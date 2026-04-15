Arjen Robben foi defendido após desentendimento com personalidade da TV durante partida juvenil; Groningen afirma que o técnico da equipe sub-14 não cometeu nenhuma falta

O clube apoiou firmemente seu técnico, refutando explicitamente as acusações feitas contra ele na mídia. “O FC Groningen sente a necessidade de responder às alegações feitas contra nosso colega Arjen Robben por Wilfred Genee”, escreveu o clube em suas redes sociais. “O clube nega que Arjen tenha tratado o árbitro de forma inadequada durante ou em torno da partida, o que já foi confirmado pelo próprio árbitro. O que vemos e sabemos é que Arjen é fanático e entusiasmado como treinador.”

Eles esclareceram que a questão, na verdade, decorreu de uma interferência indesejada dos pais, e não de qualquer comportamento agressivo por parte do membro da equipe técnica.