Será que o melhor jogador de futebol da história, aquele que levou o time àconquista da Copa do Mundo após 36 anos e que chega à última edição do torneio mundial de sua carreira como atual campeão mundial, capitão e com o número 10 nas costas, pode acabar no banco de reservas? Uma questão à qual, felizmente, não precisamos responder, mas que caberá ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, a partir das 3 da madrugada de hoje, quando a Albiceleste fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026, na primeira partida do Grupo J, contra a Argélia: como lidar com Lionel Messi?
Traduzido por
Argentina, a estreia de Leo Messi contra a Argélia: será protagonista na Copa do Mundo ou um reserva de luxo?
38 ANOS E NA MLS
Esta será a sexta Copa do Mundo de Messi com a camisa da Argentina, com o objetivo de defender o título conquistado no Catar, naquele que será o último grande torneio internacional da carreira do melhor de todos: nascido em 1987, com 38 anos, há já três temporadas na MLS vestindo a camisa do Inter Miami. É natural que sua contribuição, do ponto de vista físico, não possa ser a mesma de quatro anos atrás.
SCALONI NÃO DESISTE DO NÚMERO 10
Scaloni, no entanto, não pretende abrir mão da classe de La Pulga, que será titular na estreia, conforme confirmado também pelo vestiário argentino: a presença de um jogador capaz de elevar o nível de todos, no papel de líder silencioso e competitivo, é extremamente importante. Mas também de se colocar de lado, se for necessário.
GRATIDÃO, IDENTIDADE E COBERTURA
A gratidão do país também se refletiu nas convocações de Scaloni, com 17 dos 26 jogadores que estiveram no Catar e a espinha dorsal da equipe baseada em Emiliano Martinez no gol, Romero na defesa, De Paul, Enzo Fernández e MacAllister no meio-campo, e Messi e Álvarez, ao lado de Lautaro, no ataque. Uma identidade forte que, no entanto, precisa se refletir em um certo tipo de cobertura tática, o que pode se traduzir na inclusão de um jogador equilibrador como Almada.
OS RECORDES E A META
O número 10 continua sendo a referência absoluta do projeto técnico e emocional. Apesar da idade e de estar na fase final da carreira, seu impacto continua sendo decisivo em todos os aspectos do jogo e da liderança interna. O capitão argentino já detém o recorde de partidas disputadas em Copas do Mundo e o de maior artilheiro da história da Argentina na competição, números que confirmam seu status de lenda. Para fechar um ciclo, iniciado há 20 anos na Alemanha: as únicas seleções capazes de vencer duas Copas do Mundo consecutivas foram a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962. Messi, antes de se despedir, tem um objetivo concreto.