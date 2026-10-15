A Associação do Futebol Argentino (AFA) corre para encontrar adversários substitutos para jogar em casa na última data Fifa do ano, após o cancelamento de sua excursão pela Ásia. A mudança de planos ocorre depois dos jogos de outubro contra Bolívia, Burkina Faso e Benim, que tinham como objetivo dar rodagem a uma nova geração de talentos. Com a janela de nove dias da Fifa, de 9 a 17 de novembro, a comissão técnica quer realizar os dois jogos previstos.