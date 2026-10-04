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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Argentina: a polêmica pela última partida de Messi continua. Até Benin reclama de viagens em classe econômica, hotéis em condições precárias e problemas de todo tipo. Para onde vai o dinheiro?

L. Messi
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Argentina x Benin
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Argentina x Burquina Fasso
Burquina Fasso

A noite entre terça-feira, dia 6, e quarta-feira, dia 7, no horário italiano, será aquela em que todo o povo argentino vai parar. Essa será, de fato, a data da última partida oficial de Lionel Messi com a camisa da Seleção Argentina. A última dança, em uma atmosfera que será única, mas cercada por polêmicas.

Depois do escândalo surgido na penúltima partida, com os jogadores de Burkina Faso que se recusaram a partir para Buenos Aires e com o jogo disputado pela Argentina contra a seleção sub-23 do país africano, a polêmica também está crescendo em relação à federação do Benim, adversária escolhida para a última partida de Messi com a camisa da Argentina.

  • O que aconteceu com Burkina Faso

    Na manhã de sexta-feira, a seleção de Burkina Faso escolheu não sair do aeroporto do Marrocos, de onde deveria voar, em um voo de linha na classe econômica pago pela Argentina, para ir a Buenos Aires e disputar o amistoso com a seleção argentina. Os jogadores, porém, se recusaram, e a federação burquinense convenceu às pressas a equipe sub-23 a assumir o lugar deles, cancelando em cima da hora o amistoso com o Mali sub-23. A chegada do avião à Argentina estava prevista para as 15h, com o apito inicial da partida às 19h.

  • Polêmicas também do Benin

    Agora, a expectativa pela última partida de Messi está crescendo em seu país, e com ela também aumenta a atenção sobre a gestão da Federação Argentina, que segue escolhendo adversários africanos de federações pequenas e em dificuldade para seus amistosos. E a motivação é totalmente econômica porque o cachê, segundo o The Guardian, devido pela partida é mínimo e, consequentemente, a arrecadação para os cofres da federação é máxima.

    O problema, informa o portal, é que também a seleção do Benin está sofrendo transtornos incríveis. Antes de tudo, a viagem aérea não foi modificada, com um voo comercial comum que causou mal-estar e desmaios até mesmo em um membro da equipe de vídeo da seleção.

    Além disso, o Benin reclama da precariedade dos hotéis escolhidos para hospedar os jogadores, nos quais não existe sequer uma sala de musculação, ou para fazer atividade muscular. Em um andar do hotel falta totalmente água quente e, por fim, até mesmo o único benefício, a sauna, está fora de uso.

    Em suma, a pergunta que o Benin está fazendo à AFA, e com ele ao mundo inteiro, é: para a última grande aparição de Messi, quem está embolsando todo o dinheiro?

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