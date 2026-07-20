Argentina é tildada de “mau perdedora” por causa das táticas na final da Copa do Mundo e pela recusa em prestar honras à Espanha após o caos na final da Copa do Mundo

A conquista do título de campeã da Copa do Mundo pela Espanha foi ofuscada por cenas caóticas em campo, quando o apito final deu início a um confronto acirrado entre as duas equipes. O zagueiro argentino Nahuel Molina foi visto agredindo o capitão da Espanha, Rodri, quando este saía do banco para comemorar, o que desencadeou uma briga generalizada na qual Leandro Paredes agarrou Eric García pelo pescoço antes de também entrar em confronto com Gavi; jogadores e comissão técnica acabaram intervindo para separar os dois lados. Paredes recebeu um cartão vermelho por suas ações, momentos depois de Enzo Fernández já ter sido expulso nos acréscimos por receber o segundo cartão amarelo.

Enquanto os jogadores da Espanha aguardavam para erguer o troféu, vários jogadores da Argentina foram vistos virando as costas para o palco exatamente no momento em que os campeões recebiam o troféu das autoridades, um gesto que rapidamente chamou a atenção em todo o mundo.



