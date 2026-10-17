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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Armou uma armadilha para ele: jornalista espanhol sobre o episódio da expulsão: "Isso é o pior em Yamal"

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
L. Yamal
Espanha

Alvo fácil: manobra de Flick salva seu astro

O lance que resultou na expulsão do zagueiro do Real Betis, Facundo Bernal, na partida de sua equipe contra o Barcelona, provocou ampla polêmica na imprensa espanhola, com relatos de veículos de destaque enfatizando o papel que classificaram como "provocativo" de Lamine Yamal antes de ser agredido.

Nos minutos finais do segundo tempo, mais precisamente após o gol que diminuiu a diferença para o Betis, marcado pelo marroquino Abde Ezzalzouli (2 a 3), o jogador do Barcelona Fermín López estava caído no gramado. Enquanto os atletas do Betis tentavam apressá-lo para que se levantasse e o jogo fosse retomado rapidamente, Yamal interveio em defesa do companheiro, o que acendeu o pavio de uma discussão verbal e física com o zagueiro Facundo Bernal.

Yamal empurrou Bernal, e o defensor reagiu segurando o jogador catalão e lhe dando uma cabeçada, o que fez Yamal cair no chão. A partir do alerta do árbitro assistente e do quarto árbitro, o árbitro principal Ricardo de Burgos Bengoetxea, que não havia visto o início da confusão diretamente, interveio e mostrou o cartão vermelho direto a Bernal, limitando-se a advertir Yamal com cartão amarelo.

  • A faísca do confronto: Yamal soube jogar suas cartas

    Em uma reportagem detalhada, o jornalista José Manuel Cano, do jornal "Estadio Deportivo", atribuiu ao astro do Barcelona a responsabilidade pelo início da escalada da confusão, e escreveu no título de seu texto que "este é o pior lado de Yamal".

    De acordo com Cano, Yamal interveio para defender seu companheiro Fermín López, que estava caído no chão depois do gol que diminuiu a diferença no placar, e deu um empurrão em Bernal durante uma discussão verbal.

    A reportagem descreve que Yamal "soube jogar suas cartas", pois esperou o contato cara a cara antes de cair no chão exagerando as consequências do choque para aparecer como a parte prejudicada diante do árbitro, o que levou o juiz a mostrar o cartão vermelho direto para Bernal e apenas advertir Yamal.

    Leia também: ironia sobre o cartão de Yamal: astro do Betis questiona se as mesmas decisões seriam tomadas caso fossem a favor do Barcelona

  • A armadilha de Yamal e a manobra de Flick

    Por sua vez, o jornal "Marca" foi além na sua análise do episódio, apontando que Yamal "armou uma cilada" para o zagueiro do Betis.

    Em reportagem assinada pelo jornalista Jaime Rincón, o diário afirmou que Yamal se mostrou "extremamente alterado" para colocar a "isca" para Bernal, que "caiu nela facilmente", o que resultou no empurrão e depois em uma dupla cabeçada do jogador uruguaio.

    O jornal acrescentou que essa atitude provocou uma onda de assobios da torcida em "La Cartuja" cada vez que Yamal tocava na bola, posteriormente, o que levou o técnico Hansi Flick a substituí-lo de imediato quando o placar estava em 4 a 2.

    O periódico descreveu a decisão de Flick como uma "manobra tática" para proteger seu astro do risco de expulsão ou de lesão antes do aguardado "Clásico".

    A publicação insinuou que Flick se esquivou na conferência de imprensa ao dizer: "Estava claro que tínhamos que substituir o Lamine. Eu disse a ele que estou orgulhoso dele e que jogou de forma brilhante", em uma tentativa de amenizar o clima e evitar responder diretamente sobre o motivo da substituição antecipada.

    Leia também: Vídeo: poucos metros para o trono histórico; Hamdallah tira de Al Soma um novo recorde

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