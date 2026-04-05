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Neymar Brazil South Korea World Cup 05 12 2022Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Argumento a favor da participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 apresentado por estrela brasileira do tênis, enquanto Carlo Ancelotti destacou uma qualidade fundamental que o ex-meia do Barcelona traz

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
Santos
C. Ancelotti

À medida que começa a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, a sensação do tênis brasileiro, João Fonseca, manifestou publicamente seu apoio a Neymar Jr. para uma vaga na seleção brasileira

Apesar dos recentes problemas físicos no Santos, o jovem acredita que a imensa experiência do veterano é fundamental para o sucesso da seleção.

Esse apoio serve como um lembrete oportuno para Carlo Ancelotti sobre as qualidades intangíveis únicas que o ex-meia do Barcelona ainda oferece.

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  • Miami Open Presented by Itau 2026 - Day 3Getty Images Sport

    João Fonseca apoiando o craque

    De acordo com uma reportagem da ESPN Brasil, João Fonseca, estrela em ascensão do tênis mundial, entrou no debate sobre o futebol brasileiro.

    Em declarações durante o Masters 1000 de Monte Carlo, o tenista de 19 anos, atual número 40 do mundo, expressou sua firme convicção de que o craque do Santos deveria ser convocado para o Mundial na América do Norte.

    “Acho que o Brasil pode fazer uma boa Copa do Mundo. Em relação à polêmica, sou a favor da participação do Neymar na Copa, especialmente pela experiência que ele traz. Não sou especialista em futebol, é apenas minha opinião, mas estarei torcendo para que o Brasil seja campeão”, afirmou o jovem astro.

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  • Neymar Santos 2025 MirassolGetty

    O caminho de Neymar para a recuperação

    O debate em torno do jogador de 34 anos surge em um momento crucial. Após uma passagem pela Arábia Saudita marcada por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o meia voltou às suas origens. O Santos recebeu seu herói de braços abertos, mas permanecem dúvidas quanto à sua forma física.

    Nesta temporada, o veterano tem enfrentado dificuldades na recuperação de uma cirurgia no joelho, o que o levou a perder sete partidas do Campeonato Paulista. No entanto, ele mostrou lampejos de qualidade ao retornar, marcando um gol em duas partidas naquela competição.

    No Campeonato Brasileiro, ele disputou quatro partidas, contribuindo com dois gols e uma assistência em 359 minutos em campo.

  • Neymar Brasil Mundial Qatar 2022Getty Images

    O peso tático da experiência

    A história mostra que a experiência muitas vezes supera a juventude no ambiente de alta pressão das fases eliminatórias.

    O Brasil tem frequentemente contado com o brilhantismo individual para desempatar jogos, e o ex-jogador do Barcelona tem um histórico comprovado de fazer exatamente isso.

    Apesar da narrativa do “sonho que se desvanece”, frequentemente citada pelos críticos após sua longa ausência por lesão, o impulso psicológico de ter um jogador de seu calibre no vestiário não pode ser ignorado.

    Para um elenco repleto de jovens talentos, a presença de um veterano que já passou por tudo pode ser a diferença entre mais uma eliminação precoce e a sexta estrela.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti finaliza seus planos

    Ancelotti está atualmente preparando suas últimas orientações táticas enquanto as grandes seleções se preparam para entrar em campo.

    O Brasil enfrentará o Panamá em 31 de maio, seguido pelos jogos do Grupo C da Copa do Mundo contra Marrocos em 14 de junho, o Haiti em 20 de junho e a Escócia em 25 de junho.

    O técnico italiano está avaliando todas as opções para garantir um início perfeito.

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