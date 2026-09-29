Depois da incerteza manifestada nas entrevistas posteriores à derrota na final da última Copa do Mundo contra a Espanha, o técnico da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni, abriu a possibilidade de renovar o contrato que vence no fim do ano, confirmando que já iniciou as conversas com o presidente da Federação de Futebol (AFA), Claudio Tapia. "Não nos falávamos desde a Copa do Mundo, nos encontramos para entender se podemos seguir em frente e chegar a um acordo. Há disposição de ambas as partes, mas acabamos de começar a falar sobre isso", declarou hoje na coletiva de imprensa oficial convocada antes da série de amistosos, que começa amanhã com a partida contra a Bolívia no Mario Alberto Kempes, em Córdoba.





"Depois da final, eu disse que precisávamos refletir com atenção. Eu precisava avaliar bem o aspecto esportivo — que é fundamental — sem deixar de lado o econômico. Precisávamos analisar a nossa situação e o que nos espera, e decidi buscar um acordo. Se eu não tivesse visto a possibilidade de competir ou de construir algo importante, nem teria cogitado a ideia de sentar para conversar", acrescentou, como relata a Ansa.