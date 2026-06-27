Argentina: Scaloni revela a um jornalista de 91 anos: “Messi vai para o banco”

Em entrevista coletiva, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, revelou que Lionel Messi não será titular na partida contra a Jordânia, terceiro e último jogo da Seleção (já matematicamente classificada em primeiro lugar no seu grupo) na fase de grupos da Copa do Mundo.





Foi o lendário jornalista argentino Macaya Márquez, de 91 anos, em sua 18ª Copa do Mundo, quem perguntou ao técnico dos campeões mundiais: “Permita-me perguntar… Messi vai jogar contra a Jordânia ou não?”. E Scaloni responde: “Eu nunca responderia a nenhum jornalista sobre esse assunto agora… mas, como a pergunta vem de você, vou lhe dizer: Messi não vai começar como titular. Tenho muito respeito por você, estou orgulhoso de vê-lo aqui”. Scaloni então foi abraçar Márquez e tirou uma foto com ele.



