos pelo menos mais uma vitória, o que pode ser suficiente. Estamos tentando fazer isso da melhor maneira possível, em termos de desempenho. O lado positivo é que alguns dos jogadores que podem ser realmente importantes para nós estão voltando neste fim de semana ou depois dele. Isso vai nos ajudar. Três vitórias não vão silenciar as críticas. Portanto, precisamos de uma sequência muito mais longa de resultados e desempenhos”, concluiu Slot.