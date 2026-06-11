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Argentina reconquista o primeiro lugar no Ranking Mundial Masculino da FIFA no início da Copa do Mundo de 2026
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Os campeões voltam ao topo
A Argentina voltou ao primeiro lugar do Ranking Mundial Masculino da FIFA na última atualização, divulgada poucas horas antes do início do torneio de 2026. A Albiceleste subiu duas posições, ultrapassando tanto a França quanto a Espanha, garantindo assim que entrará na defesa do título como a seleção mais bem classificada do planeta.
É a primeira vez que a gigante sul-americana ocupa a liderança desde julho de 2025. Sua ascensão segue uma sequência perfeita de resultados em sua última série de amistosos pré-torneio, incluindo uma vitória dominante por 5 a 0 sobre a Zâmbia e uma vitória final por 3 a 0 contra a Islândia.
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Resultados contrastantes para a França e a Espanha
Enquanto Lionel Messi e companhia comemoram o retorno ao topo, a França sofreu uma ligeira queda na classificação. Os Bleus caíram da primeira posição para o terceiro lugar após perderem um jogo de preparação para a Costa do Marfim, antes de se recuperarem com uma vitória contra a Irlanda do Norte.
A Espanha conseguiu manter sua forte posição no ranking mundial, permanecendo firme na segunda colocação. A La Roja teve um período de preparação bem-sucedido, que culminou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Peru. A Inglaterra completa o quarteto de ponta, enquanto Portugal passa para o quinto lugar de acordo com o modelo de cálculo atualizado baseado no Elo, utilizado pela FIFA.
Anfitriões e favoritos mantêm-se firmes
Entre os três co-anfitriões da edição de 2026, o México continua sendo o representante com melhor classificação, subindo uma posição para o 14º lugar no ranking mundial. A seleção masculina dos Estados Unidos caiu uma posição, ficando em 17º lugar, após uma derrota recente para a Alemanha, enquanto o Canadá ocupa a 30ª posição enquanto se prepara para os jogos de estreia da fase de grupos em casa.
O restante do top 10 conta com potências consistentes, como Bélgica e Brasil. Marrocos continua liderando o futebol africano, alcançando a 7ª posição, sua melhor classificação até o momento, enquanto Holanda e Alemanha também mantêm seus lugares no grupo de elite do futebol internacional.
Grandes subidas e descidas acentuadas
Além do grupo dos dez primeiros, a Indonésia foi a seleção que mais subiu nesta janela de classificação, avançando quatro posições graças aos resultados positivos. O Iêmen também registrou um avanço significativo, acumulando o maior número de pontos durante a recente janela internacional.
No outro extremo da tabela, o Líbano sofreu a maior queda no ranking, recuando sete posições após perder mais de 15 pontos. No topo, o foco continua firmemente voltado para a Argentina, que tentará justificar seu status de melhor do mundo quando estrear na Copa do Mundo contra a Argélia, em Kansas City.