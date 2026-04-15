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Wilfred Genee Arjen Robben Voetbalprimeur
Moataz Elgammal

Traduzido por

Arjen Robben foi defendido após desentendimento com personalidade da TV durante partida juvenil; Groningen afirma que o técnico da equipe sub-14 não cometeu nenhuma falta

A. Robben
FC Groningen
Eredivisie

O FC Groningen defendeu veementemente seu lendário ex-ala Arjen Robben após ele se envolver em uma discussão à beira do campo com o apresentador de TV holandês Wilfred Genee. O incidente ocorreu durante uma partida da categoria sub-14, na qual Robben atuava como técnico, levando Genee a acusá-lo de comportamento agressivo. No entanto, o clube negou categoricamente qualquer irregularidade, atribuindo a culpa à interferência dos pais.

  • Confronto na linha lateral gera polêmica

    O FC Groningen divulgou uma declaração contundente após uma discussão à beira do campo entre seu técnico da base, Robben, e o apresentador de TV Genee. Imagens de vídeo divulgadas na segunda-feira mostram uma interação entre o ex-jogador do Bayern de Munique, que comanda a equipe sub-14, e um árbitro. Genee, cujo filho jogava pelo time adversário, interveio na discussão privada e recebeu um empurrão do treinador. Após a briga, o apresentador criticou publicamente o temperamento do lendário ponta, levando o clube da Eredivisie a se pronunciar oficialmente sobre a situação e esclarecer a conduta de seu funcionário.

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  • Wilfred Genee Arjen RobbenSBS6

    O Groningen nega as acusações de insultos ao árbitro

    O clube apoiou firmemente seu técnico, refutando explicitamente as acusações feitas contra ele na mídia. “O FC Groningen sente a necessidade de responder às alegações feitas contra nosso colega Arjen Robben por Wilfred Genee”, escreveu o clube em suas redes sociais. “O clube nega que Arjen tenha tratado o árbitro de forma inadequada durante ou em torno da partida, o que já foi confirmado pelo próprio árbitro. O que vemos e sabemos é que Arjen é fanático e entusiasmado como treinador.”

    Eles esclareceram que a questão, na verdade, decorreu de uma interferência indesejada dos pais, e não de qualquer comportamento agressivo por parte do membro da equipe técnica.

  • Interferência parental indesejada é condenada

    O apresentador já havia usado o programa Vandaag Inside na noite de segunda-feira para alegar que o técnico havia “repreendido duramente o árbitro” e “insistiu com o árbitro até que ele anulasse um gol nosso”, classificando isso como um exemplo “muito desajeitado”.

    No entanto, o Groningen refutou completamente essa versão. “Durante o intervalo, ele está conversando com o árbitro, quando Wilfred Genee — que está presente no local como pai — começa a interferir sem ser convidado nessa conversa, depois de também ter entrado no campo sem ser convidado durante o aquecimento”, afirmaram, observando que a interferência dos pais continua sendo um problema recorrente indesejável.

  • Arjen Robben 2023(C)Getty Images

    A atenção volta-se agora para os próximos jogos da academia

    Com o clube declarando oficialmente que o assunto está totalmente encerrado, uma vez que o técnico não fez “nada de impróprio”, a atenção volta agora, sem sobressaltos, para o futebol. O lendário ponta ignorará completamente o circo da mídia e se concentrará exclusivamente em sua função de formador, preparando seu jovem time sub-14 para os próximos jogos da academia de base, sem mais distrações fora de campo.

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