Argentina x Egito, as notas: Messi como a fênix, Shobeir monstruoso, Lautaro, um artista. Enzo Fernández, um fantasma decisivo

E. Martinez 6: defendeu dois chutes, sofreu dois gols

Molina 5: nunca se destaca, sofre muito com Ashour. Um problema, não uma solução (73' Montiel 6,5: mais proativo, participa da jogada do 2 a 2)

Romero 6: melhor que Lisandro Martinez, mas há muitos buracos para cobrir. Tem o mérito de reabrir o jogo, com uma cabeçada digna de um atacante (95' Otamendi sem nota)

L. Martinez 4: perde completamente o Ibrahim no lance do 0 a 1, falha na marcação no 0 a 2. Partida digna de filme de terror.

Tagliafico 6: consegue com astúcia o pênalti do possível 1 a 1, dá 2 ou 3 passes interessantes que os companheiros não aproveitam. Melhor quando avança (66' Nico Gonzalez 6,5: com ele, o nível técnico sobe. Tem velocidade, o que é muito necessário nessas partidas)

De Paul 4,5: alguém o viu? Tem dificuldade para se posicionar, alguns sinais tímidos apenas no primeiro tempo (66' Lautaro 7: a assistência para Enzo é uma delícia, um toque de mestre digno dos melhores artistas)

Paredes 6: já não tem o ritmo de antigamente, mas é o jogador de organização necessário para o equilíbrio da Albiceleste.

Mac Allister 5,5: se insere mais do que o Enzo, quase marca um gol, mas não tem continuidade.

Enzo Fernández 7: um fantasma até os 92', depois a cabeçada decisiva que garantiu as quartas de final. O que mais há a acrescentar?

Messi 7,5: teve o pênalti defendido por Shobeir, chutando muito mal. Quatro pênaltis perdidos em 8 na Copa do Mundo, dois nesta edição, objetivamente muitos para alguém como ele. Partida insuportável de assistir por mais de uma hora, depois ele se lembra de que é um dos três melhores jogadores de todos os tempos, talvez o melhor. Pausa, reinício, recomeço: ele conduz os companheiros, dá a assistência para Romero (9 na Copa do Mundo) e marca o 2 a 2 com força e domínio. 21 gols na Copa do Mundo. VINTE E UM. Inegável.

Álvarez 5,5: Shobeir impede o 1 a 1; no geral, contribui pouco. Participa do ataque final, sem estar sempre lúcido (95’ Medina, nota do editor)

Scaloni 5,5: sua Argentina tem garra e um coração infinito, mas perdeu a coesão e a defesa está instável. São necessários jogadores velozes; não pode ser sempre o Messi a resolver tudo.