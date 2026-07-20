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Moataz Bellah El Hadedy

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Argentina é tildada de “mau perdedora” por causa das táticas na final da Copa do Mundo e pela recusa em prestar honras à Espanha após o caos na final da Copa do Mundo

Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Espanha x Argentina

A lenda do futebol alemão Lothar Matthäus fez uma avaliação contundente da conduta da Argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. O ex-vencedor da Bola de Ouro criticou duramente a Albiceleste pela falta de espírito esportivo e pela abordagem tática adotada durante o evento.

  • O caos se instala após a final

    A conquista do título de campeã da Copa do Mundo pela Espanha foi ofuscada por cenas caóticas em campo, quando o apito final deu início a um confronto acirrado entre as duas equipes. O zagueiro argentino Nahuel Molina foi visto agredindo o capitão da Espanha, Rodri, quando este saía do banco para comemorar, o que desencadeou uma briga generalizada na qual Leandro Paredes agarrou Eric García pelo pescoço antes de também entrar em confronto com Gavi; jogadores e comissão técnica acabaram intervindo para separar os dois lados. Paredes recebeu um cartão vermelho por suas ações, momentos depois de Enzo Fernández já ter sido expulso nos acréscimos por receber o segundo cartão amarelo.

    Enquanto os jogadores da Espanha aguardavam para erguer o troféu, vários jogadores da Argentina foram vistos virando as costas para o palco exatamente no momento em que os campeões recebiam o troféu das autoridades, um gesto que rapidamente chamou a atenção em todo o mundo.


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  • Lothar Matthaus 2025Getty Images

    Matthaus critica a falta de respeito da Argentina

    Em sua coluna na Sky Sport, Matthäus não mediu palavras ao avaliar o comportamento da Argentina durante a final da Copa do Mundo. “Na verdade, sou fã do futebol argentino, mas o que os sul-americanos mostraram na final da Copa do Mundo não teve nada a ver com futebol”, escreveu Matthäus. “A Espanha queria jogar; a Argentina, não. Eles se mostraram tímidos e se deixaram levar por cenas que não têm lugar em um campo de futebol.”

    O ex-jogador da seleção alemã foi particularmente crítico em relação à recusa da Argentina em formar uma guarda de honra para a Espanha após o apito final. “Eles se mostraram maus perdedores e não formaram uma guarda de honra para os espanhóis, o que achei muito decepcionante. Entendo a decepção, mas é uma questão de respeito para com uma equipe que merecidamente se tornou campeã mundial.”

  • Olmo já havia feito a mesma observação

    A crítica de Matthaus ecoou comentários já feitos pelos próprios jogadores da Espanha logo após a final. Dani Olmo manteve a calma, mas foi firme quando questionado diretamente sobre o comportamento da Argentina durante a cerimônia. “Isso não importa para nós. O que importa são os valores que se quer transmitir”, disse Olmo, minimizando o drama, mas mantendo uma postura clara em relação ao fair play e ao respeito mútuo entre os competidores.

    O meio-campista espanhol foi além, enfatizando a responsabilidade que os atletas de elite carregam em um palco tão global. “Somos um exemplo para muitas gerações, para muitos meninos e meninas, e acho que eles também deveriam ser um exemplo para todos, e para o bem. Agora, vamos apenas aproveitar isso”, disse Olmo, enviando uma mensagem direta aos seus colegas sul-americanos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Dúvidas sobre o futuro de Messi na seleção

    A final marcou um desfecho amargo para mais uma campanha de sucesso de Lionel Messi, que atuou como capitão de sua seleção durante toda a competição na América do Norte. Embora Messi continue sendo o ponto central da seleção argentina, Matthaus acredita que a cortina finalmente caiu sobre a carreira do lendário atacante na Copa do Mundo.

    “Lionel Messi levou a Argentina à final. Acredito que tenha sido sua última partida na Copa do Mundo”, observou Matthaus ao falar sobre o astro do Inter Miami. “Não acredito que ele vá disputar outra Copa do Mundo aos 43 anos, mas não saberia dizer se essa foi sua última partida pela seleção.”