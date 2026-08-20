Argentina afirma que "campanha anti-Argentina" fracassou em impedir Lionel Messi e companhia de chegarem à final da Copa do Mundo de 2026

A mensagem rebate as alegações de uma campanha organizada contra eles e deixa claro que o elenco se orgulha de sua trajetória, apesar da derrota para a Espanha na final: "Este grupo chegou com o objetivo de dar ao povo argentino mais uma final e, por mais que tenha havido uma campanha anti-Argentina, nós chegamos lá mesmo assim", diz o vídeo.

"Quando alguém disser a você que algo aconteceu, diga que sim. O que aconteceu foi que houve um time que deu tudo para vencer, lutou até o fim e saiu de cabeça erguida.

"As lágrimas da nossa capitã nos ensinaram mais uma vez que você pode vencer, mas o que nunca pode fazer, aconteça o que acontecer, é parar de tentar", conclui a mensagem.