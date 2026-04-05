Argumento a favor da participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 apresentado por estrela brasileira do tênis, enquanto Carlo Ancelotti destacou uma qualidade fundamental que o ex-meia do Barcelona traz

De acordo com uma reportagem da ESPN Brasil, João Fonseca, estrela em ascensão do tênis mundial, entrou no debate sobre o futebol brasileiro.

Em declarações durante o Masters 1000 de Monte Carlo, o tenista de 19 anos, atual número 40 do mundo, expressou sua firme convicção de que o craque do Santos deveria ser convocado para o Mundial na América do Norte.

“Acho que o Brasil pode fazer uma boa Copa do Mundo. Em relação à polêmica, sou a favor da participação do Neymar na Copa, especialmente pela experiência que ele traz. Não sou especialista em futebol, é apenas minha opinião, mas estarei torcendo para que o Brasil seja campeão”, afirmou o jovem astro.