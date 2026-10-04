A noite entre terça-feira, dia 6, e quarta-feira, dia 7, no horário italiano, será aquela em que todo o povo argentino vai parar. Essa será, de fato, a data da última partida oficial de Lionel Messi com a camisa da Seleção Argentina. A última dança, em uma atmosfera que será única, mas cercada por polêmicas.
Depois do escândalo surgido na penúltima partida, com os jogadores de Burkina Faso que se recusaram a partir para Buenos Aires e com o jogo disputado pela Argentina contra a seleção sub-23 do país africano, a polêmica também está crescendo em relação à federação do Benim, adversária escolhida para a última partida de Messi com a camisa da Argentina.