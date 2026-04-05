Argumento a favor da participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 apresentado por estrela brasileira do tênis, enquanto Carlo Ancelotti destacou uma qualidade fundamental que o ex-meia do Barcelona traz

O debate em torno do jogador de 34 anos surge em um momento crucial. Após uma passagem pela Arábia Saudita marcada por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o meia voltou às suas origens. O Santos recebeu seu herói de braços abertos, mas permanecem dúvidas quanto à sua forma física.
Nesta temporada, o veterano tem enfrentado dificuldades na recuperação de uma cirurgia no joelho, o que o levou a perder sete partidas do Campeonato Paulista. No entanto, ele mostrou lampejos de qualidade ao retornar, marcando um gol em duas partidas naquela competição.
No Campeonato Brasileiro, ele disputou quatro partidas, contribuindo com dois gols e uma assistência em 359 minutos em campo.