Getty/GOAL
Traduzido por
Arma secreta? Taylor Harwood-Bellis conta com o apoio do ícone do Manchester United, Roy Keane, antes da viagem do Southampton para a semifinal da FA Cup em Wembley - um homem que adorava derrotar o City
- Getty
Harwood-Bellis segue os passos de Keane com mais uma partida em Wembley
O Southampton, que busca o acesso e continua na briga por um dos dois primeiros lugares na Championship nesta temporada, irá ao Estádio de Wembley no sábado. A versão original desse local icônico é um estádio que o ex-capitão dos Red Devils, Keane, conhece muito bem — tendo pisado naquele gramado regularmente em busca de títulos importantes.
Ele também enfrentou o City em alguns clássicos memoráveis, muitas vezes levando a melhor sobre os agora “vizinhos barulhentos” do outro lado de Manchester, e acompanhará de perto os acontecimentos no norte de Londres neste fim de semana. Isso porque o zagueiro do Saints, Harwood-Bellis, é noivo de sua filha, Leah.
Será que Keane, ícone do Manchester United, vai dar conselhos a Harwood-Bellis?
Os torcedores do Southampton — muitos dos quais seguirão para Wembley no Midnite Express, cortesia do parceiro oficial do clube para uniformes de treino — estão prontos para aceitar qualquer ajuda que possam encontrar antes de enfrentarem os candidatos ao título da Premier League.
Sobre Keane ser um aliado útil, o ex-atacante do Saints e ex-jogador da seleção da República da Irlanda, Long, disse ao GOAL: “É difícil, porém. Era tão natural para o Roy, a maneira como ele jogava futebol. Lembro que ele estava com a seleção da Irlanda e nos dizia como passar a bola e simplesmente não conseguia entender que não conseguíamos fazer o que ele fazia. Esse tipo de coisa.
“Ele vai ser honesto com ele [Harwood-Bellis], eu sei disso de qualquer forma, e vai dizer como as coisas são. Ele tem muita gente torcendo por ele. Mas ele claramente também passou por um caminho difícil.
“Ele está meio que se destacando. As coisas não deram muito certo para ele. Ele foi emprestado ao Burnley e agora veio para o Saints. Ele realmente teve que se esforçar ao máximo e mostrar do que é capaz. Ele marcou seu gol pela Inglaterra e o futuro parece brilhante para ele.”
- Midnite
Será que Harwood-Bellis está destinado a se tornar o capitão do Southampton?
Harwood-Bellis saboreou a glória do Campeonato Europeu Sub-21 com a Inglaterra em 2023, assumindo a braçadeira de capitão em algumas ocasiões pelos Young Lions, e marcou em sua estreia pela seleção principal contra a Irlanda em novembro de 2024 — com Keane assistindo ao jogo enquanto atuava como comentarista.
Questionado se o zagueiro central de 24 anos, que é produto do lendário sistema de formação do City, é o futuro capitão do Saints — já tendo assumido essa responsabilidade em certas partidas —, Long disse: “Conheço alguns jogadores que atuaram com ele. Ele tem uma personalidade alegre. É animado no vestiário. É bom em todos os aspectos. Mas quando chega o dia da partida, ele se concentra totalmente. Está totalmente focado no jogo.
“Ele tem o Jack Stephens, que é o capitão do clube no momento. Já joguei com o Jack, ele tem o mesmo tipo de mentalidade. Tenho certeza de que ele acolheria o Harwood-Bellis sob sua proteção e lhe mostraria um pouco como as coisas funcionam.
“Mas dá para ver que há um salto a ser dado por ele. O Jack não vai ficar por aqui para sempre. Então, acho que esse parece ser o próximo passo para o Harwood-Bellis. Mas ainda há tempo de sobra para isso.”
Como o Southampton pode incomodar Haaland e o Manchester City?
Por enquanto, Harwood-Bellis está concentrado no desafio de tentar conter seu antigo clube. Ao ocupar uma posição defensiva, seu caminho pode cruzar com o do prolífico atacante norueguês Erling Haaland.
Questionado sobre como essa equipe do City pode ser desestabilizada e colocada em apuros, Long acrescentou: “Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Acho que não há pressão sobre os rapazes do Southampton, todo mundo meio que espera que eles percam. É uma situação em que não há nada a perder quando você vai lá e dá tudo de si.
“Eles são um time que está em excelente forma. Acho que essa confiança faz toda a diferença quando se trata desses jogos. O Southampton está acostumado a controlar a posse de bola, mas contra o Man City isso não é tão fácil assim — vai ser muito, muito difícil.
“Mas eles conseguiram bons resultados para chegar até aqui. Derrotaram o Arsenal, que também estava no topo da tabela, então eles são capazes. Acho que é uma questão de acreditar e simplesmente entrar em campo e dar tudo de si.”
O Southampton eliminou o Arsenal nas quartas de final, graças a um gol dramático do talentoso meio-campista Shea Charles. Eles podem voltar a Wembley nas próximas semanas para a final da FA Cup e, potencialmente, para a final do playoff da Championship.
Questionado se o retorno à Premier League é a principal prioridade do clube e como isso afeta a busca pela glória na copa, Long disse: “Sim, mas se você perguntar aos torcedores, tenho certeza de que eles realmente curtiram o Campeonato Inglês este ano e a FA Cup é muito importante. Acho que a última vez que eles a ganharam foi em 1976. Eles ainda falam sobre isso até hoje. Então, chegar a uma final… Acho que o Leeds vai vencer a outra semifinal e, então, será uma grande chance de conquistar a FA Cup.
“Jogar na Premier League é fantástico, mas conquistar essa taça, ter essas lembranças, passar aquele dia com seus filhos e sua família e tudo mais, tenho certeza de que os torcedores do Saints talvez priorizariam isso.”
- Midnite
Próxima parada: Wembley! Todos a bordo do Midnite Express
Após o empate em 2 a 2 com o Bristol City no meio da semana, que ampliou a série invicta do clube em todas as competições para 20 jogos, os torcedores do Saints seguirão para o norte de Londres com o ânimo em alta.
Os torcedores do Southampton pediram, e a Midnite atendeu: o tão procurado Midnite Express está de volta com viagem gratuita em ônibus de luxo para a semifinal da FA Cup do clube contra o Manchester City, no sábado, 25 de abril. A Midnite, parceira oficial do Southampton para os uniformes de treino, tem realizado iniciativas empolgantes lideradas pelos torcedores ao longo da campanha 2025/26, incluindo o primeiro Midnite Express quando o Saints enfrentou o Sheffield United no início desta temporada.