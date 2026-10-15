AFP
Traduzido por
Argentina cancela excursão pela Ásia em novembro, enquanto Lionel Scaloni planeja jogos contra Uruguai e Costa Rica em La Plata
Viagem cancelada obriga a repensar os planos internos
A Associação do Futebol Argentino (AFA) corre para encontrar adversários substitutos para jogar em casa na última data Fifa do ano, após o cancelamento de sua excursão pela Ásia. A mudança de planos ocorre depois dos jogos de outubro contra Bolívia, Burkina Faso e Benim, que tinham como objetivo dar rodagem a uma nova geração de talentos. Com a janela de nove dias da Fifa, de 9 a 17 de novembro, a comissão técnica quer realizar os dois jogos previstos.
- Getty Images Sport
Transição geracional ocorre após aposentadoria emblemática
A comissão técnica busca aproveitar cada período de concentração para avaliar alternativas táticas e identificar jogadores capazes de assumir mais responsabilidades depois que Lionel Messi se aposentou oficialmente da seleção em 6 de outubro. Segundo o Doble Amarilla, a federação iniciou conversas para realizar um clássico do Rio da Prata contra o rival sul-americano Uruguai no Estadio Unico Diego Armando Maradona. As negociações incluem até a possibilidade de dois jogos entre os países vizinhos, com a partida de ida em La Plata e a de volta em Montevidéu.
Opção centro-americana simplifica a logística
Enfrentar o Uruguai liderado por Diego Forlan seria um teste competitivo ideal, depois que a equipe completou recentemente sua própria excursão pela Ásia, vencendo Coreia do Sul e Índia e perdendo para o Japão. Além do vizinho continental, a Costa Rica também surgiu como candidata a jogar no mesmo estádio. Disputar as duas partidas de novembro em La Plata evitaria viagens longas e desgastantes, simplificaria a logística e daria à comissão técnica mais tempo para treinar.
- AFP
Calendário final depende de negociações
As negociações continuam nos bastidores, e a entidade responsável ainda não confirmou oficialmente nenhum dos jogos propostos. A definição do calendário dependerá dos acordos firmados pelos dirigentes da federação nas próximas semanas, enquanto concluem os preparativos. O que começou como uma viagem comercial ao exterior pode agora oferecer à torcida a oportunidade de ver sua equipe em ação pela última vez antes do fim de 2026.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.