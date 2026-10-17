O lance que resultou na expulsão do zagueiro do Real Betis, Facundo Bernal, na partida de sua equipe contra o Barcelona, provocou ampla polêmica na imprensa espanhola, com relatos de veículos de destaque enfatizando o papel que classificaram como "provocativo" de Lamine Yamal antes de ser agredido.

Nos minutos finais do segundo tempo, mais precisamente após o gol que diminuiu a diferença para o Betis, marcado pelo marroquino Abde Ezzalzouli (2 a 3), o jogador do Barcelona Fermín López estava caído no gramado. Enquanto os atletas do Betis tentavam apressá-lo para que se levantasse e o jogo fosse retomado rapidamente, Yamal interveio em defesa do companheiro, o que acendeu o pavio de uma discussão verbal e física com o zagueiro Facundo Bernal.

Yamal empurrou Bernal, e o defensor reagiu segurando o jogador catalão e lhe dando uma cabeçada, o que fez Yamal cair no chão. A partir do alerta do árbitro assistente e do quarto árbitro, o árbitro principal Ricardo de Burgos Bengoetxea, que não havia visto o início da confusão diretamente, interveio e mostrou o cartão vermelho direto a Bernal, limitando-se a advertir Yamal com cartão amarelo.