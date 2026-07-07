Estas são as notas do jogo Argentina x Egito, que terminou em 3 a 2. A Albiceleste chega às quartas de final graças a um gol de Enzo Fernández nos acréscimos e enfrentará a Colômbia ou a Suíça.
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Argentina x Egito, as notas: Messi como a fênix, Shobeir monstruoso, Lautaro, um artista. Enzo Fernández, um fantasma decisivo
AVALIAÇÕES DA ARGENTINA
E. Martinez 6: defendeu dois chutes, sofreu dois gols
Molina 5: nunca se destaca, sofre muito com Ashour. Um problema, não uma solução (73' Montiel 6,5: mais proativo, participa da jogada do 2 a 2)
Romero 6: melhor que Lisandro Martinez, mas há muitos buracos para cobrir. Tem o mérito de reabrir o jogo, com uma cabeçada digna de um atacante (95' Otamendi sem nota)
L. Martinez 4: perde completamente o Ibrahim no lance do 0 a 1, falha na marcação no 0 a 2. Partida digna de filme de terror.
Tagliafico 6: consegue com astúcia o pênalti do possível 1 a 1, dá 2 ou 3 passes interessantes que os companheiros não aproveitam. Melhor quando avança (66' Nico Gonzalez 6,5: com ele, o nível técnico sobe. Tem velocidade, o que é muito necessário nessas partidas)
De Paul 4,5: alguém o viu? Tem dificuldade para se posicionar, alguns sinais tímidos apenas no primeiro tempo (66' Lautaro 7: a assistência para Enzo é uma delícia, um toque de mestre digno dos melhores artistas)
Paredes 6: já não tem o ritmo de antigamente, mas é o jogador de organização necessário para o equilíbrio da Albiceleste.
Mac Allister 5,5: se insere mais do que o Enzo, quase marca um gol, mas não tem continuidade.
Enzo Fernández 7: um fantasma até os 92', depois a cabeçada decisiva que garantiu as quartas de final. O que mais há a acrescentar?
Messi 7,5: teve o pênalti defendido por Shobeir, chutando muito mal. Quatro pênaltis perdidos em 8 na Copa do Mundo, dois nesta edição, objetivamente muitos para alguém como ele. Partida insuportável de assistir por mais de uma hora, depois ele se lembra de que é um dos três melhores jogadores de todos os tempos, talvez o melhor. Pausa, reinício, recomeço: ele conduz os companheiros, dá a assistência para Romero (9 na Copa do Mundo) e marca o 2 a 2 com força e domínio. 21 gols na Copa do Mundo. VINTE E UM. Inegável.
Álvarez 5,5: Shobeir impede o 1 a 1; no geral, contribui pouco. Participa do ataque final, sem estar sempre lúcido (95’ Medina, nota do editor)
Scaloni 5,5: sua Argentina tem garra e um coração infinito, mas perdeu a coesão e a defesa está instável. São necessários jogadores velozes; não pode ser sempre o Messi a resolver tudo.
AVALIAÇÕES DA EGITO
Shobeir 7: hipnotiza Messi na marca do pênalti, defende contra Mac Allister e, principalmente, contra Alvarez, com uma defesa incrível. Sofre três gols, mas faz uma partida excelente. Merecia um final diferente
Hany 5,5: sofre com Tagliafico, preocupa-se apenas com a fase defensiva
Ibrahim 5: salta altíssimo para mandar a bola para o gol no 1 a 0, joga uma partida com coragem, força e atenção, mas desmorona como neve ao sol no final. Perde a marcação de Enzo, um erro grave demais.
Rabia 5,5: o apagão no final é inexplicável
Hafez 5,5: primeiro tempo convincente, depois é atropelado pela fúria argentina
Ashour 6,5: jogador ágil e dinâmico, mantém Molina sob controle e mostra que sabe lidar bem com a bola nos pés. Sai por lesão (46' Fathi 6: boa atuação)
Ziko 6,5: marca dois gols, um deles anulado. Sempre dá a impressão de poder criar jogadas perigosas (80' Marmoush sem nota)
Attia 6: seu destaque foi a assistência para Ibrahim
Lasheen 5,5: mantém o meio-campo da Albiceleste sob controle por mais de 70 minutos, mas se perde no final (90' Zizo sem nota)
Salah 6,5: joga como centroavante; sua simples presença já basta para manter Martinez e Romero na defensiva. Primeiro tempo complicado, melhor no segundo tempo. As jogadas mais perigosas passam por seus pés.
Hassan 5,5: perde a marcação de Tagliafico com uma jogada ingênua, concedendo o pênalti que poderia ter levado ao 1 a 1. Dá a assistência para o 0 a 2 de Ziko (73' Trezeguet 5,5, pouco eficaz).
Hassam 6,5: por 80 minutos, um Egito maravilhoso, bem posicionado em campo, perigoso nos contra-ataques. No final, depois de sofrer o 1 a 2, a energia se esvaiu. E a culpa não é dele.
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