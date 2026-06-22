Argentina, Messi: “Sempre temos o objetivo de ganhar a Copa do Mundo. O pênalti perdido? Chutei muito mal”

Lionel Messi, capitão da Argentina, fala após a vitória por 2 a 0 contra a Áustria na Copa do Mundo, partida em que o número 10 marcou dois gols, o que lhe permitiu igualar o recorde de 18 gols marcados na fase final da Copa do Mundo: “Qual é o meu gol favorito entre os 18 marcados na Copa do Mundo? Agora não consigo me lembrar de todos, estou um pouco cansado”.





“Há muita alegria, foi uma partida muito intensa. Conseguimos um bom resultado, queríamos vencer para ter uma semana tranquila e estamos felizes por isso — declara Messi. — Estamos felizes por termos vencido as duas partidas; cada jogo na Copa do Mundo é difícil, complicado e ninguém te dá nada de mão beijada. Eles nunca foram perigosos, nunca foi uma partida difícil desse ponto de vista. Queríamos jogar rápido e conseguimos; era realmente importante nos classificarmos. Nunca é fácil, mas a Argentina conseguiu.”



