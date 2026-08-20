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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Argentina afirma que "campanha anti-Argentina" fracassou em impedir Lionel Messi e companhia de chegarem à final da Copa do Mundo de 2026

Argentina
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
L. Messi

A Associação de Futebol da Argentina divulgou um vídeo emocionante afirmando que uma campanha anti-Argentina orquestrada não conseguiu impedir sua caminhada até a final da Copa do Mundo de 2026. Um mês depois de ficar aquém contra a Espanha na decisão, a Argentina relembrou sua dramática trajetória no torneio e o triunfo histórico na semifinal sobre a Inglaterra.

  • Defiance destaca sequência resiliente

    Um mês depois da final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina divulgou um vídeo emocionante relembrando sua caminhada até a decisão. O clipe reúne grandes momentos das partidas, imagens da torcida e a vitória na semifinal sobre a Inglaterra. A federação insistiu que a seleção chegou a finais consecutivas lutando contra dúvidas e críticas generalizadas.


    • Publicidade
  • argentina Getty Images

    Mensagem forte responde aos críticos

    O vídeo começa destacando a garra da equipe para sair de situações complicadas em todas as fases, antes de se voltar diretamente aos seus críticos: "Há um mês, algo aconteceu. O que muita gente não queria que acontecesse, aconteceu: a Argentina disputou outra final", começa a mensagem.

    "O que aconteceu foi que reagimos em todos os jogos pelo caminho, que fizemos história ao eliminar a Inglaterra em uma semifinal", diz.

  • Teoria da conspiração hostil fracassa

    A mensagem rebate as alegações de uma campanha organizada contra eles e deixa claro que o elenco se orgulha de sua trajetória, apesar da derrota para a Espanha na final: "Este grupo chegou com o objetivo de dar ao povo argentino mais uma final e, por mais que tenha havido uma campanha anti-Argentina, nós chegamos lá mesmo assim", diz o vídeo.

    "Quando alguém disser a você que algo aconteceu, diga que sim. O que aconteceu foi que houve um time que deu tudo para vencer, lutou até o fim e saiu de cabeça erguida.

    "As lágrimas da nossa capitã nos ensinaram mais uma vez que você pode vencer, mas o que nunca pode fazer, aconteça o que acontecer, é parar de tentar", conclui a mensagem.

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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty

    Elenco olha para o futuro

    Com o torneio encerrado, a Argentina agora volta sua atenção para a renovação do elenco antes das próximas Eliminatórias. As lágrimas de Messi após a final mostraram o quanto essa campanha significou para o grupo. No entanto, o capitão ainda não anunciou se seguirá jogando por seu país, enquanto a especulação em torno de seu próximo passo continua a crescer.