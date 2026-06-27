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Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Argentina: Scaloni revela a um jornalista de 91 anos: “Messi vai para o banco”

Argentina
L. Scaloni
L. Messi
Copa do Mundo

Em entrevista coletiva, o técnico da Argentina anuncia que Messi não será titular contra a Jordânia

Em entrevista coletiva, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, revelou que Lionel Messi não será titular na partida contra a Jordânia, terceiro e último jogo da Seleção (já matematicamente classificada em primeiro lugar no seu grupo) na fase de grupos da Copa do Mundo.


Foi o lendário jornalista argentino Macaya Márquez, de 91 anos, em sua 18ª Copa do Mundo, quem perguntou ao técnico dos campeões mundiais: “Permita-me perguntar… Messi vai jogar contra a Jordânia ou não?”. E Scaloni responde: “Eu nunca responderia a nenhum jornalista sobre esse assunto agora… mas, como a pergunta vem de você, vou lhe dizer: Messi não vai começar como titular. Tenho muito respeito por você, estou orgulhoso de vê-lo aqui”. Scaloni então foi abraçar Márquez e tirou uma foto com ele.


  • A Argentina enfrentará a Jordânia às 4 horas, horárioda Itália, na última partida do Grupo J. Os atuais campeões mundiais já têm garantida a primeira colocação na chave, e o técnico Scaloni fará algumas alterações na escalação titular. Lionel Messi começará, portanto, no banco, para poupar forças e energia de vista das oitavas de final, e em seu lugar entrará Julian Alvarez. No meio-campo, haverá uma revolução, com Palacios, Paredes, Lo Celso e Nico Paz como candidatos a titulares. No gol, Dibu Martinez continuará como titular.

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