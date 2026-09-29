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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Argentina, Scaloni abre as portas para a renovação: "Há disposição, mas acabamos de começar a falar sobre isso"

Argentina
L. Scaloni

O técnico da Seleção está com o contrato perto do fim no fim do ano

Depois da incerteza manifestada nas entrevistas posteriores à derrota na final da última Copa do Mundo contra a Espanha, o técnico da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni, abriu a possibilidade de renovar o contrato que vence no fim do ano, confirmando que já iniciou as conversas com o presidente da Federação de Futebol (AFA), Claudio Tapia. "Não nos falávamos desde a Copa do Mundo, nos encontramos para entender se podemos seguir em frente e chegar a um acordo. Há disposição de ambas as partes, mas acabamos de começar a falar sobre isso", declarou hoje na coletiva de imprensa oficial convocada antes da série de amistosos, que começa amanhã com a partida contra a Bolívia no Mario Alberto Kempes, em Córdoba.


"Depois da final, eu disse que precisávamos refletir com atenção. Eu precisava avaliar bem o aspecto esportivo — que é fundamental — sem deixar de lado o econômico. Precisávamos analisar a nossa situação e o que nos espera, e decidi buscar um acordo. Se eu não tivesse visto a possibilidade de competir ou de construir algo importante, nem teria cogitado a ideia de sentar para conversar", acrescentou, como relata a Ansa.

  • O técnico da Argentina não se esquivou ao abordar a questão da renovação da seleção e do "pós-Messi", que vestirá pela última vez a camisa albiceleste, em uma versão especial preparada para a ocasião, no dia 6 de outubro, no Monumental de Buenos Aires. "Depois da Copa do Mundo, analisamos a situação posição por posição: quantos jogadores terão atingido uma certa idade, em que ponto estamos e se podemos continuar apostando no estilo de jogo que queremos com esses jogadores", disse, concluindo então que "acreditamos que seja possível prosseguir". "Há jovens capazes de dar sua contribuição e também buscaremos maneiras diferentes de jogar, sem nunca perder de vista o fato de que o nosso estilo de jogo gira em torno da posse de bola e da valorização de jogadores de qualidade", acrescentou Scaloni.

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