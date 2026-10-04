Agora, a expectativa pela última partida de Messi está crescendo em seu país, e com ela também aumenta a atenção sobre a gestão da Federação Argentina, que segue escolhendo adversários africanos de federações pequenas e em dificuldade para seus amistosos. E a motivação é totalmente econômica porque o cachê, segundo o The Guardian, devido pela partida é mínimo e, consequentemente, a arrecadação para os cofres da federação é máxima.

O problema, informa o portal, é que também a seleção do Benin está sofrendo transtornos incríveis. Antes de tudo, a viagem aérea não foi modificada, com um voo comercial comum que causou mal-estar e desmaios até mesmo em um membro da equipe de vídeo da seleção.

Além disso, o Benin reclama da precariedade dos hotéis escolhidos para hospedar os jogadores, nos quais não existe sequer uma sala de musculação, ou para fazer atividade muscular. Em um andar do hotel falta totalmente água quente e, por fim, até mesmo o único benefício, a sauna, está fora de uso.

Em suma, a pergunta que o Benin está fazendo à AFA, e com ele ao mundo inteiro, é: para a última grande aparição de Messi, quem está embolsando todo o dinheiro?