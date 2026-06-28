Argélia x Áustria, um jogo alucinante que terminou em 3 a 3 e classificou ambas as seleções para as oitavas de final: Kalajdzic evita a eliminação de Rangnick, e o Irã fica de fora

No entanto, é no segundo tempo que a partida reserva as emoções mais fortes: aos 55 minutos, a Áustria volta a abrir o placar graças ao chute preciso de Sabitzer da entrada da área, ao qual responde, apenas 5 minutos depois, o incansável Riyad Mahrez, após passe do ex-jogador da Roma, Aouar. Praticamente nada mais acontece até o tempo de acréscimo, quando a dupla Aouar-Mahrez resulta no segundo gol do ex-jogador do Manchester City e no placar de 3 a 2, que naquele momento levaria a Argélia às oitavas de final como segunda colocada do grupo, eliminaria a Áustria e permitiria também ao Irã, que terminou em terceiro em seu grupo (com 3 pontos e saldo de gols de zero), a ser repescado. No entanto, foi Kalajdzic, aos 96 minutos, quem acabou com os sonhos da Seleção da Argélia e marcou o gol do 3 a 3, levando Áustria e Argélia juntas para a próxima fase.