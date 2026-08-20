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Argentina afirma que "campanha anti-Argentina" fracassou em impedir Lionel Messi e companhia de chegarem à final da Copa do Mundo de 2026
Defiance destaca sequência resiliente
Um mês depois da final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina divulgou um vídeo emocionante relembrando sua caminhada até a decisão. O clipe reúne grandes momentos das partidas, imagens da torcida e a vitória na semifinal sobre a Inglaterra. A federação insistiu que a seleção chegou a finais consecutivas lutando contra dúvidas e críticas generalizadas.
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Mensagem forte responde aos críticos
O vídeo começa destacando a garra da equipe para sair de situações complicadas em todas as fases, antes de se voltar diretamente aos seus críticos: "Há um mês, algo aconteceu. O que muita gente não queria que acontecesse, aconteceu: a Argentina disputou outra final", começa a mensagem.
"O que aconteceu foi que reagimos em todos os jogos pelo caminho, que fizemos história ao eliminar a Inglaterra em uma semifinal", diz.
Teoria da conspiração hostil fracassa
A mensagem rebate as alegações de uma campanha organizada contra eles e deixa claro que o elenco se orgulha de sua trajetória, apesar da derrota para a Espanha na final: "Este grupo chegou com o objetivo de dar ao povo argentino mais uma final e, por mais que tenha havido uma campanha anti-Argentina, nós chegamos lá mesmo assim", diz o vídeo.
"Quando alguém disser a você que algo aconteceu, diga que sim. O que aconteceu foi que houve um time que deu tudo para vencer, lutou até o fim e saiu de cabeça erguida.
"As lágrimas da nossa capitã nos ensinaram mais uma vez que você pode vencer, mas o que nunca pode fazer, aconteça o que acontecer, é parar de tentar", conclui a mensagem.
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Elenco olha para o futuro
Com o torneio encerrado, a Argentina agora volta sua atenção para a renovação do elenco antes das próximas Eliminatórias. As lágrimas de Messi após a final mostraram o quanto essa campanha significou para o grupo. No entanto, o capitão ainda não anunciou se seguirá jogando por seu país, enquanto a especulação em torno de seu próximo passo continua a crescer.
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