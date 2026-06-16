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Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

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Argentina, a estreia de Leo Messi contra a Argélia: será protagonista na Copa do Mundo ou um reserva de luxo?

L. Messi
Argentina

O técnico Lionel Scaloni tem uma tarefa nada fácil pela frente para defender o título de campeão do mundo: como lidar com o melhor jogador de todos os tempos?

Será que o melhor jogador de futebol da história, aquele que levou o time àconquista da Copa do Mundo após 36 anos e que chega à última edição do torneio mundial de sua carreira como atual campeão mundial, capitão e com o número 10 nas costas, pode acabar no banco de reservas? Uma questão à qual, felizmente, não precisamos responder, mas que caberá ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, a partir das 3 da madrugada de hoje, quando a Albiceleste fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026, na primeira partida do Grupo J, contra a Argélia: como lidar com Lionel Messi?



  • 38 ANOS E NA MLS

    Esta será a sexta Copa do Mundo de Messi com a camisa da Argentina, com o objetivo de defender o título conquistado no Catar, naquele que será o último grande torneio internacional da carreira do melhor de todos: nascido em 1987, com 38 anos, há já três temporadas na MLS vestindo a camisa do Inter Miami. É natural que sua contribuição, do ponto de vista físico, não possa ser a mesma de quatro anos atrás.



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  • SCALONI NÃO DESISTE DO NÚMERO 10

    Scaloni, no entanto, não pretende abrir mão da classe de La Pulga, que será titular na estreia, conforme confirmado também pelo vestiário argentino: a presença de um jogador capaz de elevar o nível de todos, no papel de líder silencioso e competitivo, é extremamente importante. Mas também de se colocar de lado, se for necessário.


  • GRATIDÃO, IDENTIDADE E COBERTURA

    A gratidão do país também se refletiu nas convocações de Scaloni, com 17 dos 26 jogadores que estiveram no Catar e a espinha dorsal da equipe baseada em Emiliano Martinez no gol, Romero na defesa, De Paul, Enzo Fernández e MacAllister no meio-campo, e Messi e Álvarez, ao lado de Lautaro, no ataque. Uma identidade forte que, no entanto, precisa se refletir em um certo tipo de cobertura tática, o que pode se traduzir na inclusão de um jogador equilibrador como Almada.



  • OS RECORDES E A META

    O número 10 continua sendo a referência absoluta do projeto técnico e emocional. Apesar da idade e de estar na fase final da carreira, seu impacto continua sendo decisivo em todos os aspectos do jogo e da liderança interna. O capitão argentino já detém o recorde de partidas disputadas em Copas do Mundo e o de maior artilheiro da história da Argentina na competição, números que confirmam seu status de lenda. Para fechar um ciclo, iniciado há 20 anos na Alemanha: as únicas seleções capazes de vencer duas Copas do Mundo consecutivas foram a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962. Messi, antes de se despedir, tem um objetivo concreto.

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