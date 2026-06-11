Argentina reconquista o primeiro lugar no Ranking Mundial Masculino da FIFA no início da Copa do Mundo de 2026

A Argentina voltou ao primeiro lugar do Ranking Mundial Masculino da FIFA na última atualização, divulgada poucas horas antes do início do torneio de 2026. A Albiceleste subiu duas posições, ultrapassando tanto a França quanto a Espanha, garantindo assim que entrará na defesa do título como a seleção mais bem classificada do planeta.

É a primeira vez que a gigante sul-americana ocupa a liderança desde julho de 2025. Sua ascensão segue uma sequência perfeita de resultados em sua última série de amistosos pré-torneio, incluindo uma vitória dominante por 5 a 0 sobre a Zâmbia e uma vitória final por 3 a 0 contra a Islândia.