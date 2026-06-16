Argentina, a estreia de Leo Messi contra a Argélia: será protagonista na Copa do Mundo ou um reserva de luxo?

O número 10 continua sendo a referência absoluta do projeto técnico e emocional. Apesar da idade e de estar na fase final da carreira, seu impacto continua sendo decisivo em todos os aspectos do jogo e da liderança interna. O capitão argentino já detém o recorde de partidas disputadas em Copas do Mundo e o de maior artilheiro da história da Argentina na competição, números que confirmam seu status de lenda. Para fechar um ciclo, iniciado há 20 anos na Alemanha: as únicas seleções capazes de vencer duas Copas do Mundo consecutivas foram a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962. Messi, antes de se despedir, tem um objetivo concreto.