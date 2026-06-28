Uma partida emocionante até o último minuto da prorrogação, com a Áustria de Ralf Rangnick que, depois de ter estado na frente por duas vezes, chegou a correr o risco de uma eliminação sensacional logo na primeira fase. Tudo aconteceu na partida em Kansas City que encerrou a fase de grupos do Grupo J: o jogo terminou com um incrível 3 a 3, resultado que classifica ambas as seleções para as oitavas de final — a Áustria enfrentará a Espanha (quinta-feira, 2 de julho, às 21h, em Los Angeles), e os norte-africanos enfrentarão a Suíça (3 de julho, em Vancouver).
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Argélia x Áustria, um jogo alucinante que terminou em 3 a 3 e classificou ambas as seleções para as oitavas de final: Kalajdzic evita a eliminação de Rangnick, e o Irã fica de fora
VINGANÇA FRUSTRADA
A partida, que para as Raposas do Deserto poderia ter sido a oportunidade de vingança pelo que ficou conhecido como “a vergonha de Gijón” da edição de 1982 (a Áustria, ao perder por apenas 1 a 0 para a Alemanha Ocidental na cidade espanhola, condenou a Argélia à eliminação devido ao pior saldo de gols), é aberto aos 28 minutos do primeiro tempo pelo ex-jogador da Inter, Marko Arnautovic, que marca, após passe de Alaba, seu segundo gol nesta Copa do Mundo e se junta a Cristiano Ronaldo, Leo Messi e o camaronês Roger Milla no seleto clube de jogadores com pelo menos 37 anos capazes de marcar mais de uma vez em uma Copa do Mundo. A Argélia, que naquele momento estaria fora do torneio, consegue, no entanto, empatar logo no final do primeiro tempo com uma jogada espetacular do jogador de Verona, Belghali.
MAHREZ ARRASOU, E DEPOIS A ÁUSTRIA ELIMINOU O IRÃ
No entanto, é no segundo tempo que a partida reserva as emoções mais fortes: aos 55 minutos, a Áustria volta a abrir o placar graças ao chute preciso de Sabitzer da entrada da área, ao qual responde, apenas 5 minutos depois, o incansável Riyad Mahrez, após passe do ex-jogador da Roma, Aouar. Praticamente nada mais acontece até o tempo de acréscimo, quando a dupla Aouar-Mahrez resulta no segundo gol do ex-jogador do Manchester City e no placar de 3 a 2, que naquele momento levaria a Argélia às oitavas de final como segunda colocada do grupo, eliminaria a Áustria e permitiria também ao Irã, que terminou em terceiro em seu grupo (com 3 pontos e saldo de gols de zero), a ser repescado. No entanto, foi Kalajdzic, aos 96 minutos, quem acabou com os sonhos da Seleção da Argélia e marcou o gol do 3 a 3, levando Áustria e Argélia juntas para a próxima fase.
O PLACAR
ARGÉLIA x ÁUSTRIA 3 x 3
GOLS: 28' Arnautovic (Áustria), 45' do primeiro tempo Belghali (Argélia), 55' Sabitzer (Áustria), 60', 93' Mahrez (Argélia), 96' Kalajdzic (Áustria)
ARGÉLIA: Benbot O., Belghali R. (substituído por Chergui S. aos 26' do segundo tempo), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (substituído por Ait-Nouri R. aos 26' do segundo tempo), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (substituído por Ghedjemis F. aos 45'+4 do segundo tempo), Gouiri A. (substituído por Belaid Z. aos 26' do segundo tempo). Técnico: Petkovic V..
ÁUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (a partir dos 17' do segundo tempo, Danso K.), Mwene P. (a partir dos 45'+5 do segundo tempo, Kalajdzic S.), Seiwald N., Schlager X. (a partir do 1º minuto do segundo tempo: Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (a partir do 1º minuto do segundo tempo: Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (a partir do 1º minuto do segundo tempo: Gregoritsch M.). Técnico: Rangnick R..
ÁRBITRO: Tantashev
AMARELADOS: Arnautovic (Au)
EXPULSOS: -