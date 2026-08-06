A Associação do Futebol Argentino (AFA) decidiu celebrar de forma permanente a data de sua vitória mais recente de grande porte sobre seu rival. Após uma votação unânime na reunião executiva do conselho, 15 de julho passará a ser reconhecido como um dia de importância esportiva nacional. A data foi escolhida especificamente para homenagear a atuação da seleção argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, quando a equipe de Lionel Scaloni se recuperou de uma desvantagem no fim para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

A Inglaterra havia saído na frente aos 55 minutos, com um gol de Anthony Gordon, e a equipe de Thomas Tuchel parecia estar a caminho da final. No entanto, uma reação nos minutos finais fez Enzo Fernandez empatar aos 85 antes de Lautaro Martinez marcar o gol da vitória nos acréscimos.