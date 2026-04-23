Arma secreta? Taylor Harwood-Bellis conta com o apoio do ícone do Manchester United, Roy Keane, antes da viagem do Southampton para a semifinal da FA Cup em Wembley - um homem que adorava derrotar o City

Por enquanto, Harwood-Bellis está concentrado no desafio de tentar conter seu antigo clube. Ao ocupar uma posição defensiva, seu caminho pode cruzar com o do prolífico atacante norueguês Erling Haaland.

Questionado sobre como essa equipe do City pode ser desestabilizada e colocada em apuros, Long acrescentou: “Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Acho que não há pressão sobre os rapazes do Southampton, todo mundo meio que espera que eles percam. É uma situação em que não há nada a perder quando você vai lá e dá tudo de si.

“Eles são um time que está em excelente forma. Acho que essa confiança faz toda a diferença quando se trata desses jogos. O Southampton está acostumado a controlar a posse de bola, mas contra o Man City isso não é tão fácil assim — vai ser muito, muito difícil.

“Mas eles conseguiram bons resultados para chegar até aqui. Derrotaram o Arsenal, que também estava no topo da tabela, então eles são capazes. Acho que é uma questão de acreditar e simplesmente entrar em campo e dar tudo de si.”

O Southampton eliminou o Arsenal nas quartas de final, graças a um gol dramático do talentoso meio-campista Shea Charles. Eles podem voltar a Wembley nas próximas semanas para a final da FA Cup e, potencialmente, para a final do playoff da Championship.

Questionado se o retorno à Premier League é a principal prioridade do clube e como isso afeta a busca pela glória na copa, Long disse: “Sim, mas se você perguntar aos torcedores, tenho certeza de que eles realmente curtiram o Campeonato Inglês este ano e a FA Cup é muito importante. Acho que a última vez que eles a ganharam foi em 1976. Eles ainda falam sobre isso até hoje. Então, chegar a uma final… Acho que o Leeds vai vencer a outra semifinal e, então, será uma grande chance de conquistar a FA Cup.

“Jogar na Premier League é fantástico, mas conquistar essa taça, ter essas lembranças, passar aquele dia com seus filhos e sua família e tudo mais, tenho certeza de que os torcedores do Saints talvez priorizariam isso.”