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Argentina anuncia o 'Dia das Seleções Nacionais de Futebol' para celebrar a dramática vitória na Copa do Mundo de 2026 sobre a Inglaterra
Comemorando uma virada histórica
A Associação do Futebol Argentino (AFA) decidiu celebrar de forma permanente a data de sua vitória mais recente de grande porte sobre seu rival. Após uma votação unânime na reunião executiva do conselho, 15 de julho passará a ser reconhecido como um dia de importância esportiva nacional. A data foi escolhida especificamente para homenagear a atuação da seleção argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, quando a equipe de Lionel Scaloni se recuperou de uma desvantagem no fim para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.
A Inglaterra havia saído na frente aos 55 minutos, com um gol de Anthony Gordon, e a equipe de Thomas Tuchel parecia estar a caminho da final. No entanto, uma reação nos minutos finais fez Enzo Fernandez empatar aos 85 antes de Lautaro Martinez marcar o gol da vitória nos acréscimos.
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Imortalizando um clássico moderno
A AFA divulgou um comunicado oficial após a reunião executiva do conselho de quarta-feira para explicar o profundo significado por trás da nova data especial criada. O comunicado dizia: "A data foi escolhida para comemorar a grande e histórica vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
"A equipe, comandada por Lionel Scaloni, perdia para a seleção inglesa por um gol de diferença, mas, graças aos gols de Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, conseguiu virar o resultado e levar o país inteiro ao delírio, com as pessoas tomando as ruas em comemoração."
Polêmica das Falklands reacendida
A vitória não ficou sem sua cota de atrito político, já que a disputa de longa data pelas Ilhas Malvinas voltou ao centro da rivalidade esportiva. Após o apito final em Atlanta, vários jogadores da Argentina foram vistos segurando uma faixa no gramado com a frase "Las Malvinas son Argentinas" (As Malvinas são argentinas). Essa mensagem, que reivindica soberania sobre o Território Britânico Ultramarino, provocou condenação imediata do governo do Reino Unido e desencadeou uma investigação formal da Fifa.
Apesar da reação negativa de órgãos internacionais, o presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu a equipe, descrevendo a comemoração como "perfeitamente válida" e representativa do sentimento compartilhado da nação. O presidente da AFA, Claudio Tapia, reforçou ainda mais o peso do resultado durante um recente evento de patrocinador. Tapia afirmou que, para muitos argentinos, o torneio pareceu vencido no momento em que derrotaram a Inglaterra, independentemente do desfecho posterior na final.
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Processos disciplinares da Fifa se aproximam
Enquanto o país celebra a vitória, a AFA ainda lida com as consequências de um fim caótico para o torneio. Lionel Messi e companhia acabaram derrotados pela Espanha na final, uma partida ofuscada por uma briga violenta após o jogo entre jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes.
A entidade também apura alegações de cantos inadequados e abuso racista durante o torneio. Essas investigações ocorrem em paralelo à apuração sobre as referências políticas feitas durante o jogo contra a Inglaterra. Embora a AFA enfrente possíveis multas e suspensões individuais de jogadores, o orgulho nacional em torno da campanha de 2026 segue inabalável.
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